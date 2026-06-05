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王品旗下四大火鍋推畢業季優惠　身分證對中1碼送肉肉山

▲王品旗下四大火鍋推畢業季優惠　身分證對中1碼送肉肉山。（圖／王品提供）

▲身分證號碼中有「1798」任一碼，消費2客以上單人主餐，「聚」直接送上富士肉肉山。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下四大火鍋品牌推出畢業季優惠，「聚」祭出身分證優惠，對中「1798」任一碼就送富士肉肉山，而尬鍋、和牛涮及青花驕滿足用餐條件，也可以免費吃到梅花豬、時令海鮮或口水雞。

「聚」即日起到6月30日，身分證號碼中有「1798」任一碼，並消費2客以上單人主餐，或是點1客以上雙人套餐，餐廳直接送上富士肉肉山，不僅視覺超震撼，打卡拍照絕對能成為IG上的按讚焦點。

▲王品旗下四大火鍋推畢業季優惠　身分證對中1碼送肉肉山。（圖／王品提供）

▲即日起到7月31日到和牛涮用餐，6人訂位就直接贈送時令海鮮2份。

「和牛涮」在畢業季檔期從中午吃到晚都有優惠。優惠第一重：即日起到7月31日，6人訂位就直接贈送時令海鮮2份；第二重：即日起到7月31日，平日周一至周五下午2點至5點，消費458元或568元套餐，加碼贈送超人氣三溫糖炙燒和牛壽司或鯛魚燒1份。第三重：即日起至6月30日，周一至周四晚上9點後進場，直接不限時吃鍋，能一路暢吃到凌晨2點。

▲王品旗下四大火鍋推畢業季優惠　身分證對中1碼送肉肉山。（圖／王品提供）

▲6月15日至9月30日，憑學生證內用且4人同行，青花驕直接招待梅花豬。

「青花驕」則是推出長達3個月優惠，讓畢業生暑假吃好吃滿。6月15日至9月30日，憑學生證內用且4人同行，品牌直接招待梅花豬。另外，加入品牌LINE好友、輸入通關密語領券，內用消費滿2000元，還可獲得青花椒冰淇淋或是口水雞。

「尬鍋」則推出打卡免費加菜好康，即日起至6月30日，來店消費任2客套餐，並在社群平台打卡，直接送上梅花豬1份。

▲吉豚屋「吉豚豬排丼」。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的人氣豬排品牌「吉豚屋」插旗台北行天宮商圈，松江旗艦店昨日正式開幕，6月7日前祭出優惠活動，豬排丼特價199元，里肌豬排定食及豬排咖哩也現省30至40元。

1998年創立的吉豚屋，目前在全球店數已超過550間，為日本與全球第一的連鎖豬排店，2015年首度登台，目前已有7家分店，「快速、美味、平價」是吉豚屋的3項堅持，每家店都有自動炸豬排機，平均炸一塊豬排只要3.5分鐘，5分鐘就可以端出一碗豬排丼。

關鍵字： 王品 畢業季優惠

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