ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

關西機場「日本環球影城官方商店」開幕　有限定周邊、拍照機

▲▼日本環球影城關西機場店。（圖／日本環球影城提供）

▲日本環球影城在關西國際機場也有周邊商店了。（圖／日本環球影城提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

赴日旅客在登機前又多了一個必逛景點。日本環球影城宣布，於大阪關西國際機場第一航廈開設日本國內機場首間常設官方商店「環球影城禮品屋 關西國際機場店（Universal Studios Japan Souvenir Shop）」，店內販售瑪利歐、小小兵、Hello Kitty等人氣角色周邊，更推出機場限定商品、角色主題拍照亭與園區外首度設置的官方周邊商品自動販賣機，讓沒買夠的旅客還有最後機會能入手。

「環球影城禮品屋 關西國際機場店」位於關西國際機場第一航廈2樓國際線出境區域安檢後方，鄰近多家國際航班登機門，營業時間從每日清晨6點30分至凌晨0點55分，全年無休。對於準備離境的國際旅客而言，無論是補買大阪伴手禮、日本環球影城周邊商品，或把握登機前最後購物時光，都更加便利。

▲▼日本環球影城關西機場店。（圖／日本環球影城提供）

▲有機場限定「好奇猴喬治」絨毛玩偶與鑰匙圈。

▲▼日本環球影城關西機場店。（圖／日本環球影城提供）

▲▼也有各種熱門周邊商品。

▲▼日本環球影城關西機場店。（圖／日本環球影城提供）

店內最大亮點之一，就是集結日本環球影城園區內最受歡迎的角色商品，包括「超級任天堂世界」瑪利歐系列、小小兵、Hello Kitty、芝麻街等人氣IP周邊商品，從玩偶、吊飾、文具到旅行用品一應俱全。官方更同步推出關西國際機場店限定商品，其中包括限定版「好奇猴喬治」絨毛玩偶與鑰匙圈，成為日本環球影城粉絲收藏的新目標。

除了購物外，日本環球影城此次也首度將園區體驗延伸至機場空間。現場設有兩處官方周邊商品自動販賣機，其中一處位於國際線出境區商店旁，另一處則設於第一航廈國內線出發樓層，讓旅客即使在非營業時間，也能24小時輕鬆購買熱門USJ周邊商品。

▲▼日本環球影城關西機場店。（圖／日本環球影城提供）

▲還有機場限定角色拍照亭。

此外，機場店還打造限定版角色拍照亭，旅客可選擇日本環球影城人氣角色主題相框拍攝紀念照片，為旅程留下專屬回憶。這也是日本環球影城首次將相關互動體驗帶到園區外，希望讓旅客從抵達關西機場開始，就能感受「NO LIMIT!」精神所帶來的超元氣氛圍。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 大阪旅遊 日本環球影城 關西國際機場 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【黃仁勳訪韓前最後一晚】冒雨前往寧夏夜市吃豆花！

推薦閱讀

八曜和茶將進駐新莊！地點鄰近棒球場　在地人嗨翻

八曜和茶將進駐新莊！地點鄰近棒球場　在地人嗨翻

福容台北一館7/1停止餐飲服務

福容台北一館7/1停止餐飲服務

6間夏威夷翻店推薦　住米其林三星鑰茅草屋

6間夏威夷翻店推薦　住米其林三星鑰茅草屋

aespa聯名「I'm donut？」推4款甜甜圈

aespa聯名「I'm donut？」推4款甜甜圈

大坑9號步道邊爬邊吃攻略！

大坑9號步道邊爬邊吃攻略！

桃園2大人氣景點「月底前免門票」

桃園2大人氣景點「月底前免門票」

家樂福泰國周「送6瓶椰子水」　小熊餅乾推泰奶口味

家樂福泰國周「送6瓶椰子水」　小熊餅乾推泰奶口味

內湖皮蛋麵「三椒鋪底」香而不辣！

內湖皮蛋麵「三椒鋪底」香而不辣！

台北福容一館熄燈倒數「套房買1送1」

台北福容一館熄燈倒數「套房買1送1」

COMEME聯名金桃家推「蛋塔紅豆大福」　限時1個月販售

COMEME聯名金桃家推「蛋塔紅豆大福」　限時1個月販售

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北福容一館熄燈倒數「套房買1送1」

南港飯店牛排吃到飽活動延至年底

非用餐時段也在排！北投百元豬腳湯

台中現擀現烤「梅乾菜扣肉餅」！

台中人氣布丁店宣布「7月結束營業」　網不捨：太突然了

台北六福萬怡港點吃到飽回歸

基隆海景市集周末登場　還能看帆船賽

黃仁勳離台前再吃「圓環邊蚵仔煎」

貴族世家重回台南市區

身分證對中2碼　王品三大鐵板燒送辦桌菜

熱門行程

最新新聞更多

八曜和茶將進駐新莊！地點鄰近棒球場　在地人嗨翻

福容台北一館7/1停止餐飲服務

6間夏威夷翻店推薦　住米其林三星鑰茅草屋

aespa聯名「I'm donut？」推4款甜甜圈

大坑9號步道邊爬邊吃攻略！

桃園2大人氣景點「月底前免門票」

家樂福泰國周「送6瓶椰子水」　小熊餅乾推泰奶口味

內湖皮蛋麵「三椒鋪底」香而不辣！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366