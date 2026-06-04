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台南阿村第二代牛肉湯6/7起店休　不排除搬遷

▲台南「阿村第二代牛肉湯」。（圖／記者黃士原攝）

▲台南「阿村第二代牛肉湯」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於台南保安路上的阿村第二代牛肉湯，凌晨4點就開始營業，是許多老饕的口袋名單，不過店家日前公告6月7日開始店休，保守的說明要和房東討論一些事，未來原店面可能進行裝修重整或搬遷，若有定案將會再公告。

台南有兩家阿村牛肉湯，都是府城知名老店，位於國華街上的是本店，而在保安路上的則是分店，招牌上會多了「第二代」，是米其林指南的入選餐廳，湯頭用牛大骨與蔬果熬製，燙至半熟的手切牛肉，可搭配自家調配的甜油膏與薑絲，更顯肉香味甜。高麗菜炒牛肉為店內招牌菜，米其林評審也推薦。

▲台南「阿村第二代牛肉湯」。（圖／記者黃士原攝）

▲「阿村第二代牛肉湯」的高麗菜炒牛肉。（圖／記者黃士原攝）

不過，阿村第二代牛肉湯日前在IG公告，6月7日開始店休一段時間，主要是要和房東有些地方要討論，未來原店面可能進行裝修重整或搬遷，後續若有定案會在IG上公告。

▲台中人氣布丁品牌「OR PUDDING」宣布結束營業。（圖／翻攝OR PUDDING IG）

另外，台中人氣布丁品牌「OR PUDDING」去年爆紅，採預訂制販售每天僅開放晚上2小時取貨，仍吸引大批甜點控朝聖。沒想到業者無預警宣布將於7月初結束營業，未來也沒有再營業的計劃。業者表示十分感謝每一位曾經購買、分享、推薦過的消費者，最後一個月因產能有限，也將維持一貫的預訂模式。

消息曝光引來大批網友不捨留言「以後吃不到怎麼辦」、「太難過了，只好多塞幾顆記住味道了」、「布丁很好吃欸，怎麼這樣」、「我還沒吃到」。

關鍵字： 美食雲 阿村第二代牛肉湯

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