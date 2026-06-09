超豪邁「香菜蒜蒜包」三重限定！60年老店百款麵包40元起

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

三重重新路「愛吃麵包西點烘焙工坊」是在地經營超過60年的老字號麵包店，店內販售超過百種麵包，台式甜、鹹麵包、吐司、歐式麵包、蛋糕、餅乾和會議餐盒等超多選擇，不定期研發多種創意麵包與甜點。最吸引我的就是最近推出香菜麵包，還有比拳頭大的芋泥泡芙、每天下午四點出爐的法國明太子和蒜蒜包都能買到。

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位置

▲在三重大同南路市場旁邊，早上7點半就營業，從台北橋站和菜寮站走路過來都可以，附近很熱鬧還可以逛逛。



店內環境

來買麵包的在地人還蠻多的，小小的麵包店可以賣百種麵包和七十幾種甜點真的五臟俱全，剛出爐的麵包就有超多選擇，現場沒看到的口味也可以問一下店家出爐時間。

▲我好愛他們家的葡萄吐司！買回家用烤箱加熱，酥脆香甜好吃。

▲除了起酥奶酥、養生紅豆麻糬、軟糯紅豆餅、美式肉桂捲等品項之外，也能看到不少創意口味。

蔥派最愛的蔥花麵包、活力蔥花棒、蔥花熱狗、蔥總匯還有活力蔥花捲，麵包個頭不小，建議不要衝動買太多，可以吃完再來買。

▲店內也有不少歐式麵包與雜糧麵包，像是南瓜籽、芝麻、堅果等系列都很受歡迎，搭配咖啡或當作早餐都很適合。

▲看評論提到這裡的沙拉麵包也是招牌，早上營業會有不少人買來當早餐。

▲之前吃過蒜蒜包很不錯，中間還夾了邪惡的乳酪餡！這次再來還有進階版的加香菜，身為香菜控一定要來朝聖！

▲超愛芋頭口味，這個份量不少的芋頭菠蘿，買回家再加熱一下更好吃，當下午茶很療癒。

這個芋泥炸彈長得好可愛，但口味實在太多真的吃不完，下次再來買看看。平常愛吃芋頭的人也可以來看看，冷藏櫃還有芋頭甜點。

▲麵包中間夾香菜、皮蛋和火腿，香菜量給得豪邁，整個味道超香。

▲這一區真的很誇張，全都是我愛的食物！蔥花＋皮蛋＋肉鬆還有柴魚片，味道鹹香涮嘴。

▲香菜培根水煮蛋很適合買來當下午茶或早餐，這個吃完就很飽。

▲香菜蒜蒜包一片綠，這個味道有點衝擊，我覺得他有點蓋掉蒜香，因為香菜給得太豪邁，味道超級濃。

▲夾完麵包走到櫃檯的冷藏櫃，看到我很愛的起酥芋頭大泡芙，芋頭控一定要先買一個嚐鮮。

▲大泡芙真的很大，比我拳頭還大，切開要用兩手撐著拿。

內餡填滿芋泥，飽滿誘人，外層酥脆，芋泥綿密滑順，帶著自然芋香與細微顆粒感，真好吃！下次可以直接買三顆優惠跟朋友分享，一顆尺寸不小，買回家當下午茶或點心都很有飽足感。

▲看到其他客人買了烤布蕾，問店員才知道這裡都是現場炙燒，買到就要趕緊享用。

心得

逛一圈發現許多品項價格大多落在40至60元左右，以現在的麵包價格來說不貴，而且每款麵包尺寸都不小，用手拿起來就能感受到份量十足。尤其店家主打用料實在，不少麵包都能看到餡料幾乎快要滿出來，完全不是只吃得到麵包體的空虛感。

愛吃麵包西點烘焙工坊

地址：新北市三重區重新路三段20號

電話：02－29759666

營業時間： 07：30－21：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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