「欸你這週要幹嘛」開箱別府奢華溫泉Villa　靠「樂天旅遊APP」疊加神券結帳隱藏價下殺5折

▲「欸你這週要幹嘛」透過「樂天旅遊APP」規劃大分別府鐵輪溫泉奢華行，開箱亞洲百大溫泉名店「神和苑」的私人半露天湯屋與頂級豐後牛一泊二食超享受。

旅遊中心／綜合報導

規劃日本家族自由行時，溫泉一泊二食總是長輩與小孩的最愛，而想複製一趟完美的精緻行程，幕後最強神隊友「樂天旅遊APP」絕對是靈魂關鍵！作為日本第一訂房平台，樂天旅遊不僅品牌信賴度極高，其介面更是直覺又細緻，並提供全中文操作介面，第一次使用也能輕鬆上手，快速發掘隱藏版的奢華別墅、特色溫泉方案。YT創作者「欸你這週要幹嘛」日前公開最新自由行影片，四姊弟帶著另一半與小孩一同造訪了日本溫泉之鄉；他們在走訪完熱鬧的湯之坪街道、大嗑在地美食與可樂餅後，一行人抵達本次行程的重頭戲，那就是位於大分縣的「別府鐵輪溫泉神和苑山莊」，展開寧靜放鬆又富有文化氣息的渡假時光。

獨棟「竹」房型大公開！和風拉門木質迴廊、獨立半露天岩石湯池超奢華

「欸你這週要幹嘛」一行人有孕婦也帶了小孩，因此想「住點不一樣的」，特別選擇位於別府的溫泉旅館「神和苑山莊」，住的是「竹」（Take）的頂級奢華獨棟房型；一推開厚實的日式木門，寬敞的格局與充滿和風質感的玄關便讓眾人驚呼連連，忍不住大讚：「哇！一進來就是一個大大間的四人房！」

這間客房整體設計融合了現代奢華與傳統和風，客房與客房之間以精緻的日式木質拉門做空間切分，並由一條沿著採光落地窗延伸的木質走廊串聯。內部巧妙規畫出多個起居空間，包含日式榻榻米臥室等，環境整體舒適又寬敞，讓大人們大讚：「小朋友在這邊非常的安全，也會非常的舒服，對於我們家人來講很溫馨，大家就睡在一起！」走廊的另一側則連接著洋式客廳，擺放著極具質感的深色皮質長沙發，後方則是一整面沉穩的木質書牆，空間寬闊，非常適合家庭旅客。

更厲害的是房間內的泡湯設施！走廊盡頭連接著寬敞的洗漱區，還有獨立木質烤箱，當她一推開浴室的玻璃門走到戶外，映入眼簾的就是由天然岩石砌成、充滿日式庭園風情的「半露天私人獨立溫泉池」，泉水清澈並冒著氤氳熱氣，讓她們興奮地高呼：「它有一個半露天、私人、獨自的溫泉池，是訂這一間的大重點！」一旁還附設巨型私人游泳池，藍色馬賽克磁磚大泳池與遠方的蒼翠山景相呼應，極致高級的規格讓人讚嘆不已。

孕婦小孩皆大歡喜！一泊二食客製化全熟食懷石料理

神和苑山莊的一泊二食表現同樣出色。晚餐在寬敞的獨立包廂享用，菜色包含精緻的「豐後牛」涮涮鍋與肥美龍蝦。由於團隊在訂房時預先備註了客製化需求，館方非常貼心地為同行的孕婦與小朋友將所有懷石料理調整為「全熟食」，讓她們對鏡頭大讚：「為了孕婦，都可以客製化，然後因為小朋友也把生的去掉，很貼心，每一道吃下來其實都是好吃的！」

