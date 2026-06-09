ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

超豪邁「香菜蒜蒜包」三重限定！60年老店百款麵包40元起

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

三重重新路「愛吃麵包西點烘焙工坊」是在地經營超過60年的老字號麵包店，店內販售超過百種麵包，台式甜、鹹麵包、吐司、歐式麵包、蛋糕、餅乾和會議餐盒等超多選擇，不定期研發多種創意麵包與甜點。最吸引我的就是最近推出香菜麵包，還有比拳頭大的芋泥泡芙、每天下午四點出爐的法國明太子和蒜蒜包都能買到。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲在三重大同南路市場旁邊，早上7點半就營業，從台北橋站和菜寮站走路過來都可以，附近很熱鬧還可以逛逛。

店內環境
來買麵包的在地人還蠻多的，小小的麵包店可以賣百種麵包和七十幾種甜點真的五臟俱全，剛出爐的麵包就有超多選擇，現場沒看到的口味也可以問一下店家出爐時間。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲我好愛他們家的葡萄吐司！買回家用烤箱加熱，酥脆香甜好吃。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲除了起酥奶酥、養生紅豆麻糬、軟糯紅豆餅、美式肉桂捲等品項之外，也能看到不少創意口味。

蔥派最愛的蔥花麵包、活力蔥花棒、蔥花熱狗、蔥總匯還有活力蔥花捲，麵包個頭不小，建議不要衝動買太多，可以吃完再來買。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店內也有不少歐式麵包與雜糧麵包，像是南瓜籽、芝麻、堅果等系列都很受歡迎，搭配咖啡或當作早餐都很適合。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲看評論提到這裡的沙拉麵包也是招牌，早上營業會有不少人買來當早餐。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲之前吃過蒜蒜包很不錯，中間還夾了邪惡的乳酪餡！這次再來還有進階版的加香菜，身為香菜控一定要來朝聖！

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲超愛芋頭口味，這個份量不少的芋頭菠蘿，買回家再加熱一下更好吃，當下午茶很療癒。

這個芋泥炸彈長得好可愛，但口味實在太多真的吃不完，下次再來買看看。平常愛吃芋頭的人也可以來看看，冷藏櫃還有芋頭甜點。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲麵包中間夾香菜、皮蛋和火腿，香菜量給得豪邁，整個味道超香。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這一區真的很誇張，全都是我愛的食物！蔥花＋皮蛋＋肉鬆還有柴魚片，味道鹹香涮嘴。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲香菜培根水煮蛋很適合買來當下午茶或早餐，這個吃完就很飽。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲香菜蒜蒜包一片綠，這個味道有點衝擊，我覺得他有點蓋掉蒜香，因為香菜給得太豪邁，味道超級濃。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲夾完麵包走到櫃檯的冷藏櫃，看到我很愛的起酥芋頭大泡芙，芋頭控一定要先買一個嚐鮮。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲大泡芙真的很大，比我拳頭還大，切開要用兩手撐著拿。

內餡填滿芋泥，飽滿誘人，外層酥脆，芋泥綿密滑順，帶著自然芋香與細微顆粒感，真好吃！下次可以直接買三顆優惠跟朋友分享，一顆尺寸不小，買回家當下午茶或點心都很有飽足感。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲看到其他客人買了烤布蕾，問店員才知道這裡都是現場炙燒，買到就要趕緊享用。

心得
逛一圈發現許多品項價格大多落在40至60元左右，以現在的麵包價格來說不貴，而且每款麵包尺寸都不小，用手拿起來就能感受到份量十足。尤其店家主打用料實在，不少麵包都能看到餡料幾乎快要滿出來，完全不是只吃得到麵包體的空虛感。

▲▼愛吃麵包西點烘焙工坊。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

愛吃麵包西點烘焙工坊

地址：新北市三重區重新路三段20號
電話：02－29759666
營業時間： 07：30－21：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►隱身基隆巷弄依然排爆！50年大腸圈老店豬內臟控必存
►宜蘭低調手工水果冰藏身田邊柑仔店！濃郁木瓜牛奶只賣50元
►迪化街無菜單熟成魚料理！30年老師傅掌廚　品嘗黑鮪魚腦天肉

關鍵字： 愛吃麵包西點烘焙工坊 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【釣個魚壓力好大OAO】夜鷺、白鷺鷥不捕魚直接包圍釣客等魚吃

推薦閱讀

老闆遠赴峇里島學做脆皮豬！搭配香茅辣醬重現正宗印尼風味

老闆遠赴峇里島學做脆皮豬！搭配香茅辣醬重現正宗印尼風味

50年煙燻魚雜老店！蘇澳車站步行一分鐘就到　軟Q鯊魚肚必點

50年煙燻魚雜老店！蘇澳車站步行一分鐘就到　軟Q鯊魚肚必點

宜蘭冬山廢棄鐵道大變身！手搖車免費玩還有超美狼尾草隧道

宜蘭冬山廢棄鐵道大變身！手搖車免費玩還有超美狼尾草隧道

宜蘭25元無名蔥油餅撲空率超高！藏身巷弄鐵皮屋依然排爆

宜蘭25元無名蔥油餅撲空率超高！藏身巷弄鐵皮屋依然排爆

全家開賣當季芒果！買水果盒就送折價券　果茶「第2杯10元」

全家開賣當季芒果！買水果盒就送折價券　果茶「第2杯10元」

「欸你這週要幹嘛」開箱別府奢華溫泉Villa　靠「樂天旅遊APP」疊加神券結帳隱藏價下殺5折

「欸你這週要幹嘛」開箱別府奢華溫泉Villa　靠「樂天旅遊APP」疊加神券結帳隱藏價下殺5折

直擊福岡糸島頂級祕境！開箱靠山面海絕美露營、會跳舞活魚料理　超強神隊友「樂天旅遊APP」深度玩法全解析

直擊福岡糸島頂級祕境！開箱靠山面海絕美露營、會跳舞活魚料理　超強神隊友「樂天旅遊APP」深度玩法全解析

超豪邁「香菜蒜蒜包」三重限定！

超豪邁「香菜蒜蒜包」三重限定！

雙北本周末都有水舞、煙火秀

雙北本周末都有水舞、煙火秀

台中金典「港點吃到飽」延長至6/30

台中金典「港點吃到飽」延長至6/30

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

鳥貴族「899元吃到飽」再增南西店

基隆人氣文旅7/15熄燈

COMEBUY聯名《鳴潮》　買「輕麥決明系列」送限量周邊

「養心茶樓mini」進駐台北101美食街

全台4處《玩具總動員5》造景搶先登場

台中北屯「日本零食」專賣店！

機票價格鬆動　業者點名最划算航點

新北「2處荷花綻開」月中更美

壽星幾歲就送幾隻蝦　高雄沙茶火鍋「生日優惠」連推3個月

超豪邁「香菜蒜蒜包」三重限定！

熱門行程

最新新聞更多

全家開賣當季芒果！買水果盒就送折價券　果茶「第2杯10元」

「欸你這週要幹嘛」開箱別府奢華溫泉Villa　靠「樂天旅遊APP」疊加神券結帳隱藏價下殺5折

直擊福岡糸島頂級祕境！開箱靠山面海絕美露營、會跳舞活魚料理　超強神隊友「樂天旅遊APP」深度玩法全解析

超豪邁「香菜蒜蒜包」三重限定！

雙北本周末都有水舞、煙火秀

台中金典「港點吃到飽」延長至6/30

台灣米其林指南完整名單7/21公布　必比登推介7/14揭曉

基隆人氣文旅7/15熄燈

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366