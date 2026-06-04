京都拉麵「魁力屋」6、7月南部連2家店　高雄首店落腳左營

▲魁力屋「京都熟成醬油拉麵」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」去年8月登台，在台北、台中及台南各有1家店，接下來將連續開出高雄首店及台南第2家店，分別於6、7月開幕。

去年8月登台的魁力屋拉麵，目前在台北、台中及台南各有1家店，這個夏天即將連開2家分店。首先是會在6月開幕的高雄左營店，地點落腳新光三越高雄左營店。預計7月開幕的台南西門新店，則是進駐新光三越台南西門店，這也是當地的第2家店。

▲魁力屋「松露京都雞白湯醬油拉麵」。（圖／業者提供）

創立於2005年，以「京都醬油拉麵」為經典代表，使用靈魂基底「京都熟成醬油」，讓湯頭帶有濃郁的大豆鮮味，不死鹹卻醇厚。除了經典湯頭，魁力屋拉麵也打造出台灣專屬的「京都雞白湯醬油」，以長時間熬煮的雞白湯為基底，入口柔滑且富含天然的膠原蛋白，再結合熟成醬油，清爽又帶有深度。

▲魁力屋「京都熟成醬油三星蔥拉麵」。（圖／業者提供）

為貼近台灣市場，品牌與台南製麵廠合作，共同研發出專屬台灣的特製麵條，保有耐湯性的同時又不失小麥麵香與口感。更分別在熟成醬油、豚骨醬油與雞白湯醬油3種湯頭中推出「宜蘭三星蔥」限定口味拉麵。

▲王座代理「大阪王將」10月到期。（圖／取自大阪王將臉書）

另外，由王座國際引進的「大阪王將」，代理合約即將於今年10月到期，現有的8家門市將改由其他品牌進駐。不過，日方已經開設3家直營店，品牌並不會就此退出台灣市場。

「大阪王將」成立於1969年，在全日本擁有超過300家分店，餐飲內容有元祖燒餃子、飯、麵、逸品（麻婆豆腐與回鍋肉等）、炸物等，在香港、韓國、泰國、新加坡、菲律賓、緬甸、越南也都有開設分店。

2016年「六角國際」子公司「王座國際餐飲」代理引進大阪王將，經過10年發展，從燒餃子專門店轉型日式中華食堂，提供各種拉麵、炒飯與炒麵，除了可以單點，也能升級定食，價格帶從100多元至300多元。至於招牌燒餃子，除了搭配定食套餐外，也可以單點。