不過，因為懷石料理實在太豐盛，精緻小菜源源不絕地上桌，吃了一個多小時都還沒看到主餐牛肉，讓人忍不住大喊：「目前我們已經吃了一個小時了，還沒有吃到主菜！」隨後主餐豐後牛與龍蝦上桌，頂級的肉質與豐富的配料讓全家人大飽口福。隔天早上的溫泉早餐更是精緻，採用一整棟木製抽屜盒裝呈現，一拉開木盒就可以看到：「一層一層做抽屜式的，就是很日式這樣子，醃漬物、小涼菜、魚還有水果跟溫泉蛋。」看著桌上熱騰騰的現煮豆腐鍋，一早起床看著遠方的煙霧繚繞與山景享用，幸福感爆表。

超狂幕後功臣！樂天旅遊APP「常態四重優惠」折了再折

如此頂級的極致行程，幕後的操盤神隊友正是「欸你這週要幹嘛」在影片結尾大力推薦的「樂天旅遊APP」。四姊弟開心表示：「跟大家推薦我們的老朋友，就是日本的第一訂房平台，Rakuten樂天旅遊！我蠻喜歡樂天訂房它的那個房源都是像在台灣訂民宿的感覺，日式古宅！」

樂天旅遊APP收錄了數萬間日本飯店，除了常規商務旅館，甚至包含豪華露營、日式旅館、湯屋等多元在地選擇。最讓旅客有感的是，樂天旅遊的住宿方案中常常直接包含了餐點選擇、景點票券或體驗活動，還可搭配優惠券享額外折扣，「欸你這週要幹嘛」笑說：「在訂房的同時，樂天旅遊還能提供不同的旅遊方案，包括了我們今天晚上也有訂了晚餐；部分飯店還有體驗活動跟票券，也都可以同時在訂房時預訂，而且整個介面全部都是中文，操作起來非常的方便簡單！」

不得不提的是，樂天旅遊APP訂房超級優惠！平台提供常態性的「最多四重優惠疊加」機制，旅客在訂房結帳時，可以同時將飯店住宿折扣、優惠券折扣、點數回饋以及指定信用卡回饋層層累加！四姊弟更是雙手比讚強調：「樂天旅遊除了方案選擇很多元之外，最重要的優惠活動，它不是擇優，是累加的！到結帳頁面才知道最終折扣後的價格，一般會比比價網站或Google map顯示的價格還要低！」

6月強檔SUPER SALE來襲！限時限量疊加激挖5折神價

為迎接暑假旺季，「欸你這週要幹嘛」也在影片結尾正式預告樂天旅遊APP將於6月份推出今年最強檔的「SUPER SALE」活動！「如果你看到這裡的話，我有好康要給大家，就是樂天旅遊的6月SUPER SALE要來囉！」想要用最精省的預算完美複製這趟頂級的別府溫泉家族之旅，以下兩個黃金搶券時間點絕對不能錯過：

即日起至6/22期間：「欸你這週要幹嘛」開心宣布：「即日起到6月22號，可以到樂天旅遊領取75折優惠券，最佛心的是，這張神券可以直接與飯店現有的折扣疊加使用！」

6/18當天限搶：黃金強檔日當天加碼推出限時限量瘋搶的6折及無限量88折神級優惠券！最驚人的是，「欸你這週要幹嘛」特別提醒：「6月18號的當天，還有大搶6折跟88折優惠券，重點是上述的優惠券也都可與SUPER SALE 75折優惠券疊加，優惠再優惠！」

官方LINE額外加碼：「欸你這週要幹嘛」更透露隱藏版省錢祕技：「即日起到6月30號到Rakuten樂天旅遊官方LINE帳號，還可以額外拿到9折的優惠券！」

樂天旅遊APP不僅提供日本當地的頂級飯店與精緻民宿，「欸你這週要幹嘛」也分享：「而且現在不只是日本的住宿，如果你去台灣、韓國、歐美的住宿，也都可以透過樂天旅遊來訂購，同享1%點數回饋。」不想在公開比價網當冤大頭的旅人們，不妨立刻下載樂天旅遊APP，鎖定6月份最震撼的SUPER SALE活動，為自己和全家人預約一趟最完美的深度溫泉假期。