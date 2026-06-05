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COMEME聯名金桃家推「蛋塔紅豆大福」　限時1個月販售

▲▼COMEME康蜜攜手草莓大福名店「金桃家」推出期間限定「康蜜蛋塔紅豆大福」。（圖／COMEME提供）

▲COMEME推出期間限定「康蜜蛋塔紅豆大福」。（圖／COMEME提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

可頌蛋塔品牌「COMEME康蜜」攜手草莓大福名店「金桃家」推出新甜點「康蜜蛋塔紅豆大福」，把蛋塔奶香餡包進大福當中，6月13日起至7月13日限時1個月開賣。另外，BAC今年為畢業生打造期間限定「玫瑰紅絲絨蛋糕」，販售至7月26日。

「康蜜蛋塔紅豆大福」選用金桃家招牌手工大福，包進紅豆泥及紅豆顆粒，中心則是COMEME經典蛋塔內餡，使用日本三溫糖與法國動物性鮮奶油調製而成，6入盒裝290元，冷藏販售。桃園機場門市不提供。

▲▼巧克力蛋糕品牌BAC以「紅」運當頭為靈感，推出全新「玫瑰紅絲絨蛋糕」。（圖／BAC提供）

▲巧克力蛋糕品牌BAC以「紅」運當頭為靈感推出全新「玫瑰紅絲絨蛋糕」。（圖／BAC提供）

迎接畢業季到來，巧克力蛋糕品牌BAC以「紅」運當頭為靈感，推出全新「玫瑰紅絲絨蛋糕」，中層加入奶油起士餡與玫瑰櫻桃餡，3.5吋售價580元，限時販售至7月26日，開放官網預訂，售完為止。

另外，beard papa's本月則推出「香橙生乳泡芙」，嚴選柳橙果餡融合鮮奶油製成內餡，每顆85元起，限定門市販售；「青檸乳酪泡芙」持續開賣，以經典卡士達加入特級檸檬餡、檸檬原汁，每顆85元起，全門市販售。

還有全新派皮「檸檬白巧耶克」，日式泡芙表面裹上白巧克力，再灑上檸檬巧克力碎片點綴，每顆85元起，全門市販售；人氣單品「蘋果派」同步回歸，層層堆疊的千層派皮包裹著蘋果丁，經過烘烤後呈現金黃色澤，每顆90元起，限定門市販售。

▲▼beard papa`s本月推出全新「香橙生乳泡芙」、「檸檬白巧耶克」；「青檸乳酪泡芙」持續販售、「蘋果派」回歸 。（圖／beard papa`s提供）

▲新派皮「檸檬白巧耶克」。（圖／beard papa's提供）

關鍵字： 美食情報 美食雲 COMEME BAC beard papa’s

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