攀牙頂奢海景別墅一晚七千有找！私人泳池直面安達曼海

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

這次入住攀牙拷叻La Flora Group飯店集團，集團在拷叻地區共擁有四間度假飯店，彼此距離都不遠。其中最為頂奢的「Casa de La Flora」，這次剛好有機會進去參觀，也順便體驗一下當一日偽貴婦的感覺。入住 Casa de La Flora 的旅客，除了可搭乘集團免費接駁車外，也能使用集團旗下其他飯店部分公共設施與活動空間。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

La Flora Group 是泰國知名的精品酒店集團，總部位於泰南攀牙府（Phang Nga）的拷叻（Khao Lak），以融合現代設計與泰南自然風光的海濱度假村聞名。Casa de La Flora是其中最頂奢的精品飯店之一，坐落於寧靜的安達曼海岸，以極具辨識度的清水模幾何建築聞名，被譽為泰國最具代表性的設計旅宿之一，不僅入選Design Hotels系列，更曾獲得多項國際建築與設計獎項肯定。

房價

原本以為這種等級的精品泳池別墅價格一定很驚人，結果參觀兩間房型，都是獨棟私人泳池Villa，相當注重隱密性，適合蜜月旅行。但換算下來，一間不用破萬，最便宜的只要台幣6900元（實際房價依淡旺季及訂房平台而有所不同），老實說，這價格真的很可以。

無邊際泳池

整座飯店由泰國知名建築團隊 VaSLab Architecture 操刀，以「Arising Flora（綻放植物）」為設計概念，每棟別墅都像從土地中向上生長的植物一般，透過傾斜屋頂與立體幾何線條呈現獨特視覺效果。其中最注重的是隱密性，就連公共泳池區域也不會出現過度擁擠的情況，很多人通常選擇來這裡躺在躺椅上看書、游泳，這裡的人潮不會太多，給住客更多放鬆與享受度假的空間。

▲泳池正對拷叻海灘，與安達曼海幾乎連成一線。

▲拷叻地區不像普吉島那麼商業化，因此這裡保有更多原始海岸風貌，也讓整體度假感更加純粹。

▲可以跟飯店租借獨木舟出海去。

La Aranya Restaurant 餐廳

海景第一排的餐廳，早餐採半自助形式，除了新鮮水果、麵包、沙拉吧之外，也能現點泰式與西式主餐，可以提供到14：00，也有水上漂浮早餐服務，但需要付費加價解鎖。

▲餐廳頂樓的空間比較空曠少人，視野也不錯。

Spa La Casa

除了泳池與餐廳之外，飯店也設有Spa La Casa、健身中心、Pool Bar、海灘休憩區。Spa La Casa主打結合芳療精油、礦物元素與東方療癒技術的按摩課程，是許多住客推薦必體驗項目，來一場泰式按摩，才是極致的放鬆度假。

房型開箱

▲獨特粗獷主義建築風格，住宿都是獨棟私人泳Villa，Casa de La Flora 最重視的就是住客隱私。

複式至尊泳池別墅（Duplex Grand Pool Villa）

採用雙層樓中樓設計，全館共有11間，這個房型最吸引人的地方，就是它的樓層配置。一樓是客廳＋泳池＋露台，夾層是浴室空間，二樓是主臥室＋景觀視野。

▲將客廳、衛浴與臥室巧妙區隔成三個獨立空間。

▲二樓臥室位置較高，可以欣賞海景跟夕陽。

▲一樓是獨立客廳空間，彼此不互相打擾。

▲客廳外就是專屬私人泳池與日光躺椅區。

一室泳池別墅

想以相對親民的預算入住私人泳池別墅，那麼一室泳池別墅（Studio Pool Villa）會是非常值得考慮的入門房型，我們去的時間，一晚也只要新台幣6,900元，以獨棟泳池別墅來說，很可以。雖然價格相對親民，但Casa de La Flora招牌的極簡建築美學、私人泳池與高隱私度特色完全沒有因此打折。

▲雖然房型定位為入門款，但設備規格與服務品質依舊維持Casa de La Flora一貫水準。

心得

如果你正在規劃拷叻自由行，想找一間兼具設計感、私人泳池與海島度假氛圍的精品飯店，那麼Casa de La Flora絕對值得列入住宿清單。以頂級海景泳池別墅來說，房價甚至有機會落在萬元以內，無論是情侶約會、蜜月旅行，或是想享受不被打擾的度假時光，都非常推薦。

攀牙 Casa de La Flora

地址：67, 213, Khuk Khak, Takua Pa District, Phang Nga 82220泰國

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►雲林百年燈籠店斜槓賣花生酥！純麥芽不加糖手工現擀

►北港「蠶豆酥工廠」深藏巷底超神秘！古法烘烤藥膳口味必點

►北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！滿滿整袋竟然只賣100