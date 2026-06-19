ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

攀牙頂奢海景別墅一晚七千有找！私人泳池直面安達曼海

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

這次入住攀牙拷叻La Flora Group飯店集團，集團在拷叻地區共擁有四間度假飯店，彼此距離都不遠。其中最為頂奢的「Casa de La Flora」，這次剛好有機會進去參觀，也順便體驗一下當一日偽貴婦的感覺。入住 Casa de La Flora 的旅客，除了可搭乘集團免費接駁車外，也能使用集團旗下其他飯店部分公共設施與活動空間。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

La Flora Group 是泰國知名的精品酒店集團，總部位於泰南攀牙府（Phang Nga）的拷叻（Khao Lak），以融合現代設計與泰南自然風光的海濱度假村聞名。Casa de La Flora是其中最頂奢的精品飯店之一，坐落於寧靜的安達曼海岸，以極具辨識度的清水模幾何建築聞名，被譽為泰國最具代表性的設計旅宿之一，不僅入選Design Hotels系列，更曾獲得多項國際建築與設計獎項肯定。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

房價
原本以為這種等級的精品泳池別墅價格一定很驚人，結果參觀兩間房型，都是獨棟私人泳池Villa，相當注重隱密性，適合蜜月旅行。但換算下來，一間不用破萬，最便宜的只要台幣6900元（實際房價依淡旺季及訂房平台而有所不同），老實說，這價格真的很可以。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

無邊際泳池
整座飯店由泰國知名建築團隊 VaSLab Architecture 操刀，以「Arising Flora（綻放植物）」為設計概念，每棟別墅都像從土地中向上生長的植物一般，透過傾斜屋頂與立體幾何線條呈現獨特視覺效果。其中最注重的是隱密性，就連公共泳池區域也不會出現過度擁擠的情況，很多人通常選擇來這裡躺在躺椅上看書、游泳，這裡的人潮不會太多，給住客更多放鬆與享受度假的空間。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲泳池正對拷叻海灘，與安達曼海幾乎連成一線。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲拷叻地區不像普吉島那麼商業化，因此這裡保有更多原始海岸風貌，也讓整體度假感更加純粹。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲可以跟飯店租借獨木舟出海去。

La Aranya Restaurant 餐廳
海景第一排的餐廳，早餐採半自助形式，除了新鮮水果、麵包、沙拉吧之外，也能現點泰式與西式主餐，可以提供到14：00，也有水上漂浮早餐服務，但需要付費加價解鎖。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲餐廳頂樓的空間比較空曠少人，視野也不錯。

Spa La Casa
除了泳池與餐廳之外，飯店也設有Spa La Casa、健身中心、Pool Bar、海灘休憩區。Spa La Casa主打結合芳療精油、礦物元素與東方療癒技術的按摩課程，是許多住客推薦必體驗項目，來一場泰式按摩，才是極致的放鬆度假。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

房型開箱

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲獨特粗獷主義建築風格，住宿都是獨棟私人泳Villa，Casa de La Flora 最重視的就是住客隱私。

複式至尊泳池別墅（Duplex Grand Pool Villa）
採用雙層樓中樓設計，全館共有11間，這個房型最吸引人的地方，就是它的樓層配置。一樓是客廳＋泳池＋露台，夾層是浴室空間，二樓是主臥室＋景觀視野。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲將客廳、衛浴與臥室巧妙區隔成三個獨立空間。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲二樓臥室位置較高，可以欣賞海景跟夕陽。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲一樓是獨立客廳空間，彼此不互相打擾。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲客廳外就是專屬私人泳池與日光躺椅區。

一室泳池別墅
想以相對親民的預算入住私人泳池別墅，那麼一室泳池別墅（Studio Pool Villa）會是非常值得考慮的入門房型，我們去的時間，一晚也只要新台幣6,900元，以獨棟泳池別墅來說，很可以。雖然價格相對親民，但Casa de La Flora招牌的極簡建築美學、私人泳池與高隱私度特色完全沒有因此打折。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲雖然房型定位為入門款，但設備規格與服務品質依舊維持Casa de La Flora一貫水準。

