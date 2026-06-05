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可不可「仲夏莓果系列」第2杯6折　發發開賣山茶花聯名飲品

▲▼可不可熟成茶行推出全新「仲夏莓果系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成茶行推出全新「仲夏莓果系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

可不可熟成茶行推出全新「仲夏莓果系列」，選用多種莓果結合茶飲，並提供無咖啡因選擇，6月9日上市，限時2周享任選第2杯6折。另外，發發本月也開賣「山茶花香」系列聯名新品，有蜜香山茶花凍凍優格、蜜香山茶花凍凍金萱。

可不可「仲夏莓果系列」共有3款飲品，「馥莓冰茶」揉合多種莓果自然果萃，不含咖啡因與茶葉成分；「紫蘇馥莓熟成」以莓果茶結合熟成紅茶，加入紫蘇、檸檬提味，再放進水玉，同步提供無咖啡因版本「紫蘇馥莓冰茶」。售價部分北、中、南及商場店不同，依門市為主。

配合新品上市，9日起至22日於可不可門市、電話自取皆享「仲夏莓果系列大杯飲品任選第2杯6折」，每筆訂單限折扣2杯，優惠不得併用且無法再享加價加料服務。

▲▼發發本月跨界找來日本髮品「思波綺 TSUBAKI」聯名，以其經典的山茶花香為靈感推出「山茶花香」系列飲品。（圖／發發提供）

▲發發本月跨界找來日本髮品「思波綺TSUBAKI」聯名推出「山茶花香」系列飲品。（圖／發發提供，下同）

另外，發發本月跨界找來日本髮品「思波綺TSUBAKI」聯名，以其經典的山茶花香為靈感推出「山茶花香」系列飲品。「蜜香山茶花凍凍優格（大杯95元）」、「蜜香山茶花凍凍金萱（大杯65元）」分別以優格、金萱茶為基底，搭配山茶花、山茶花凍，同步推出限定山茶花紙杯。

新品上市，於發發門市消費飲品單筆滿388元，即送「思波綺瞬亮潤澤／修護洗髮乳」1瓶，購買任一飲品加碼送「寶雅30元折價券」1張，限於寶雅通路購買思波綺產品方可折抵使用。

至14日前每周五、六、日，中山捷運站廣場還有「TSUBAKI思波綺快閃沙龍計畫-feat.發發」，期間至現場完成指定任務即可免費獲得聯名飲品1杯。

▲▼發發本月跨界找來日本髮品「思波綺 TSUBAKI」聯名，以其經典的山茶花香為靈感推出「山茶花香」系列飲品。（圖／發發提供）

▲中山捷運站廣場有思波綺快閃活動，現場完成指定任務可免費獲得發發聯名飲品1杯。

關鍵字： 美食情報 美食雲 可不可熟成茶行 發發

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