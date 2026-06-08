ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

從航空到度假享樂　Sun Group打造富國島世界級觀光版圖

文／七逗旅遊網　圖／Sun Group

近年越南觀光熱度持續升溫，其中由 Sun Group （太陽集團）打造的富國島旅遊生態圈，更成為亞洲海島度假的新亮點。

從航空到度假享樂 Sun Group打造富國島世界級觀光版圖（圖／Sun Group）

▲太陽世界香島樂園（Sun World Hon Thom）彩色滑水道刺激又好玩。

Sun Group 是越南知名的大型觀光與地產集團，從奢華度假飯店、世界級主題樂園，到跨海纜車與大型娛樂設施，以「Enhancing the beauty of Vietnam」為核心理念，持續把富國島升級成兼具放鬆感與娛樂性的國際級度假勝地。

從航空到度假享樂 Sun Group打造富國島世界級觀光版圖（圖／Sun Group）

▲坐上雲霄飛車，在疾速馳騁中，俯瞰絕美海景。

富國島位於越南南部，擁有純淨海灘、熱帶自然景觀，與全年宜人的度假氣候。近年在Sun Group大規模投資與整體規劃下，富國島更發展出結合度假、娛樂、美食與休閒的一站式旅遊體驗，從奢華度假村到大型娛樂綜合設施，皆吸引亞洲旅客持續關注，也讓富國島快速躍升為新世代海島度假的熱門選擇。

從航空到度假享樂 Sun Group打造富國島世界級觀光版圖（圖／Sun Group）

▲Sun Group 以航空串聯旅遊生態系，讓旅客更方便體驗富國島完整的度假、娛樂與休閒資源。

看準市場需求，Sun Group正式推出旗下航空品牌——太陽富國航空 Sun PhuQuoc Airways（SPA），希望透過航空服務，完整串聯集團旗下的飯店、娛樂與觀光資源，打造「從天空到地面」的一站式高端旅遊體驗。

從航空到度假享樂 Sun Group打造富國島世界級觀光版圖（圖／Sun Group）

▲太陽世界香島樂園不只好玩，還有許多熱門的打卡點。

Sun PhuQuoc Airways表示，成立航空公司的目標，不只是提供飛行服務，而是希望讓旅客從出發那一刻起，就能提前進入度假模式。透過整合集團資源，旅客未來可享受從航班、機場接送、住宿到娛樂設施的全方位服務，大幅提升旅遊便利性與整體尊榮感。

從航空到度假享樂 Sun Group打造富國島世界級觀光版圖（圖／Sun Group）

▲日落小鎮《Kiss of the Sea》，每晚呈現璀璨煙火與表演秀。

其中，台北（TPE）—富國島（PQC）航線的啟動，更是Sun Group深耕台灣市場的重要一步。除了鎖定自由行與高端度假客群，也希望吸引情侶、親子家庭與年輕旅客，把富國島變成下一個熱門海外海島選項。

從航空到度假享樂 Sun Group打造富國島世界級觀光版圖（圖／Sun Group）

▲四面環海的富國島，可以吃到很多美味海產，是海鮮愛好者的天堂。

根據交通部觀光署統計，越南已躋身為台灣旅客前五大出國目的地，今年1－4月累計已達405,595人次。透過Sun PhuQuoc Airways加入，未來台灣旅客前往富國島，將能感受更便利、更有度假氛圍的全新海島旅遊享樂。

從航空到度假享樂 Sun Group打造富國島世界級觀光版圖（圖／Sun Group）

▲La Festa Phu Quoc飯店大廳，氣派典雅。

●更多資訊：
太陽富國航空 Sun PhuQuoc Airways（SPA）
FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560020223090
LINE：https://lin.ee/uNrM16f

關鍵字： 七逗旅遊 Sun Group 越南觀光 富國島 海島度假 太陽富國航空

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【情境大師】黃金獵犬趴草地淋雨！搭配傷心表情看鏡頭超像MV男主角

推薦閱讀

Sun Group整合航空與觀光資源

Sun Group整合航空與觀光資源

Sun PhuQuoc Airways台北直飛富國島

Sun PhuQuoc Airways台北直飛富國島

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖

直擊大韓航空空廚　日產7萬份機上餐

直擊大韓航空空廚　日產7萬份機上餐

COMEBUY聯名《鳴潮》　買「輕麥決明系列」送限量周邊

COMEBUY聯名《鳴潮》　買「輕麥決明系列」送限量周邊

全台首座高空氦氣球體驗在南投

全台首座高空氦氣球體驗在南投

東京龜有「美腿神社」超過750年歷史

東京龜有「美腿神社」超過750年歷史

高雄承億「賀鴨郎中餐廳」推港點吃到飽

高雄承億「賀鴨郎中餐廳」推港點吃到飽

古坑「露台咖啡廳」俯瞰城市燈海！

古坑「露台咖啡廳」俯瞰城市燈海！

神戶最美森林景觀露台翻新開幕　5亮點開箱

神戶最美森林景觀露台翻新開幕　5亮點開箱

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

Sun Group整合航空與觀光資源

Sun PhuQuoc Airways台北直飛富國島

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖

台北福容一館熄燈倒數「套房買1送1」

COMEBUY聯名《鳴潮》　買「輕麥決明系列」送限量周邊

南港飯店牛排吃到飽活動延至年底

壽星幾歲就送幾隻蝦　高雄沙茶火鍋「生日優惠」連推3個月

台中人氣布丁店宣布「7月結束營業」　網不捨：太突然了

台北六福萬怡港點吃到飽回歸

星野「界 草津」將開幕　6大亮點開箱

熱門行程

最新新聞更多

Sun Group整合航空與觀光資源

Sun PhuQuoc Airways台北直飛富國島

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖

直擊大韓航空空廚　日產7萬份機上餐

COMEBUY聯名《鳴潮》　買「輕麥決明系列」送限量周邊

全台首座高空氦氣球體驗在南投

東京龜有「美腿神社」超過750年歷史

高雄承億「賀鴨郎中餐廳」推港點吃到飽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366