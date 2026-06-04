走進《阿凡達》發光森林、入住湖景別墅　北島羅托魯瓦療癒玩法

▲紅木夜間燈光步道距離羅托魯瓦市區約5分鐘車程。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／紐西蘭報導

北島羅托魯瓦不只有地熱奇景，入夜後的紅木森林更吸引大批旅客專程前來。白天作為樹頂步道的紅木森林，夜晚點亮燈光後，遊客得先排隊入場，便能感受到它在當地的高人氣。當晚推薦入住湖畔邊的Toka Ridge別墅，步行即能達羅托魯瓦湖，享受湖光山色的悠閒時光。

▲▼白天作為樹頂步道的紅木森林，夜晚點燈後，成為高人氣景點，遊客得先排隊入場。（圖／記者彭懷玉攝）



紅木夜間燈光步道（Redwoods Nightlights Treewalk）距離羅托魯瓦市區約5分鐘車程，全長700公尺的步道，由28座吊橋與27座樹冠平台串聯而成。踏上步道後，旅客沿著離地9至20公尺高的吊橋和平台前行，在百年紅木林間穿梭，隨著腳步緩緩進入森林，眼前不斷出現一座座造型各異的燈光裝置。

▲▼踏上步道後，旅客沿著離地9至20公尺高的吊橋和平台前行，在百年紅木林間穿梭賞燈。（圖／記者彭懷玉攝）



懸掛樹冠間的34座巨型燈籠，由紐西蘭永續設計師David Trubridge操刀設計，靈感取自紐西蘭原生動植物、森林生態與毛利文化。抬頭望去，燈光從高聳樹梢間灑落，隨著林間微風吹拂輕輕搖曳，讓原本漆黑的森林展現截然不同的面貌。

▲▼由綠色光點構築而成的「螢火蟲森林」區域夢幻至極；裝置由紐西蘭永續設計師David Trubridge操刀設計。（圖／記者彭懷玉攝）



其中，由綠色光點構築而成的「螢火蟲森林」區域最具人氣。穿過吊橋時，細碎燈光在樹林間閃爍，彷彿跟著光點一路走進森林深處，也讓許多旅客忍不住放慢腳步、駐足拍照。

▲▼整條步道採用特殊無釘固定技術架設於樹木周圍，避免對百年紅木造成傷害。（圖／記者彭懷玉攝）



值得一提的是，整條步道採用特殊無釘固定技術架設於樹木周圍，避免對百年紅木造成傷害，讓旅客得以從不同高度欣賞森林景觀，同時體現了紐西蘭人對生態保育的重視。

▲▼Toka Ridge湖景別墅坐落於湖畔綠地間，步行即能達羅托魯瓦湖畔。（圖／記者彭懷玉攝）



結束紅木森林夜遊後，不妨入住鄰近的Toka Ridge湖景別墅。獨立小屋坐落於湖畔綠地間，大片落地窗將戶外景色引入室內，早晨醒來便能望見遼闊草原與湖景。還能步行至羅托魯瓦湖畔，欣賞整片湖光山色，將紐西蘭的純淨與療癒融入心中。

▲紐西蘭北島擁有絕美風光，相較南島人潮更稀少。（圖／記者彭懷玉攝）



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