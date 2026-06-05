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虹夕諾雅谷關夏日4大新體驗　夜賞山城燈火聽導覽、晨粥免費吃

▲星野集團「虹夕諾雅谷關」將於6月7日至10月25日推出「山峠涼泉」夏季限定活動。（圖／星野集團提供）

▲星野集團「虹夕諾雅谷關」將於6月7日至10月25日推出「山峠涼泉」夏季限定活動。（圖／星野集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

星野集團「虹夕諾雅谷關」將於6月7日至10月25日推出「山峠（讀音：ㄑㄧㄚˇ）涼泉」夏季限定活動，揉合「山、風、水」元素，打造泡溫泉、川床納涼、夜間導覽與晨間食光等4大體驗，無需額外加價，開放房客免預約體驗，在海拔約800公尺的山谷中感受沁涼。

▲星野集團「虹夕諾雅谷關」將於6月7日至10月25日推出「山峠涼泉」夏季限定活動。（圖／星野集團提供）

▲▼因應夏季旅遊需求，虹夕諾雅谷關今年特別規劃「微溫浴」體驗，可來回浸泡三種不同溫度湯池。

▲星野集團「虹夕諾雅谷關」將於6月7日至10月25日推出「山峠涼泉」夏季限定活動。（圖／星野集團提供）

活動一：「微溫浴」夏日泡湯
谷關位於群山環抱的溪谷地形，夏季氣溫平均比市區低約5度，是中部熱門避暑勝地。因應夏季旅遊需求，虹夕諾雅谷關今年特別規劃「微溫浴」體驗，除了保留41度經典溫泉池外，也將戶外溫泉調整至接近人體體溫的37度，並搭配冷泉池，三種湯池讓旅客在山林綠意間交替浸泡，享受夏季泡湯的舒適感。

▲星野集團「虹夕諾雅谷關」將於6月7日至10月25日推出「山峠涼泉」夏季限定活動。（圖／星野集團提供）

▲旅客可於庭園水道旁的川床席位上，吹著山谷微風、聆聽流水與鳥鳴聲，享用特製消暑飲品與點心。
活動二：涼夏樂飲
結合日式納涼文化打造的「涼夏樂飲」同樣開放住客體驗。旅客可於庭園水道旁的川床席位上，聞著散發藺草清香的榻榻米，吹著山谷微風、聆聽流水與鳥鳴聲，享用特製消暑飲品與點心，在綠意環繞的環境中放慢步調。

▲星野集團「虹夕諾雅谷關」將於6月7日至10月25日推出「山峠涼泉」夏季限定活動。（圖／星野集團提供）

▲「仲夏夜之閣」由服務人員化身山林案內人，帶領旅客認識谷關的人文故事與自然生態。
活動三：仲夏夜之閣
入夜後，度假村推出限定活動「仲夏夜之閣」，由服務人員化身山林案內人，帶領旅客認識谷關的人文故事與自然生態，並於高處露台欣賞山城燈火與夜色景致，深度體驗谷關夏夜獨有的安靜與療癒。

▲星野集團「虹夕諾雅谷關」將於6月7日至10月25日推出「山峠涼泉」夏季限定活動。（圖／星野集團提供）

▲泡湯後，在山嵐氤氳的環境下，享用白粥搭配當季瓜果醬菜，以簡單溫潤的滋味開啟美好的一天。

活動四：喚醒晨粥
隔天清晨，則可在泡湯後，在山嵐氤氳的環境下，享用白粥搭配當季瓜果醬菜，以簡單溫潤的滋味開啟美好的一天。

▲星野集團「虹夕諾雅谷關」將於6月7日至10月25日推出「山峠涼泉」夏季限定活動。（圖／星野集團提供）

▲體驗日式傳統「打ち水（灑水降溫）」活動。
7周年慶典活動
虹夕諾雅谷關將於6月30日迎來開業7周年，凡於6月30日至7月2日期間入住，即可獲贈限定紀念團扇，並體驗日式傳統「打ち水（灑水降溫）」活動，清涼的綠意中忘卻燠熱，體驗夏日納涼文化。

▲▼捷絲旅台北中山館。（圖／捷絲旅提供）

▲▼捷絲旅台北中山館將於6月17日正式開幕；台大尊賢館緊鄰校園綠意與公館商圈。（圖／捷絲旅提供）

▲捷絲旅台北三重館,捷絲旅臺大尊賢館,捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

另外，晶華國際酒店集團旗下品牌「Just Sleep捷絲旅」攜手台灣保健品牌「悠活原力」，推出「活力 FUN 暑假」住房專案，入住加贈活力成長大禮包，內含YOHO敏立清乳鐵蛋白益生菌、兒童成長雙鈣咀嚼錠、柳橙C脆Q軟糖及金盞花脆Q軟糖等產品，讓孩子在夏日盡情探索、開心放電的同時，也能融入日常營養補給。

該專案即日起於捷絲旅全台8館同步開賣，台北西門館四人同行每房每晚5,952元起、台大尊賢館4,929元起、宜蘭礁溪館 5,452元起，換算下來每人每晚最低925元起。

關鍵字： 台中旅遊 虹夕諾雅 谷關 溫泉飯店 飯店旅宿 度假旅館 谷關旅遊

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