半小時攻頂霧峰小百岳！登山新手必存阿罩霧步道　還藏秘境觀景台

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

「阿罩霧步道」位於台中霧峰，而阿罩霧其實就是霧峰的舊稱，據說是因為霧峰早期晨霧迷濛，故稱阿罩霧。有一說是劉銘傳在某年巡視中部時，夜宿阿罩霧，嫌名稱不雅而改為霧峰。阿罩霧步道離台中市區不到半個小時車程，而且登山步道以樟公廟為起點的話，半個小時就可以順摘編號46號的小百岳阿罩霧山，很適合登山新手來解鎖。

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這張地圖可以看到清楚的霧峰里山步道群，總共分為三條步道，我們這天是走綠線登山步道，路線為樟公廟 – 綠色登山步道 – 千萬夜景 – 涼亭 – 阿罩霧步道 – 尖後土地公廟 – 慶堡觀景平台。不過因為阿罩霧山的三角點很隱密，所以如果此行是為了三角點的話，沿途要注意指示。我有把阿罩霧山的三角點補上去地圖上，就在綠色登山步道距離樟公廟不遠處的叉路，需要右轉到小徑！

綠線登山步道：可由樟公北巷或明台高中旁萊園路進入，沿線坡度緩和，偶有急升路段。

紅線登山步道：可由明台高中後仁德巷或省議會後方進入，沿線坡度較緩，後段坡度較陡。

藍線登山步道：主要以新生路為主要入口，坡度較為陡峭，屬於挑戰型步道。

停車場

從霧峰市區到樟公廟，車程不用10分鐘，而樟公廟就位於半山腰的地方。廟旁邊就有一個免費停車場，把車子停在這裡，旁邊就有免費廁所，而且廁所還滿乾淨的。

樟公廟

▲停好車之後，發現斜對面有一個觀景台，其實這裡就可以看到霧峰夜景，晚上來的話應該會更漂亮。

一路上幾乎都是這種產業道路，一開始的坡度會比較陡，不過不至於很難走。然後200公尺左右就可以看到有手邊的紫明宮，是看起來有點年紀的廟宇。

走過前面陡坡之後後面就變得很好走了，有一點倒吃甘蔗的感覺！其實前面那段也不會很長，短短200～300公尺，有點像大坑9號登山步道一開始那段坡。

▲經過一段彩繪牆，有可愛的石虎。

▲這裡就是百萬夜景觀賞地，前面這棟很大的建築物就是朝陽科技大學！

阿罩霧山 三角點在哪裡？

原來要到阿罩霧山的三角點是有點小秘境的，過了彩繪牆之後留意第一個叉路，右手邊牆上就有噴漆寫著「三角點」，右轉進去200～300公尺才是！這一段路不是很好走，所以有的社群文章會提醒大家，如果不是為了三角點的話，就不用特意繞進去了。但我們是不小心經過就錯過了，然後一路傻傻走產業道路走到尖後土地公廟，回程才發現終點並不是三角點。

▲沿途都有各種野花，可能是我們來的季節的關係，我甚至覺得阿罩霧步道是我看過最多野花的步道。

接著會經過涼亭，也就是地圖上的涼亭，不過我倒不覺得走到這裡就需要休息了。然後一路上繼續欣賞各種花，不過蘭花就不是野花了，是有主人的！

▲不得不說，阿罩霧步道的遮蔽物比較少，不像大坑2號步道和大坑4號步道那樣兩旁都是林蔭。

▲沿路真的很好走，輕輕鬆鬆，對於有登山經驗的人來說，真的是如履覆平地！

▲走到這裡已經1.9公里了，我們要繼續往尖後土地公廟走，還有1.3公里。

▲經過分叉路，繼續往左走，沿路還會有騎摩托車的農民，好像有種水果在這附近。

▲經過一整片的鳳梨田，連路邊也有種鳳梨。

▲這裡的視野很好，忍不住停下來拍個幾張，晚上繁燈如星，一定會更璀璨浪漫！

▲沿途都有指標，經過這個大彎就表示快到尖後土地公廟！

▲這裡居然有一個小公園，後來才知道尖後土地公廟前面就有一條路，車子是可以直接開上來的。

▲看到這個牌子表示已經抵達阿罩霧步道的終點。

▲廟的後面有一個小涼亭，不過這裡的視野沒有很好。

尖後土地公廟

▲這裡有廁所。

▲過了尖後土地公廟之後，再往後方走200公尺左右，有一個秘境觀景台！

阿罩霧步道觀景平台

這裡就是後來才蓋的觀景平台，很多人會專程跑來這裡看夕陽和看夜景。如果只想要來平台的話，可以導航尖後土地公廟，車子可以直達，連爬山都不用了。

▲要走到二樓視野才會好！平日遊客不多，山友三三兩兩，感覺很幽靜。而且這裡視野很好，據說可以遠眺玉山和合歡山。

心得

我們這天來回大概走了6公里，來回大概2個多小時。感覺好像有點遠，不過事實上還滿好走的，一點都不費力！我覺得阿罩霧步道有點像大坑9號步道一樣挑戰性不高，還滿適合親子族群和登山新手的！下山之後可以順便吃個霧峰老牌羊肉，喜歡甜點咖啡的也可以到日染樹梢，或者下午可以接光復新村或是林家宮保第園區半日遊。

阿罩霧步道

地址：台中市霧峰區霧峰萊園里與坑口里的交界

飛天璇

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