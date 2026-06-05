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黃仁勳離台前再吃「圓環邊蚵仔煎」　連8年入選米其林指南

▲▼黃仁勳在寧夏夜市購買蚵仔煎。（圖／寧夏夜市提供）

▲黃仁勳昨晚前往寧夏夜市品嚐圓環邊蚵仔煎。（圖／寧夏夜市提供）

記者黃士原／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日上午搭乘專機前往南韓，昨晚與隨行團隊冒雨直奔寧夏夜市品嚐「圓環邊蚵仔煎」，這家不但是他懷念的小時候古早味，還是連續8年入選米其林指南的在地名店。

離台前夕，黃仁勳昨日晚間與隨行團隊現身寧夏夜市，並且前往「圓環邊蚵仔煎」用餐，儘管下起了雨，但仍有許多熱情的民眾在外駐足圍觀。除了吃蚵仔煎，黃仁勳之後還光顧了「老六高粱香腸蛋餅捲」、「雅米花生捲冰淇淋」、「豆花莊」與「詹記水果攤」。

除了花娘小館、富霸王豬腳、磚窯古早味懷舊餐廳等愛店，近年黃仁勳來台也都到寧夏夜市品嚐圓環邊蚵仔煎，2024年還帶著台積電創辦人張忠謀夫婦及廣達董事長林百里一起前往。黃仁勳曾提到，小時候曾被父親帶到建成圓環吃蚵仔煎，成為他念念不忘的童年滋味。

▲圓環邊蚵仔煎。（圖／取自米其林指南網站）

圓環邊蚵仔煎創立於1965年，在台北建成圓環拆除之後，便搬進寧夏夜市內，選用每天從台南直送的蚵仔，粒粒飽滿大顆，新鮮沒有腥味，被網友喻為寧夏夜市「最好吃的蚵仔煎」，但每份已漲到95元。另外，圓環邊蚵仔煎已連續8年入選米其林指南（2021年前為餐盤餐廳，2022年後為入選餐廳）。

▲黃仁勳在品鱻海鮮舉辦南韓版兆元宴。（圖／記者呂佳賢攝）

除了舊愛，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前舉辦「韓國夥伴之夜（Korean Partner Night）」，邀請SK海力士、三星電子等韓國大型企業在台北知名熱炒餐廳「品鱻海鮮」相聚，則是黃仁勳美食地圖新增成員。

品鱻海鮮是台北大安區老字號平價熱炒店，菜單上價格多落在100元至200元之間，最貴的就屬700元的麻油雞火鍋、海鮮火鍋，像是常見的三杯中卷、鐵板牛柳、五更腸旺、客家小炒都只要160元，肉絲炒飯（麵）100元。網友則是推薦煎豬肝必點。

關鍵字： 美食雲 黃仁勳 圓環邊蚵仔煎 寧夏夜市

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