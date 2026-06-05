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馬來西亞最美「熱浪島」全攻略　潔白沙灘踏浪、與海龜共游

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲熱浪島被譽為是馬來西亞最美島嶼之一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／馬來西亞報導

2000年由任賢齊與鄭秀文主演電影《夏日的麼麼茶》，將馬來西亞最美島嶼「熱浪島」的海風吹向全亞洲，一度帶起取景地朝聖熱潮。隨著近年深度旅遊崛起，這座擁有潔白沙灘、能與海龜共游的度假天堂再度吸引全球旅客目光。《ETtoday新聞雲》實際開箱，從交通方式、住宿選擇到水上活動，告訴你這座海島玩法。

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼熱浪島月牙沙灘、漸層海水與豐富生態，吸引旅客造訪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

熱浪島為何值得一去？　潔白沙灘、豐富生態最吸睛

熱浪島坐落於馬來西亞東海岸，被譽為大馬最美島嶼，也是當地人的度假勝地。清澈見底的漸層琉璃海，綿延數公里的細白沙灘，加上島嶼周邊海域屬於海洋生態保護區，豐富的海底世界可看到珊瑚礁、魚群，甚至有機會看到小鯊魚，成為一座潛水天堂。

根據可樂旅遊分析，許多台灣旅客規劃海島假期時，第一時間往往想到沙巴或菲律賓，但熱浪島其實同樣擁有優質的海洋生態環境，適合浮潛、潛水及各種海上活動。相較部分東馬海島地區，熱浪島的飯店與度假設施發展更成熟完整，住宿選擇也較多元，能提供舒適度假體驗。業者今年也推出暑假限定行程，希望透過團體與客製化包團方式，讓更多人認識這座度假天堂。

▲▼馬來西亞登嘉樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲前往熱浪島要先從吉隆坡飛往登嘉樓。上圖為登嘉樓機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼從伊斯蘭文明公園碼頭可乘船至熱浪島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

熱浪島交通方式

台灣旅客想要前往熱浪島，需先搭機飛往吉隆坡，再從吉隆坡搭乘國內線飛往登嘉樓。從登嘉樓機場搭車約20分鐘抵達鄰近水晶清真寺的「伊斯蘭文明公園碼頭」（TAMAN TAMADUN ISLAM碼頭），換乘「TAMAN TAMADUN ISLAM JETTY」前往島嶼，船程約1小時45分鐘。

當地導遊表示，「登嘉樓－熱浪島」一天只有2個來往航班，從登嘉樓出發時間分別為早上9點30分和中午12點；從熱浪島出發時間分別為早上9點和11點45分。

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲熱浪島住宿最推薦的是「拉古娜度假村」（LAGUNA REDANG ISLAND RESORT）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從碼頭搭乘接駁車前往度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

熱浪島住宿推薦

當地導遊表示，島上最推薦住宿選擇就是「熱浪島拉古娜度假村」（LAGUNA REDANG ISLAND RESORT），是佔地最大、設施最全面，同時也是電影《夏日的麼麼茶》主要取景地。

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼度假村前方就是月牙形潔白沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

從碼頭下船搭上接駁小火車抵達度假村主要建築，建築前方就是月牙狀潔白細膩沙灘與蔚藍大海，一整排迎風搖曳的棕櫚樹與躺椅，讓人等不及放下行李就想立刻跳下海悠遊。

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲無論在度假村哪一個角落都能看到海景。上圖為度假村自助餐廳（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

 ▲沙灘前方就能浮潛。（圖／記者蔡玟君攝）

導遊表示，入住熱浪島拉古娜度假村提供的標準行程為三天兩夜，包括每天三餐均可在海景自助餐廳邊看海邊用餐，以及3次出海水下浮潛，並會提供救生衣和潛水用具，幾乎可說是全包式度假。

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼拉古娜度假村有多元房型，幾乎都有私人陽台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

度假村均為2層樓紅磚屋頂式建築，共有276間客房與套房，房型寬敞且多元，幾乎都擁有私人陽台，若是預算充足，最推薦入住海景客房，坐在私人露台就能欣賞蔚藍海景超紓壓。

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼昔日為《夏日的麼麼茶》主要故事背景的繽紛小屋，經過改建後變成紀念品商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有《夏日的麼麼茶》周邊商品。（圖／記者蔡玟君攝）

作為《夏日的麼麼茶》主要取景地，度假村內目前還保留許多相關元素，包括主要取景的繽紛小屋雖然在拍攝結束後一度損毀，業者重建並改為紀念品與日常用品商店，旅客可以在這裡買到各式各樣的紀念品，以及玩水用品、飲料與零食，也有販售應急藥物與女性生理用品，在2樓還可看到《夏日的麼麼茶》主題設計藤編購物袋能買回家。

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼無人島浮潛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

熱浪島浮潛去哪玩？3地點別錯過

1.無人島浮潛

熱浪島周邊有無數無人小島，周邊海域就是最適合下水的浮潛天堂。船家會找適合的海域定點下錨，旅客穿好裝備後即可從船上藉由梯子下水，享受泡在琉璃海、欣賞水下豐富的珊瑚礁美景，甚至能近距離看各種魚群。

▲▼熱浪島海洋公園，Pulau Redang Marine Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼熱浪島海洋公園，Pulau Redang Marine Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼熱浪島海洋公園，Pulau Redang Marine Park。（圖／記者蔡玟君攝）

2.熱浪島海洋生態公園Pulau Redang Marine Park

距離拉古娜度假村約20分鐘船程的熱浪島海洋生態公園「Pulau Redang Marine Park」也是一座潛水天堂，同樣擁有豐富魚群與潔白沙灘，當地船家表示，若是潛水還可以潛到海下欣賞沉船樣貌。

▲▼馬來西亞熱浪島拉古娜度假村LAGUNA REDANG ISLAND RESORT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼熱浪島也可體驗與海龜共游。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞熱浪島與海龜共游。（圖／記者蔡玟君攝）

3.與海龜共游

熱浪島同時也是一座海龜生態保護區，當地更發展出「與海龜共游」的行程，但需另外加價付費。與海龜共游地點在島嶼的另一側海域，不僅能看到豐富魚群，還能體驗一隻隻超大海龜與自己僅有幾公分距離的「搖滾區」視角。

不過旅客需注意的是，根據馬來西亞政府規定，碰觸海龜每人會罰款2000至3000元馬幣（約新台幣1.4萬至2.1萬元），加上海龜有時會近距離游近人類，當地船家建議看到海龜時需「雙手握拳」，或雙手抱胸，除了避免碰到外，也避免讓海龜以為手指是食物一口咬下去。

▲▼馬來西亞登嘉樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼登嘉樓代表景點水晶清真寺（上圖）與海龜巷（下圖）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞登嘉樓。（圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊今年7月與8月也推出夏日限定「熱浪島團體行程」，不僅帶領旅客造訪這處絕美島嶼，還能深度探索登嘉樓市區如水晶清真寺、海龜巷、在地市場等特色景點，以及前往馬來西亞空中娛樂城「雲頂高原」，住進大馬最高酒店，夜晚欣賞山中琉璃光，白天看雲海，更能前往近年新開幕的馬來西亞最高觀景台大拍美照，6天5夜每人團費4萬8900元起。

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