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

▲▼攀牙 Casa de La Flora。（圖／Mika授權提供）

心得
如果你正在規劃拷叻自由行，想找一間兼具設計感、私人泳池與海島度假氛圍的精品飯店，那麼Casa de La Flora絕對值得列入住宿清單。以頂級海景泳池別墅來說，房價甚至有機會落在萬元以內，無論是情侶約會、蜜月旅行，或是想享受不被打擾的度假時光，都非常推薦。

攀牙 Casa de La Flora

地址：67, 213, Khuk Khak, Takua Pa District, Phang Nga 82220泰國

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

【你可能也想看】

►雲林百年燈籠店斜槓賣花生酥！純麥芽不加糖手工現擀
►北港「蠶豆酥工廠」深藏巷底超神秘！古法烘烤藥膳口味必點
►北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！滿滿整袋竟然只賣100

關鍵字： Casa de La Flora 泰國旅遊 達人旅遊 旅遊情報 泰國特色系列 Mika

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【偷襲真好玩～】貓貓床邊埋伏奴才　秒進狩獵模式超萌XD

推薦閱讀

鋪滿10萬朵繽紛牡丹！島根隱藏版花池秘境　門票只要300台幣

鋪滿10萬朵繽紛牡丹！島根隱藏版花池秘境　門票只要300台幣

世界唯一「室內砂雕博物館」在日本鳥取縣！年年都有不同主題

世界唯一「室內砂雕博物館」在日本鳥取縣！年年都有不同主題

走進1927年昭和老宅！以溫泉水精製咖啡　鳥取吉岡溫泉泡完必喝　

走進1927年昭和老宅！以溫泉水精製咖啡　鳥取吉岡溫泉泡完必喝　

鳥取吉岡溫泉自由行必存！盤點7家必吃必逛　直擊千年秘湯源頭

鳥取吉岡溫泉自由行必存！盤點7家必吃必逛　直擊千年秘湯源頭

攀牙頂奢海景別墅一晚七千有找！

攀牙頂奢海景別墅一晚七千有找！

就饗鐵板燒送鮮魷、12mini鍋抽贈菜券　外送平台加碼買1送1

就饗鐵板燒送鮮魷、12mini鍋抽贈菜券　外送平台加碼買1送1

清境農場偕仁川觀光公社推韓服體驗吸人氣

清境農場偕仁川觀光公社推韓服體驗吸人氣

統神鼎王省錢吃法再掀討論

統神鼎王省錢吃法再掀討論

微醺版芒果千層！細緻酥皮融入橙酒香氣

微醺版芒果千層！細緻酥皮融入橙酒香氣

速食店端午連假優惠懶人包　頂呱呱買1送1、達美樂119元起

速食店端午連假優惠懶人包　頂呱呱買1送1、達美樂119元起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三重「包子發財車」每周只出沒兩天

周末龍潭看煙火、聽演唱　還能逛市集

台北晶華618優惠餐券開賣

手搖飲端午連假優惠　UG買1送1、迷客夏2杯99元

從淡水到南投　全台5大煙火一次看

台中20元古早味飯糰！包滿滷蛋菜脯魚鬆

新北「溪畔繡球花秘境」美到7月中

第一層瀑布走20分鐘就到！宜蘭森林步道

米其林公布6月新入選餐廳　新北「碧潭橋頭鵝肉」進榜

貳樓新菜單「早午餐取消免費飲料」　

熱門行程

最新新聞更多

攀牙頂奢海景別墅一晚七千有找！

就饗鐵板燒送鮮魷、12mini鍋抽贈菜券　外送平台加碼買1送1

清境農場偕仁川觀光公社推韓服體驗吸人氣

統神鼎王省錢吃法再掀討論

微醺版芒果千層！細緻酥皮融入橙酒香氣

速食店端午連假優惠懶人包　頂呱呱買1送1、達美樂119元起

全日本最迷你章魚燒店！內裡濕軟如濃湯

吸金落跑夫妻「丹趣淘旅行社」遭停業　觀光署：未接獲投訴

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366