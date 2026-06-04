端午快閃香港攻略　走訪「港版五漁村」、朝聖世界50最佳酒吧

▲端午3天連假不用請假，僅飛約1個半小時的香港是不少旅客首選。（圖／港旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

端午連假想來場免請假的旅行，僅飛約1個半小時的香港是不少旅客首選。港旅局為此整理「快閃香港攻略」，除了有被譽為「港版五漁村」的馬灣1868，還能到搬家後重啟的「蓮香樓」大啖美食、朝聖「世界50最佳酒吧」冠軍的Bar Leone，以及龍舟節限定活動，3天2夜就能輕鬆踩點、吃美食、體驗文化。

▲▼中環的Bar Leone2025年奪下「世界50最佳酒吧」冠軍；隔壁巷子新開幕的姊妹酒吧Montana。

近來受關注的話題之一，莫過於位於中環的Bar Leone。這間酒吧2025年奪下「世界50最佳酒吧」冠軍，以充滿義大利羅馬風情的空間結合創意調酒聞名，由於人氣爆棚，建議傍晚提早到訪。隨後可再前往隔壁巷子新開幕的姊妹酒吧Montana，品味古巴調酒。夜晚則可轉往深水埗老字號大排檔愛文生，品嚐黑椒薯仔牛柳粒、豉椒炒蜆等經典港式熱炒，感受最道地的港味鑊氣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲老字號大排檔愛文生完美呈現港味鑊氣美食。



除了美食與夜生活，香港近期最夯的新景點則是位於荃灣外海的馬灣1868。這座擁有百年歷史的漁村經活化後，保留原有海島風情，同時融入文創、藝術與特色餐飲，被不少網友形容為「港版五漁村」。繽紛彩色屋舍沿著海岸排列，搭配青馬大橋與海景夕陽，成為近期社群平台上的人氣打卡點。

▲馬灣1868被網友喻為港版的義大利五漁村。



而香港國際龍舟節將於6月19 日至7月1日登場，維多利亞港旁的星光大道除了已先規劃啤酒樂園、美食街，還能看到與新電影《小小兵&大怪獸》聯名的龍舟主題裝置，以及22公尺長的傳統木龍舟、編織漁網、吹糖及製作灰水粽等活動，讓旅客提前感受端午氣息。

▲與電影《小小兵&大怪獸》聯名的龍舟主題裝置。



此外，百年茶樓蓮香樓5月才搬遷至上環新址重新見客，保留最具代表性的推車點心文化與茶盅文化；而銅鑼灣全新Blue Box Café也將於6月13日開幕，以Tiffany Blue打造夢幻用餐空間，彷彿走進電影場景。

▲▼蓮香樓新店外觀以立體金龍鳳設計；Tiffany Blue Box Café滿足第凡內早餐的想像。



行程最後，寫上各式趣味潮語的巧佳「小巴牌」、各式迷你造型的香港交通工具，展現道地飲食文化的黑白淡奶杯和公雞碗，還有最新網路瘋傳、充滿趣味感的港風擦手巾等，都是旅客帶回台灣的推薦伴手禮。

▲「小巴牌」鑰匙圈。