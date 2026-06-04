石垣島必買攻略！逛唐吉訶德、24小時超市　5大購物地一次收

▲唐吉訶德石垣島店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

石垣島絕對是今年日本海島旅遊的熱門關鍵字，不僅可以欣賞有別於沖繩本島的蔚藍海岸，悠閒慢活的度假氛圍更讓人放鬆。跳島、大玩水上活動之餘，當然不能缺少購物行程，《ETtoday新聞雲》整理出島上5大購物地點，從特色零食到在地伴手禮都能買得到。

1.唐吉訶德石垣島店

想要從藥品、伴手禮、零食、到美妝保養一次買齊，最方便的就是唐吉訶德石垣島店，這間不僅是「日本最南端」的唐吉訶德，更有超過4萬5000種產品在這裡販售，從早上8點營業到凌晨2點，讓人隨時能來這裡買得過癮。

同時，隨著基隆－石垣島渡輪「八重山丸號」開航，唐吉訶德在石垣島市中心商業設施730COURT內，另開設以伴手禮為主打的新業態店鋪「伴手禮唐吉訶德730COURT店（おみやげドンキ730COURT店）」，集結1500種「不踩雷商品」，讓旅客買回家。

▲▼德村菓子店。（圖／記者蔡玟君攝）

2.德村菓子店

想要買石垣島當地限定的零食，那就一定要到在地人都推薦的零食店「德村菓子店」走一趟，不僅品相齊全，甚至有量販區，可以整箱買走。同時，德村菓子店也是一間ROYCE專賣店，店內可以找到石垣島限定的ROYCE口味餅乾、巧克力，喜歡日本餅乾的你一定不能錯過。

▲Euglena Mall商店街。（圖／記者蔡玟君攝）

3.Euglena Mall（石垣島商店街）

Euglena Mall可說是日本最南端的商店街，長達265公尺的商店街中有超過100間商店在此，包括石垣市公設市場、伴手禮專賣店、在地小吃、甜點與咖啡店等，全都集中在這裡，購物同時也能更貼近在地人的生活圈。

▲Aeon MaxValu 24小時超市。（圖／記者蔡玟君攝）

▲超市可以買得到邊銀食堂石垣島辣油。（圖／記者蔡玟君攝）

4.Aeon MaxValu 24小時超市

Aeon MaxValu 24小時超市是當地人購買生活日常用品最愛去的超市，若想買知名的「邊銀食堂」石垣島辣油、蒜醬，來這裡找準沒錯。此外，超市旁還有藥妝店、大創百元商店，可以將所需一次買足。

5.EDION石垣島店

在石垣島想買電器，那就到「EDION愛電王 石垣島店」，EDION是在日本各地共擁有1200間分店的家電量販店，所有日本最受歡迎的家電用品這裡都找得到，且石垣島分店鄰近Aeon MaxValu 24小時超市，可以規劃順遊。

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航直飛 6月起「台北－石垣島」每周四班

今年夏天旅客前往石垣島玩更加方便，包括台灣虎航從6月起「台北－石垣島」從每周2班增加為每周4班，每周二、三、五、六均有航班，只要1小時航程就能抵達，方便旅客依照自己的需求安排。

此外，台灣虎航也宣布將於9月2日開航「高雄－石垣島」，初期每周2班，為台灣虎航獨家營運的航線，讓南台灣旅客不用遠跑桃園機場就能直達絕美海島度假，即日起已開賣。

石垣島渡輪「八重山丸號」啟航 睡一覺就到

想要體驗另一種出國方式，睽違18年復航基隆－石垣島渡輪「八重山丸號」已於5月28日首航，5至6月期間每周四晚間自基隆出發，7至8月則加開為每周二、四固定航班。航線特別採「夜間出發、清晨抵達」設計，單程航程約7至8小時，旅客可在船上休息住宿一晚，醒來就抵達石垣島。

目前台灣人想搭乘，可透過旅遊電商Klook、東南旅遊、百威旅遊、喜美旅行社、安麗達旅行社購買船票。根據華岡集團表示，石垣島渡輪航線能卡進市場空白帶，與大型郵輪、飛機的旅遊型態不同，讓旅客能以更慢活、相對CP值高的方式出國旅遊。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）