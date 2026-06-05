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Krispy Kreme「國際甜甜圈日」買1盒送1盒　只限今天

▲▼Krispy Kreme × Peanuts™ 聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲Krispy Kreme今天買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今日是「國際甜甜圈日（National Doughnut Day）」，Krispy Kreme祭出限時1天「買1盒送1盒」優惠，每店限量50盒。另外，Mister Donut聯名寶可夢第2波新品，有「買5送1」或「買6送2」優惠。

6月的第一個星期五是「國際甜甜圈日」，Krispy Kreme今日推出買1送1，購買任一6入或12入禮盒，即送6入原味糖霜甜甜圈1盒，單筆限送1盒，不累計，各門市限量50盒，優惠不得併用。

▲▼Mister Donut推出第2波寶可夢聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut新品上市限時買5送1或買6送2。（圖／記者蕭筠攝）

另外，Mister Donut近日推出第2波寶可夢聯名及全新泡芙系甜甜圈，新品上市，7日前享「買5送1」或「買6送2」，期間任選6或8個甜甜圈即享優惠，須含卡比獸波波隆尼、呆呆獸泡芙圈、糖霜泡芙圈、草莓泡芙圈、芒果麻糬泡芙圈、卡士達麻糬泡芙圈任一款，限送價低品項。

「卡比獸波波隆尼」還原卡比獸圓大肚模樣，外層沾裹優格可可沾醬，搭配藍莓起司鮮奶油內餡，最後放上打瞌睡的皮卡丘插卡點綴；「呆呆獸泡芙圈」以全新泡芙圈沾裹粉色蜂蜜可可沾醬，內餡擠入起司卡士達鮮奶油，並放上呆呆獸尾巴插卡。2款皆為69元，還有專屬包裝盒。

泡芙系甜甜圈共4款，包括「糖霜泡芙圈（42元）」、鮮奶油結合草莓可可沾醬作為內餡的「草莓泡芙圈（50元）」，以及「芒果麻糬泡芙圈」、「卡士達麻糬泡芙圈」，使用芒果以及鮮奶油卡士達雙餡，再放入麻糬丁，外層分別裹上芒果可可沾醬及優格可可沾醬，每個55元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Krispy Kreme Mister Donut 國際甜甜圈日

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