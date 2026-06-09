台中限定「東泉辣椒鹹麻糬」！還有搭配芹菜蔥花獨特吃法

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

台中人氣麻糬老店「芳塢碼頭專業麻糬」又來大玩創意了！這次推出全台獨創的「東泉辣椒醬x芹蔥鹹麻糬」，直接顛覆你對傳統麻糬的想像！這款台中限定的創意點心，將最具代表性的東泉辣椒醬，完美搭配傳統軟糯麻糬、芹菜、蔥花、香鬆及海苔，超酷的獨特吃法，讓麻糬不再只是甜點，更是最潮的必吃輕食！

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位在台中北區西屯路一段上，店面剛好靠近忠明路，鄰近台中科博館，如果熟門熟路的朋友，這條路上超人氣的阿裕壽司也在附近不遠處！遠遠走來，就會看到店面那亮黃色的顯眼扛棒與質感裝潢，非常好找，路過絕對不會錯過。

現點現做

來到芳塢碼頭專業麻糬西屯店，最迷人的就是所有麻糬都是現點現做！堅持採用純糯米製作，看著店員純熟地捏出一顆顆Q軟散發糯米香的麻糬，過程超療癒。

最後再大方地滾上兩道花生粉，白胖胖、飽滿又可愛的傳統古早味麻糬就完成了！這種堅持現做的美味，難怪會成為超夯的台中伴手禮與排隊美食。

菜單

吃遍了芳塢碼頭專業麻糬全部口味，這次特地來朝聖他們家新推出的創意鹹麻糬！這次鹹麻糬一共推出了「青蔥」與「芹菜」兩種風味，製作過程超特別，先將軟糯的傳統麻糬裹上兩層花生粉鋪底，接著擠上最經典的台中神醬「東泉辣椒醬」，並疊上香鬆與海苔絲，最後依口味個別撒上滿滿的翠綠蔥花或鮮脆芹菜，這種鹹甜交織的奇妙滋味，絕對是今年最吸睛的台中特色美食。

餐點

蔥動麻糬 130元

青蔥控的朋友，來到芳塢碼頭專業麻糬絕對必點這款創意十足的「蔥動麻糬」，沒想到傳統麻糬也能這樣吃！一口咬下，純糯米麻糬那Q彈軟糯的口感在嘴裡散開，伴隨著花生粉的香甜與香鬆的微鹹，最厲害的是台中經典東泉辣椒醬帶來的微辣鹹香，最後由新鮮青蔥的爽脆辛香完美收尾，豐富的層次感完全不突兀，鹹甜交織超涮嘴，直接晉升為台中必吃創意小吃的新寵兒！

芹時糬光 130元

除了青蔥控最愛的蔥動麻糬，芳塢碼頭專業麻糬這次推出的另一款隱藏版黑馬，就是這盒名字超唯美的「芹時糬光」！愛吃芹菜的朋友必嚐，店家大膽將新鮮爽脆的芹菜末融入創意鹹麻糬中，手工現做的純糯米麻糬裹上厚厚花生粉，搭配香鬆、海苔絲，再淋上經典台中神醬「東泉辣椒醬」，入口時芹菜特有的清香與鮮脆，完美中和了香鬆與花生粉的厚實感，微辣鹹甜交織，層次感驚艷到不行！

瞧瞧這驚人的牽絲畫面！芳塢碼頭專業麻糬之所以能成為激推的台中人氣麻糬老店，最大的特色之一就是他們家的麻糬不僅極致軟糯，竟然還超級牽絲！因為堅持用純糯米手工現點現做，麻糬的Q彈度與延展性簡直好到沒話說，有著彈牙不黏牙的療癒口感。

禮盒包裝

除了現吃麻糬系列，芳塢碼頭專業麻糬也有推出精緻禮盒包裝！一整盒可以裝滿16入，最貼心的是裡面的口味全部都可以客製化搭配。

不僅視覺上亮黃色超討喜，最讚的是所有麻糬均採單顆獨立包裝，既精緻又方便分食，不論是過年過節送禮，還是當作代表台中必買名產送給親友，都顯得大氣又相宜！

心得

這次芳塢碼頭專業麻糬新推出的「創意鹹麻糬」真的太驚艷了！不管是蔥香濃郁的蔥動麻糬，還是文青鮮脆的芹時糬光，結合了最在地的台中神醬東泉辣椒醬，微辣鹹甜的滋味完全顛覆你對傳統麻糬的想像，重點是手工現點現做的純糯米麻糬軟糯又牽絲，口感真材實料！喜歡吃麻糬的朋友一定要來試試。

芳塢碼頭專業麻糬（西屯店）

地址：台中市北區健行里西屯路一段379號

電話：04－23261818

營業時間：10：00－18：00

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