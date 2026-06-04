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基隆海景市集周末登場　還能看國際帆船賽

▲「潮嚮．山海基隆-青創市集」將於6月6日至7日進駐八斗子遊艇港。（圖／基隆市政府產發處提供）

▲「潮嚮．山海基隆-青創市集」將於6月6日至7日進駐八斗子遊艇港。（圖／基隆市政府產發處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

周末到基隆玩！「潮嚮．山海基隆-青創市集」將於6月6日至7日進駐八斗子遊艇港，今年以「揚帆港都」為主題，集結20個青創品牌與30輛特色餐車，6月7日還能看「基隆國際帆船賽」，享受基隆夏日最具代表性的山海盛會。

▲「潮嚮．山海基隆-青創市集」將於6月6日至7日進駐八斗子遊艇港。（圖／基隆市政府產發處提供）

▲「潮嚮．山海基隆-青創市集」集結20個青創品牌與30輛特色餐車。

基隆市政府產業發展處表示，現場將販售文創設計、手作工藝、生活選物及特色食品，同時集結異國料理、創意小吃及特色飲料，民眾可在海景第一排，一邊欣賞遊艇港景色，一邊逛市集、品嚐美食。

▲「潮嚮．山海基隆-青創市集」將於6月6日至7日進駐八斗子遊艇港。（圖／基隆市政府產發處提供）

▲▼台琉國際帆船賽6月7日於基隆海域登場。

▲「潮嚮．山海基隆-青創市集」將於6月6日至7日進駐八斗子遊艇港。（圖／基隆市政府產發處提供）

適逢台琉國際帆船賽登場，今年首度規劃四個賽段，成為歷年賽程最長的一屆，共吸引來自12個國家、36艘重型帆船及數百位選手參與，規模再創新高。其中首站「基隆國際帆船賽」將於6月7日舉行，民眾逛市集之餘，還能近距離欣賞國際級帆船競速，感受乘風破浪的海洋魅力。

▲「潮嚮．山海基隆-青創市集」將於6月6日至7日進駐八斗子遊艇港。（圖／基隆市政府產發處提供）

▲▼市集展售文創設計、手作工藝、特色食品及創意商品。

▲「潮嚮．山海基隆-青創市集」將於6月6日至7日進駐八斗子遊艇港。（圖／基隆市政府產發處提供）

活動期間消費滿150元，還可參加「潮嚮扭蛋機」抽獎，市府表示通通有獎，獎品包含磁吸燈箱、收納小包及涼感巾等好禮。

關鍵字： 基隆旅遊 潮嚮．山海基隆-青創市集 基隆市集 八斗子 基隆國際帆船賽

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