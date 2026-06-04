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南港飯店牛排吃到飽活動延至年底　不到千元起即享無限續點

▲六福萬怡酒店牛排回歸。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽活動延長至年底。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

肉食主義者看過來，六福萬怡酒店大廳酒吧的牛排吃到飽原本只到5月29日，不過業者延長活動至年底，一樣午餐899元+10%，晚餐1090元+10%，而且可以用299元加購半隻黑松露奶油焗烤龍蝦。

台北市南港區的六福萬怡酒店大廳酒吧今年初再推出牛排吃到飽，原本5月29日結束，不過飯店再延到12月31日，無限供應以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味的爐烤牛排，還能再用芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

除了牛排吃到飽，同時還供應歐式麵包、主廚特製沙拉（可選日式胡麻醬或義式油醋醬）、湯品、咖啡與熱茶，每人再送1份杯裝哈根達斯冰淇淋。供應時間為周一至周四午、晚餐及周五午餐，國際扶輪社年會（6/12-6/16）、半導體展（9/1-9/4）期間不適用。午餐899元+10%，晚餐1090元+10%。

▲台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽2026再續推半年。（圖／台北萬豪提供）

另外，台北萬豪酒店的「肉食享肋‧豪吃之夜」將於6月30日結束（假日、連假皆適用），提供肋眼牛排與美式BBQ豬肋排雙主餐無限續點，同時還有精緻沙拉吧、甜品水果及軟性飲品都能盡情享用，假日、連續假期不加價，每人1280元+10%。

主餐「爐烤美國肋眼牛排」選用油花豐潤、肉質細嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香與蒜頭低溫爐烤入味，上桌時可依個人口味，搭配以牛大骨、牛碎肉、紅酒慢火熬煮的濃郁肉醬。「美式醬燒BBQ豬肋排」將豬肋排以肯瓊粉與多種西式香料醃製24小時，低溫烘烤2小時後再刷上特製BBQ醬，最後以高溫爐烤鎖住肉汁。

關鍵字： 美食雲 牛排吃到飽 六福萬怡酒店

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