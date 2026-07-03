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新莊豪邁蔥蔬餅咬開層層堆疊！一份60元塞進大量蔬菜玉米

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Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「忠將蔥蔬餅」位於新莊中華路美秀市場內的新莊美食，每天一開攤就吸引大批民眾排隊購買，不少人更專程前來朝聖。和一般蔥油餅不同，忠將蔥蔬餅除了加入雞蛋之外，還豪邁放入大量蔬菜、玉米以及九層塔，厚實份量看起來就像大阪燒一樣浮誇。說到新莊美秀市場美食推薦，不少在地人第一個想到的就是這家超人氣排隊名店，絕對值得收藏。

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位於美秀市場內
對面就是新莊運動公園，地點相當好找，無論騎車、開車或搭乘大眾運輸都很方便，不少民眾運動前後都會順路來買一份蔥蔬餅當點心或正餐。

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

店面環境
位於傳統市場內，沒有提供內用座位區，大部分客人都是外帶，雖然只是市場小攤位，但攤位整理得相當乾淨，煎台維持整潔，製作過程也能清楚看見。

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲通常一開攤就開始湧現排隊人潮，熱門時段甚至需要等待一段時間，建議想避開人潮的朋友可以提早前往。

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲主打平價高CP值路線，如果不加蛋，也可以提前告知店家調整，也有賣酥皮濃湯，菜單價錢請依店家現場為主。

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

製作流程
使用兩座大型煎台同步作業，先將蔥抓餅煎至金黃酥脆，再將餅皮鏟鬆增加層次感，特別之處在於不額外添加過多油脂，而是利用餅皮本身油脂乾煎，因此吃起來香酥卻不會過於油膩。

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

招牌忠將蔥蔬餅
剛拿到手時真的有被份量嚇到，厚度十足，拿起來沉甸甸的，完全不像一般蔥油餅，餅皮煎得金黃酥脆，咬下去能感受到層層堆疊的口感，而且完全不會油膩。

最大的亮點就是內餡超級豐富，大量蔬菜保有爽脆口感，搭配玉米粒的甜味以及九層塔香氣，整體層次非常豐富，雞蛋讓口感更加滑順，而調味醬則增添鹹香風味，一份吃完真的非常有飽足感，當作下午茶或正餐都很適合。

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

心得
忠將蔥蔬餅絕對值得列入口袋名單，能吃到滿滿蔬菜、玉米以及雞蛋的豪華蔥蔬餅，份量大、口感豐富又有特色，難怪天天都有人排隊。下次來到美秀市場，不妨先買一份，再慢慢逛市場，這裡離新莊棒球場也不遠，看棒球也可以來買。

▲▼忠將蔥蔬餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

忠將蔥蔬餅（新莊中華店）

地址：新北市新莊區中美里中華路一段182號
電話：0937－029701
營業時間：15：00－20：30（周一公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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