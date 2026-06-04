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屏東夏日狂歡祭7月登場！免費玩遊樂園　必拍6米高蠟筆小新

▲▼屏東夏日狂歡祭。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東夏日狂歡祭7月登場，可以免費玩大型機械遊具。（圖／屏東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

最受歡迎的暑期活動「屏東夏日狂歡祭」將從今年7月4日起至8月30日為止在屏東縣民公園登場，可以免費玩大型遊樂設施、看親子劇場外，還特別引進日本動漫《蠟筆小新》主題互動式展覽，在戶外亦設置二座超過6米高的超大型蠟筆小新和小白，讓旅客盡情拍照。

屏東縣政府表示，屏東夏日狂歡祭今年邁入第五年，已成為南台灣最具代表性的暑期親子活動，今年活動以「狂歡樂園」、「夏日劇場」及「主題展覽」3大主軸規劃。

「狂歡樂園」的機械遊具一直是夏日狂歡祭人氣亮點，去年廣受大小朋友喜愛的海盜船，今年也再度回歸，還有6組全新遊具則以鮮明黃、紅色系打造吸睛造型，從早玩到晚都不無聊。

▲▼屏東夏日狂歡祭。（圖／屏東縣政府提供）

▲現場還有巧虎夏日劇場。（圖／屏東縣政府提供）

「夏日劇場」則規劃一系列親子節目，活動首日7月4日邀請育兒界超人氣角色「巧虎」攜手O劇團，帶來《巧虎的奇幻音樂世界》演出，以華麗舞台、精彩劇情結合現場管弦樂演奏，陪伴大小朋友跟著巧虎與好朋友們一同展開奇幻冒險。

7月18日由紅鼻子馬戲團演出「紅鼻子超能力小隊」、8月1日邀請YOYO家族與救援小英雄POLI一同唱跳、8月15日則由豆子劇團帶來經典戲碼「搗蛋王子」。

▲▼屏東夏日狂歡祭。（圖／屏東縣政府提供）

▲首次聯名蠟筆小新，推出《玩轉！時空大冒險》互動體驗展。（圖／屏東縣政府提供）

首次聯名動漫IP　蠟筆小新互動體驗展還有屏東限定內容

今年「主題展覽」首次與知名的動漫IP合作，以蠟筆小新為主題，設置《玩轉！時空大冒險》互動體驗展，除了有動漫迷熟悉的野原一家外，還有動感超人及春日部、幼稚園等場景。

現場更加碼設置了多項屏東限定內容，鵝鑾鼻燈塔、鵬灣跨海大橋、恆春古城、墾丁大街、勝利星村等熱門景點，都會出現在互動體驗展區內。主題展覽採售票制，早鳥預售票即日起於Klook、KKday、ibon及FamiTicket四大通路同步開賣。

夏日狂歡祭「狂歡樂園」、「夏日劇場」及戶外大型裝置均免費體驗，活動將於7月3日傍晚6點舉辦開幕式，並於當天下午4點至9點讓民眾搶先體驗戶外設施。

遊樂設施從7月4日起正式開園至8月30日，開放時間為每天下午3點到晚間8點，周五及周六兩日加碼營業至晚間9點；主題展覽則持續展出至10月11日，時間為下午1點到晚間8點，活動期間每周三為活動休整日，遊具及主題展覽暫停開放。
 

關鍵字： 屏東夏日狂歡祭 屏東旅遊 親子旅遊 蠟筆小新展

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