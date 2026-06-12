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創立於1970年台北老西餐廳！藏身車庫旁《華燈初上》也曾來取景

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

「亞里士餐廳」隱身在別有洞天的地下室，彷彿瞬間穿越至70年代，內部設有三千萬頂級音響，歷經近半個世紀的復古西餐廳，古典復古風裝潢，許多老饕與外國觀光客朝聖，主打經典炭烤牛排，老派桌邊服務與虹吸咖啡是一大賣點。

點了法式套餐、凱薩沙拉、焗烤龍蝦與戰斧豬排1980元、美國頂級角尖牛排8oz 1980元，選用美國極佳級U.S. Prime牛肉，油花分布均勻、肉質軟嫩，保有內部多汁的粉紅肉心，表面焦香、內裡柔嫩，龍蝦鮮美，餐點好吃有水準，一吃成主顧，每年都去的台北老派牛排餐廳。

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交通怎麼去？
Google搜尋「亞里士餐廳」即可抵達。搭乘台北捷運「善導寺站」或「中山站」下車，兩個捷運站中間，步行10分鐘。開車來訪，旁邊有付費停車場。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

位置
餐廳位於台北市中山區正得里長安東路上，中山區美食林立，車水馬龍，從別具風格的車庫捲門走進位於B1的餐廳，想一探究竟，建議先訂位。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

品牌介紹
「亞里士餐廳」成立於1970年，以創辦人的夫人Alice同音不同字取名，台北復古西餐廳，聞名天下。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

用餐空間隱身地下室
大門就是從這個復古風圓柱的大門往下走，餐廳在B1用餐空間，非常低調神秘，歷經近半個世紀的復古西餐廳，可感受濃濃的歷史懷舊風。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲門口有特別介紹，平日商業午餐，想省便宜，可平日中午來吃。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲從樓梯走下樓，別有洞天，會先看到招待的結帳區。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

華燈初上取景地
映入眼簾，走進地下室彷彿瞬間穿越至70年代，古典裝潢有著似古代歐洲城堡才有的石板壁畫與懸木吊燈，內部設有三千萬頂級音響，熱帶花卉的天井花園，鋪著紅地毯走道、古董座椅，營造出濃厚的年代感，打造復古懷舊氛圍，感受台北復古西餐廳。

這裡是台劇「華燈初上」和電影「瀑布」取景場地，可見許多老饕與外國觀光客朝聖，台北老派約會餐廳，這間絕對是前三名。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

慶生餐廳推薦
平日晚上來用餐，人潮不少。若生日來慶生，還可請服務人員，當日播放生日音樂，幫你桌邊服務，唱生日快樂歌。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲開放式復古吧台，可見創業第一代老闆，煮虹吸咖啡一景。

預約包廂區

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲單獨一間包廂區，可預約，藝人名媛可輕鬆不受打擾用餐，感受包廂包場服務。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲夜晚來用餐，很有氣氛，每張桌上會有個小燈泡的燭火，復古風氛圍。

菜單
一整本菜單具有復古風、懷舊感，感受西式老牌餐廳，餐廳價位平均每人2000元，提供豬牛雞與海鮮料理，可單點，也可選擇套餐，套餐比較划算，套餐推出法式套餐、黃金特餐等，會收10%服務費。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

麵包

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲一個歐包，搭配奶油鹹香好吃，還有一片大蒜麵包，非常酥脆美味。

主餐

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲主餐選擇焗烤龍蝦與戰斧豬排1980元、美國頂級角尖牛排8oz 1980元，一人一主餐，澎湃饗宴。

生日壽星免費招待一杯香檳

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲壽星提早預約訂位告知，會送一杯香檳，美食配美酒。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

湯品：松露蘑菇湯

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲湯品上桌超讚的！濃湯非常濃郁，甘甜奶香，松露味道超級香，好喝。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

開胃前菜：法式烤田螺
少見的料理，感受出年代歷史，烤田螺肉，肉質鮮嫩且富含層次，經過細心的調製和烹飪，展現出法式料理的精緻與優雅。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

開胃前菜：香煎干貝

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲香煎處理，干貝脆甜搭配油醋醬，清爽鮮美。

凱薩沙拉

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲非常脆口，新鮮好吃，凱薩沙拉感受老派沙拉西式文化。

美國頂級角尖牛排8oz 1980元
桌邊服務，上桌成焦點，與正規排餐所使用的瓷盤不同，這裡的牛排使用改良過、減少油煙的鐵盤上桌，取材日本洋食（日式化西餐）的保溫做法，保留多數台灣人熟悉的鐵盤元素。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲光看那厚切牛排，老饕食指大動。

切開肉質粉嫩
U.S. Prime 角尖牛排是指選用美國極佳級（U.S. Prime）牛肉，取自肋眼牛排靠近肩胛端的精華部位。角尖牛排該部位油花分布均勻、肉質軟嫩，保有內部多汁的粉紅肉心，表面焦香、內裡柔嫩，在台灣經典西餐廳中廣受歡迎，五分熟，嫩口多汁，粉紅色澤軟嫩不柴，很有水準，牛排老饕必吃。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

焗烤龍蝦與戰斧豬排1980元

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲海陸組合，浮誇視覺系，戰斧豬排與龍蝦搭配，一上桌，氣勢非凡，很震撼。

焗烤龍蝦
龍蝦新鮮，彈牙鮮美，雖用焗烤處理，多了焗烤厚實奶香，鮮美程度依舊可吃得出來，每口是滿足，龍蝦控不可錯過。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

戰斧豬排
烙印紋路很誘人，戰斧豬排是沿著豬肋骨切出來的肌肉組織，通常帶有大里肌肉與豬肋排肉，此部位肉質相當厚實，還能一次享受到兩種不同的豬肉口感。而且獨特醬汁吃起來不死鹹，也不會過於甜膩。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

虹吸咖啡製作過程

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲吧台前方可看到煮咖啡一景，虹吸咖啡少見了，這裡虹吸咖啡，依舊好喝有水準。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

甜點、咖啡
飯後甜點，冰淇淋與水果蛋糕，虹吸咖啡，走酸果香，中烘焙，尾韻還多了獨特焙香，好好喝。水果蛋糕是鮮奶油，若慶生，可請他們插上蠟燭與唱生日歌，我喜歡低調，這次來過生日，簡單這樣過。

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

心得感受
這間「亞里士餐廳」絕對必吃，感受台北復古風年代的老派約會時光。這間評論高好吃好拍，虹吸咖啡有水準，好喝沒讓人失望，牛排與龍蝦好吃，台北慶生餐廳推薦實在好愛！

▲▼亞里士餐廳。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

亞里士餐廳

地址：台北市中山區正得里長安東路一段27號
電話：02－25615730
營業時間：11：30－14：30、17：30－21：30

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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