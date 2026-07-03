安樂市場在地攤商推薦！滑Q粿仔＋油蔥香湯底　黑白切必點

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

其實「郭家巷頭粿仔湯」很多年前就吃過了，那時候也是在地同事推薦，只是後來比較少往這一帶跑，也就一直沒再回訪。前陣子到安樂市場找美食，順口問了幾位攤商附近還有什麼值得推薦的小吃，沒想到好幾家老闆都提到「郭家巷頭粿仔湯」，既然都來到附近了，當然要再來回味一下。

隔了這麼多年再訪，店裡依舊是熟悉的模樣，沒有特別花俏的裝潢，靠的就是一碗粿仔湯和新鮮黑白切陪伴在地人成長。這次除了招牌粿仔條之外，也點了豬心、豬肺、生腸、腰尺（豬脾）和菜頭，重新回味這家基隆人的日常滋味，印象中的味道沒有變，粿仔湯清爽的湯頭配黑白切真是對味。

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位在安樂市場附近

這裡更有在地生活感，這附近聚集不少經營多年的老店，也是許多基隆人在地覓食的區域，像是入口的滷味、菊花茶，市場內的菜頭滷、大腸麵線跟肉圓，真心覺得都蠻強的！

傳統街邊小吃店

店面不大，維持著傳統小吃店的樣子，沒有過多裝飾，牆上掛著簡單菜單，前方則擺放著各式黑白切食材。用餐時間陸續都有客人上門，有人熟門熟路地點餐，也有人專程外帶回家，不過要注意的是店家有可能會臨時休息，會貼公告在門口，上次就是看Google Maps的時間有寫營業才去吃，但是撲空了！

▲室內室外都有座位，不過現在坐在戶外蚊子比較多，大家記得要噴防蚊液。

菜單

主食以粿仔條為主，另外搭配非常多種黑白切。豬心、肝連肉、豬肚帶、豬眼睛、豬肺、生腸、菜頭等都是不少熟客會點的品項。來這裡用餐其實就點一碗粿仔條，再挑幾樣喜歡的黑白切，就可以組成一桌豐富又有飽足感的基隆在地小吃組合。

粿仔條 湯、乾

粿仔條吃起來滑順帶點Q度，口感偏軟一點，湯頭走的是耐喝路線，有油蔥香，沒有過重調味，喝起來清爽順口。搭配粿仔條一起入口相當舒服，也是那種看似簡單卻會讓人默默喝到見底的湯頭。

▲乾的粿仔條搭配的是醬油膏，味道也是偏清爽，不是重油重鹹型的，不過湯的粿仔比乾的好吃。

吉古拉

來到基隆看到吉古拉幾乎都會忍不住點上一份，吉古拉其實是以魚漿製成的食品，有人稱它是基隆版的竹輪。這裡的吉古拉吃起來帶有淡淡魚漿香氣，口感Q彈扎實，越咬越能感受到魚漿本身的鮮味，雖然看起來簡單，卻是許多基隆人從小吃到大的在地小吃之一。如果是第一次來用餐，除了粿仔條和黑白切之外，也很推薦順手點上一份吉古拉一起品嚐，基隆名物一定要點！

豬心

豬心切片厚薄適中，咬起來帶點彈性卻不會太硬。處理得相當乾淨，沒有腥味，越咀嚼越能感受到肉質本身的鮮甜，是接受度很高的一道黑白切。

豬肺

這也是不少老饕的心頭好。口感柔軟中帶著些許彈性，吸附湯汁後更顯風味，吃起來沒有想像中的厚重感，反而相當順口。

生腸

生腸是我每次看到都很容易忍不住加點的品項。這裡的生腸吃起來脆度十足，同時保有Q彈口感，不會有奇怪的味道，非常新鮮，簡單搭配醬料就很夠味，也是整桌黑白切裡面相當有存在感的一道。

菜頭

別看菜頭只是配角，表現其實相當不錯。長時間燉煮後已經完全入味，入口幾乎不用費力咀嚼就能化開，還能吃到蘿蔔本身自然的甜味，真的是超經典必點的小菜之一！

腰尺

其實就是脾臟，老實說是我第一次吃豬脾，口感很難形容，不算Q但是咬起來還是有點厚度，有點像是在嚼厚海綿的感覺，我沒有很愛。

心得感受

原本只是到安樂市場找美食，沒想到問了一圈附近有什麼推薦店家，大家幾乎都提到「郭家巷頭粿仔湯」，實際再訪後，發現記憶中的味道和印象沒有差太多，依舊是那種沒有太多包裝，卻讓人願意專程回來吃的老店。

如果有安排到安樂市場覓食，除了市場裡的小吃之外，也很推薦順路來這裡坐坐。一碗熱呼呼的粿仔條，再搭配幾樣自己喜歡的黑白切，不需要複雜的料理方式，就能讓人吃得相當滿足。或許這也是老店最迷人的地方，沒有刻意追求流行，卻一直穩穩地陪伴著一代又一代的在地人。

郭家巷頭粿仔湯

地址：基隆市安樂區定邦里安一路100巷31號

電話：02－24235740

營業時間：09：00－14：00、17：00－20：30

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