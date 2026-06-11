桃園牛排館100元鐵板麵無限續！免費自助吧濃湯冰淇淋吃到飽

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

在蘆竹區公所附近有間「焣焣（ㄐㄩˋ）平價牛排」，離南崁市場不遠，是友人買菜的生活範圍，午休時間發現平日中午還有外帶限定優惠，豬排、雞排外帶只要150元，真的是蠻划算的價格。還可以先打電話預訂免等候，買回去和辦公室同事分享剛好。焣焣平價牛排不是靠華麗裝潢取勝，是間適合日常用餐的平價牛排館，內用排餐或鐵板麵100元就可以無限享用麵包、濃湯、飲料、小餅乾與冰淇淋。

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交通資訊

開車前往

可由國道一號下南崁交流道，沿著中正路直行後轉入南崁路即可抵達，建議開車的朋友可以將愛車停放在周邊的收費停車格或是蘆竹區公所停車場，再步行約3到5分鐘前往餐廳。

大眾運輸

若選擇搭乘公車，桃園市區有多條客運路線皆可直達南崁，可以搭乘前往「南崁」或「桃園機場」方向的市區公車，於「南崁站」或是鄰近的站牌下車。

平日中午外帶限定優惠

沙朗牛排特價200元（原價270元）、雞排豬排150元（原價210元）。

內用無限享用

鐵板麵、麵包、濃湯、飲料、小餅乾、冰淇淋。

從官網了解了這間店的品牌故事後，內心被打動，原來這間店的誕生，源自於老闆一個非常單純卻充滿父愛的想法：因為孩子喜歡吃牛排，希望能有一間乾淨、衛生，連自己家人也能安心用餐的牛排店。用親切的價格、溫暖的空間與簡單實在的料理，讓每份滋滋作響的鐵板牛排，都成為日常裡輕鬆又滿足的一餐。

內用環境

焣焣平價牛排就在門口可以見到開放式廚房，來到這裡可以看到點餐後老闆在鐵板前的現煎過程，不時可以聞到煎製過程陣陣傳出的香氣，讓等待上菜的時間充滿了期待感。偷偷說老闆以前在桃園龍安街賣了十幾年的鹹酥雞，難怪覺得很眼熟，因為想陪伴孩子長大，轉型改開平價牛排館，值得鼓勵。

焣焣給我的空間感受，是乾淨而且舒服的，外場是煎台和點餐櫃台，內用區則備有簡易的自助吧。在店裡感受到一種沒有壓力的氛圍，不會太拘束，也不會太吵，座位安排與整體動線都算合理，適合家庭客、朋友聚餐、或是簡單的雙人晚餐。

沒有傳統平價牛排店常有的油膩感與昏暗燈光，這裡的空氣中瀰漫著淡淡的牛排與黑胡椒香氣，雖然沒有華麗的裝潢，但地板與桌面都擦拭得相當乾淨衛生。

菜單

▲雖然簡單，但可以自由組合出想吃的口味，也可以選擇喜歡的醬料，鐵板麵內用100元就能享用自助吧無限吃到飽。

內用無限量續麵

選用原塊肉品，而不是拼接肉，只為了讓每一口都有最真實的肉質香氣與柔嫩口感；內用附贈鐵板麵無限續加、飲料、濃湯、麵包、餅乾和冰淇淋，不是為了噱頭，而是讓每一個走進來的客人都能吃得飽足、吃得滿足。最新推出的還有排餐加起司只要30元就能升級起司口味，喜歡吃起司的朋友可以試試。

