全台僅存台車鐵道！盤點烏來一日遊必排行程　瀑布旁喝咖啡

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

說到烏來，很多人第一反應是「老街＋溫泉」，但小編這次實際走一圈，真心覺得烏來一日遊最加分的，是它可以把吃喝、看景、放空排得超順：先在烏來老街把必吃美食掃一輪，接著去最近討論度超高的瀑布咖啡廳坐一下午，最後再用「全台僅存的觀光台車」收尾，50元就能穿梭山林直達瀑布站。想找一個開車半小時就能到的台北近郊小旅行，烏來真的很可以。

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月球馬告山豬肉香腸

小編每次到烏來老街，最怕的就是「看起來都很像、選不出哪家要吃」，但這攤月球馬告香腸真的不太需要猶豫。排隊人潮幾乎是常態，可是移動速度滿快，小編覺得等一下值得。它的厲害點是馬告的香氣很突出，那種帶點檸檬、森林系辛香的味道，一入口就很醒腦，搭配山豬肉本身的油脂跟肉香，吃起來不會膩，反而很涮嘴。

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依喜好添加蒜頭、醬

如果你跟小編一樣喜歡「邊走邊吃」，這支也很適合：外層烤得恰恰好、肉汁還在，咬下去有彈性但不乾柴。旁邊還有蒜頭跟醬可以自己加，喜歡重口味的會吃得很開心。

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月球馬告山豬肉香腸

地址：新北市烏來區烏來街145號

電話：0919－979058

營業時間：平日09：30－18：00／假日10：00－21：00

來來餅店

小編本來以為小米甜甜圈就是「炸麵糰」，頂多口感Q一點而已，結果這家讓小編完全改觀。最推薦的吃法就是——看到剛起鍋立刻買、立刻吃。外層那個酥度很迷人，咬下去會先聽到很輕的脆響，接著是內層的Q彈跟淡淡小米香氣，越嚼越順口。

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簡單但耐吃

而且很神奇的是，很多油炸甜點放冷會有油耗味，但它冷掉再吃，口感反而變得更扎實Q彈，味道也沒有走鐘。小編這次就是先買一個邊走邊吃，結果回程又忍不住回頭外帶，這家很可以列入烏來必吃。

來來餅店

地址：新北市烏來區烏來街

營業時間：11：00－20：00

瀑布咖啡廳TONYX

老街吃完，小編最期待的就是這間瀑布咖啡廳TONYX。它的位置很加分，坐在店裡就能直接看到烏來瀑布的景，尤其窗邊第一排真的會讓人想待很久，但也因為這樣，假日想坐窗邊要有心理準備可能需要等一下。

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不是「拍照打卡完就走」的那種店

很適合認真坐下來，店裡的音樂跟空間都走簡約舒服路線，不會吵，坐著看瀑布、聽水聲，真的很容易放空到忘記時間。咖啡部分也有水準，據說老闆自己烘豆、手沖品項很豐富，咖啡控可以直接跟老闆聊豆子風味，小編這種不算專業的也能喝得出乾淨、順口。

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旅程的節奏調整站

如果你是想安排「烏來一日遊」但又不想整天趕行程，小編會把 TONYX 當作整趟旅程的節奏調整站，在這裡坐一下，後面再去搭台車看瀑布，整個路線會很舒服。

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TONYX

地址：新北市烏來區瀑布路22號

營業時間：周一至周五 12：00－17：30／周六、日 11：00－17：30

烏來台車

最後一站小編一定會推烏來台車，因為它就是那種「很烏來」的體驗：開放式車廂、旁邊是山林綠意，風吹進來很舒服，而且速度比預想的快很多。最棒的是價格很親民，單趟50元就能從台車站一路到烏來瀑布站，不用走到腿痠，也不用擔心體力不夠。

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把交通當成景點

尤其傍晚坐，光線變柔、山的顏色也更深，整段路程雖然不到7分鐘，但會覺得很有旅行感。抵達瀑布站後再散步拍照，當作烏來一日遊的收尾剛剛好。想在台車站附近多走走的話，也推薦繼續去烏來信賢步道健行，1.5公里的林間秘境、沿途有數條瀑布相伴，烏來一日遊再延伸一小時剛好。

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烏來台車一直以來都沒有固定的時刻表，端視人潮情況機動發車，每月第一個星期二保養日停駛。搭車地點有台車烏來站、瀑布站，每票限使用一次，想去的朋友一定要先查好時間！

烏來觀光台車

地址：新北市烏來區溫泉街86巷2號

電話：02－26617826

營業時間：09：00－17：00（7至8月延長到18：00）

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