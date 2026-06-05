關西機場「日本環球影城官方商店」開幕　有限定周邊、拍照機

▲日本環球影城在關西國際機場也有周邊商店了。（圖／日本環球影城提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

赴日旅客在登機前又多了一個必逛景點。日本環球影城宣布，於大阪關西國際機場第一航廈開設日本國內機場首間常設官方商店「環球影城禮品屋 關西國際機場店（Universal Studios Japan Souvenir Shop）」，店內販售瑪利歐、小小兵、Hello Kitty等人氣角色周邊，更推出機場限定商品、角色主題拍照亭與園區外首度設置的官方周邊商品自動販賣機，讓沒買夠的旅客還有最後機會能入手。

「環球影城禮品屋 關西國際機場店」位於關西國際機場第一航廈2樓國際線出境區域安檢後方，鄰近多家國際航班登機門，營業時間從每日清晨6點30分至凌晨0點55分，全年無休。對於準備離境的國際旅客而言，無論是補買大阪伴手禮、日本環球影城周邊商品，或把握登機前最後購物時光，都更加便利。

▲有機場限定「好奇猴喬治」絨毛玩偶與鑰匙圈。

▲▼也有各種熱門周邊商品。

店內最大亮點之一，就是集結日本環球影城園區內最受歡迎的角色商品，包括「超級任天堂世界」瑪利歐系列、小小兵、Hello Kitty、芝麻街等人氣IP周邊商品，從玩偶、吊飾、文具到旅行用品一應俱全。官方更同步推出關西國際機場店限定商品，其中包括限定版「好奇猴喬治」絨毛玩偶與鑰匙圈，成為日本環球影城粉絲收藏的新目標。

除了購物外，日本環球影城此次也首度將園區體驗延伸至機場空間。現場設有兩處官方周邊商品自動販賣機，其中一處位於國際線出境區商店旁，另一處則設於第一航廈國內線出發樓層，讓旅客即使在非營業時間，也能24小時輕鬆購買熱門USJ周邊商品。

▲還有機場限定角色拍照亭。

此外，機場店還打造限定版角色拍照亭，旅客可選擇日本環球影城人氣角色主題相框拍攝紀念照片，為旅程留下專屬回憶。這也是日本環球影城首次將相關互動體驗帶到園區外，希望讓旅客從抵達關西機場開始，就能感受「NO LIMIT!」精神所帶來的超元氣氛圍。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）