自助吧隨你吃

▲上方擺放著知名的可口可樂系列氣泡飲機，旁邊則是兩台烤箱，提供抹好香蒜醬與巧克力醬的吐司讓客人自行加熱。

▲可口可樂現打飲料機提供多種口味選擇，旁邊是冬瓜茶茶桶，提供不同飲品選擇。

▲可以先拿麵包、盛濃湯，再回座位等主餐，不會有那種點好餐就只能乾等的狀況，而是可以先吃些餐前小點心，不會無聊。

▲調味料下方的抽屜清楚標示著餐具與紙巾的擺放位置，動線規劃得非常順暢，有需要都可以採取自取的方式使用。

驚喜的是，自助吧還貼心準備了古早味小餅乾（咔哩咔哩或豬耳朵等），讓等待餐點上桌的空檔也可以吃些零食，小朋友也會很喜歡。

▲旁邊一大桶熱騰騰的玉米濃湯，隨時保持著最佳的溫度，想喝多少隨時都可以再添加。

▲原本我們就很喜歡喝玉米濃湯，喝起來濃稠又香甜，吃得到玉米、火腿和蘿蔔丁，很香醇。

▲吐司抹好醬後再放入烤箱，抹的滿滿的醬料可以當成餐前點心或是飯後甜點享用。

▲喜歡吃蒜香或是巧克力都可以自行挑選，麵包烤得外酥內軟。

有三桶古早味零食可以夾取，像是大乖乖、甜甜的咔哩咔哩和豬耳朵，有鹹有甜吃起來很涮嘴，好久沒吃這古早味，不小心貪嘴多吃了些。

冒著白煙的炙熱鐵板端上桌，那滋滋作響的聲音與撲鼻而來的肉香實在是誘人，這次我們點主菜牛排、雞排、豬排等，通通都選了，還可以交換主食享用。

嫩煎豬排210元

對於不吃牛的朋友，可以選擇豬排和豬排雙拼，也可以補充滿滿的蛋白質，我只點了嫩煎豬排就有兩大片的豬里肌霸氣佔據了整個鐵板，豬排肉質緊實卻不乾柴，邊緣煎得微微酥脆，咬下口保有豬肉的甜美肉汁。

兩塊豬排霸氣地並排在鐵板上，只要210元也未免太划算，我吃不完還分了一片給別人，豬排與鐵板麵、荷包蛋一起端上，視覺上已經相當滿足，搭配黑胡椒醬微辣的香氣，吃得很滿足。

沙朗牛＋雞排雙拼340元＋隱藏版起司30元

起司融在鐵板與肉排之間，會讓香氣層次更豐富，也更有罪惡感，沙朗牛本身帶有更多肉香與嚼感，雞排則是另一種更厚實、更多汁的口感，雙拼的好處就是一次能吃到兩種不同風格，不會只停留在單一味道。

▲金黃酥脆的去骨雞排，外皮煎得恰到好處，咬下去肉汁四溢，肉質滑嫩，皮香又搭配起司更香了。

沙朗牛排帶有適度的油脂，口感比菲力多了一份嚼勁與油潤感，起司的鹹香與醬汁的濃度一起融合，適合喜歡奶香滋味的朋友。

原本送上四個鐵板時還以為是店家點錯，怎麼三份餐會送上四份餐？後來才知道因為雙拼牛＋雞的份量太大，如果全放在一起會疊太高也不方便享用，所以鐵板麵會單獨送上一份。

鐵板麵是台式牛排館文化中不可或缺的配角，尤其是完整的荷包蛋，蛋黃汁液混合著麵條一起吃很棒。麵條在鐵板上與醬汁一起受熱，帶著輕微的焦香，口感Q彈而帶有嚼勁，醬汁均勻裹附在每根麵條上，我還喜歡淋上番茄醬一起混合，那種層次感是只有台式鐵板牛排才有的獨特美味體驗，最棒的是如果吃不夠還可以加量不加價，絕對可以吃飽！

菲力牛排330元（使用巴拉圭牛肉）

這道是這次最讓我印象深刻的品項，就是菲力牛排！菲力的肉質通常比較細嫩，可以看到內部肉色呈現漂亮的粉嫩感，搭配鐵板醬汁後，整體看起來就很有食慾。入口時先感受到的是肉的柔軟，接著是牛肉本身的香氣慢慢散開，咀嚼起來無比柔嫩，完全沒有難咬的筋膜，即便是不喜歡油膩感的女孩子或是牙口較弱的長輩，都能輕鬆享用。

肌肉纖維細緻，油脂含量相對較低，口感最為軟嫩，330元在市場中絕對屬於高CP值的菲力牛排，遠低於一般牛排館動輒五六百元的售價，也是我最喜歡的肉質，下次來還會點它。

冰淇淋吃到飽

吃飽喝足後，別忘了留點胃給自助吧的冰淇淋。上面是充滿熱帶風情的酸甜芒果口味，下面則是清涼解膩、帶有巧克力碎片的薄荷巧克力，冰涼的甜意瞬間平衡了剛剛鐵板料理的重口味，為這頓餐點畫下最完美的句點。

心得感想

焣焣平價牛排不是那種讓人驚呼連連的大餐，而是那種從鐵板滋滋作響開始，就已經讓人心情變好的日常餐點，老闆將對自己孩子的愛，轉化為對每一份餐點的堅持：堅持原塊肉品、堅持手作醬料、堅持給客人一個乾淨無虞的用餐環境。

這裡有著學生下課後大口吃麵的滿足，有著上班族午休外帶便當的確幸，更有一家大小週末齊聚一堂的歡聲笑語。高CP值、用料實在，且絕對能吃得飽的平價牛排館。

焣焣（ㄐㄩˋ）平價牛排

地址：桃園市蘆竹區南崁里南崁路123號

電話：0916－704689

營業時間：11：30－15：30、17：00－20：00（周日公休）

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