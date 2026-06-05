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台北福容一館8月熄燈「套房買1送1」　圓山新飯店年底接棒

▲矗立當地20年的福容大飯店台北一館，將在7月底結束營運。（圖／記者彭懷玉攝）

▲矗立當地20年的福容大飯店台北一館，將在7月底結束營運。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

位於大安區精華地段的福容大飯店台北一館，將在今年7月底結束營運。隨著與地主台糖公司長達20年的租約即將到期，飯店餐飲服務將於7月1日起停止供應，最後住房日為7月31日，並自8月1日起正式封館。不過，歇業消息公布不到2個月，麗寶集團隨即宣布將攜手洲際酒店集團（IHG），在台北成立新據點「台北福容華邑酒店」，預計今年底開幕。

福容大飯店台北一館位於建國南路，鄰近大安森林公園、建國花市等地標。據了解，福容與台糖原租約於2021年屆滿，但考量旅客支持及疫情期間政府振興措施，雙方決定續約至今。隨著租約將於今年9月正式到期，福容確定退出經營。對於未來建物規劃，福容大飯店傳媒行銷部協理孫莙喻表示，該土地屬台糖資產，後續將由台糖公開招標，尋找新的經營團隊。

▲台北福容一館豪景套房。（圖／業者提供）

▲台北福容一館「豪景套房」熄燈前享買一送一晚。（圖／福容大飯店提供）

熄燈腳步將近，飯店官網也推出餐飲、住房優惠回饋旅客。其中「套房買一送一」專案，平日入住11樓豪景套房兩晚8,690元起，可免費使用黃金美人湯、健身房及三溫暖設施，並依入住人數提供早餐，每日限量4間。至於是否會舉辦熄燈活動，孫莙喻表示，目前暫無規劃感恩晚會，希望將資源直接回饋給消費者。

▲「台北福容華邑酒店」外觀、客房示意圖。（圖／福容大飯店提供）

▲▼「台北福容華邑酒店」外觀、客房示意圖。（圖／福容大飯店提供）

▲「台北福容華邑酒店」外觀、客房示意圖。（圖／福容大飯店提供）

另一方面，麗寶集團也同步啟動台北市場的新布局。集團將與洲際酒店集團合作，引進IHG旗下高端品牌「華邑酒店（HUALUXE Hotels & Resorts）」，打造全台首間華邑酒店「台北福容華邑酒店」，地點位於捷運圓山站旁，最快有望於今年底開幕。

目前福容體系共有3大品牌，包括全台12家的福容大飯店、6家主打輕旅行市場的福容徠旅，以及2024年攜手IHG推出的嘉義福容voco酒店。孫莙喻表示，華邑酒店以東方待客之道為核心，強調以茶會友、款待文化，與福容長年推廣的奉茶文化理念相近，因此促成此次合作，也象徵集團在國際品牌布局上再跨出一步。

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