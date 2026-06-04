哈根達斯「甜點巴士」憑發票免費搭　打卡再送優惠券

▲哈根達斯首度推出甜點巴士。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

哈根達斯打造「甜點巴士」6月11日至14日限時發車，憑今年消費發票即可免費體驗，每日3班各限量20人。業者表示，目前每場次線上報名皆額滿，但現場仍開放6人報名，上車後不僅能享用限定甜點、草莓麻糬冰淇淋，打卡再送兌換券。

哈根達斯「甜點巴士」將自捷運台北車站M4出口出發，沿忠孝西路、塔城街、南京西路、南京東路、松江路、新生南路、忠孝東路、忠孝西路行駛，最後回到台北車站，沿途會經過迪化街、中山捷運站、華山等地，全程40至60分鐘。

▲報名成功者搭乘巴士可免費吃限定甜點「咖啡巧克力帕菲」，打卡再送草莓麻糬冰淇淋。

業者指出，車上可免費吃到「幻想歐貝拉-咖啡巧克力帕菲」，此限定甜點由法式甜點品牌SEASON Artisan Pâtissier創辦人洪守誠研發，以杯盛提拉米蘇冰淇淋以及巧克力布朗尼冰淇淋為內餡的泡芙，再搭配60%巧克力奶凍與榛果蛋白霜、焦糖榛果。加碼再享用新品「草莓麻糬冰淇淋」迷你杯1杯。

甜點巴士乘客現場拍攝哈根達斯相關照片或影片，且標記官方社群帳號打卡、出示分享畫面後，另可獲得3張兌換券，包括迷你杯兌換券1張、門市優惠券2張。

▲哈根達斯甜點巴士每日有3場次。

哈根達斯甜點巴士將於6月11日至14日發車，每天有3班次，分別為下午1點至3點、3點至5點、5點至7點，每場限量20人，目前線上報名皆額滿，6人開放現場排隊，憑今年於各通路購買哈根達斯任一商品發票或電子載具，才可參與，1人限用1張發票，實際參與辦法依哈根達斯官方公告。

▲COLD STONE攜手布丁狗推出2款聯名冰淇淋，左至右為「嚼對要布丁」、「金芒盛宴」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，三麗鷗人氣王「布丁狗」今年迎來誕生30周年，COLD STONE以「生日派對」為主題，6月5日起推出2款聯名冰淇淋，「金芒盛宴」選用愛文芒果冰淇淋拌入芒果丁、海綿蛋糕，再撒上芒果晶珠，「嚼對要布丁」把布丁狗最愛甜點變身布丁奶茶冰淇淋，搭配海綿蛋糕、塔殼餅乾及布丁珍珠。

新品上市，7日前購買中杯以上冰淇淋享同尺寸第2件半價，不含脆餅、桶裝、濃霜淇淋，價低者為優惠品項。

▲布丁狗周邊「酷聖石好冰友-布丁狗」壓克力擺飾，共有3款隨機出貨。

COLD STONE也推出2款布丁狗限定套餐，340元套餐含中杯季節限定冰淇淋1杯、原味脆餅1份及布丁狗周邊1個；380元套餐含中杯季節限定冰淇淋1杯、原味脆餅1份、布丁狗周邊1個及飲品7選1。周邊共有3款隨機出貨，售完為止。