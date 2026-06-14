草津唯一Tabelog百名店！發酵系豚骨拉麵　帶濃郁油香卻毫不膩口

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

在滋賀考察的那幾年，真是吃夠了近江牛，燒肉、牛排、法餐、漢堡排、壽喜燒、日料、割烹，甚至是便當等等，最後一晚住在草津時，我心中只有一個念頭：「想吃拉麵」，一查整個草津只有一家入選Tabelog百名店，而且就在我飯店（草津），坐巴士15分鐘可達的地方，於是就來嚐嚐。

走近就聞到濃濃的豚骨味，一下以為到了福岡。麵一上來感覺很普通，湯頭算順口，可惜沒點濃厚，極細麵口感極好，接近麵線的細度，居然可以保有脆口、咬勁和麵香，很有可能是我吃過500碗以上最棒的拉麵麵條，叉燒近乎全瘦有點柴，但玉子水準頗好，尤其是化口度。

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搜尋Tabelog百名店

進入到「Tabelog百名店」的網站後，你會發現左側的料理選項條，一共有29個之多，在選項中找到自己有興趣的點擊，這邊附帶說明的是有些熱門、餐廳數較多的選項會細分成東日本及西日本，甚至拉麵還有單獨拉出北海道、東京、大阪、神奈川、愛知等。

以這次為例，點擊左邊的拉麵（關西）選項後，再點擊上方的（すべて）就可以看到滋賀入選的一共有五家，草津入選的只有一家「博多とんこつ真咲雄」3.66。這個功能方便你快速找到你所處地區的Tabelog入選，再配合你自己喜歡的選項，只要花十分鐘左右就能找到對應料理和地域的餐廳。

位置

博多とんこつ真咲雄位於草津車站搭巴士要15到20分鐘左右距離的穴村町，當然自駕可能不到10分鐘。下了巴士還要再走約7、8分鐘，那一段近乎沒有路燈，只有偶爾經過的車輛車燈照明，如果自己一個人走，千萬要小心每一步，省得跌倒。

博多とんこつ真咲雄在網路上蠻紅的，查了一下老闆好像是長崎人，但因為喜歡豚骨，所以年輕時就在大阪排隊名店博多豚骨天神旗（也是百名店），博多とんこつ真咲雄是在2009年開業。每個餐期只限量100碗，據說假日常常大排長龍，只經營2～3小時就賣完。

環境

店裡的用餐空間不算大，5～6人的台前，後面有兩三張2～4人的座位。滋賀觀光大使飛出小童（とびだしとび太）和逃生出口的結合讓人會心一笑。

菜單

沒注意看還有濃厚豚骨，坐下來前直接點了正常版的豚骨拉麵，臉皮薄又不好意思改單。正常版的豚骨拉麵900日圓（約新台幣177元），老實說看起來很普通，甚至有一點像台灣的台式拉麵。

喝了一口我停頓了幾秒，真的跟過往在福岡喝的豚骨有一點不一樣，有一點特別，然後腦中閃出一個近年興起的「發酵系拉麵」，一查果然是發酵系豚骨拉麵。它看起來溫醇，但喝起來濃郁，沒有油背脂的濃膩和厚濁的湯色，也就造成一開始我覺得它很普通的視覺。

喝第二口時發現它沒豚骨的腥味，卻有著豚骨的香和漸喝漸濃的油甜。發酵系簡單說就是久煮、讓食材自然發酵造成自然的油甜，總之這豚骨湯非常好喝。

麵非常細，所以拍照時我很擔心會影響口感，結果一入口就讓我折服，接近麵線的細度，居然可以保有脆口、咬勁和麵香，很有可能是我吃過500碗以上最棒的拉麵麵條。可能我的表情太誇張，又正好被在裡面煮麵的老闆看到，他特別跑出來跟我說，這麵是從福岡一家老製麵所訂製的，我一邊吃、一邊對他豎起大拇指，麵和湯的結合堪稱完美，當下想的是：幸好，我來了。

▲叉燒有兩片，挺大的，但幾乎是全瘦，不是我喜歡的那種。

▲筍干有一點厚度蠻爽脆的，一如豚骨系的拉麵也加了黑木耳，另外半熟蛋還不錯，特別是蛋黃的綿化口感很棒。

▲桌上放著漬酸菜和紅薑。

博多とんこつ真咲雄

地址：滋賀県草津市穴村町250－6

營業時間：11：00－15：00／17：00－21：00（周一、二只提供中午時段）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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