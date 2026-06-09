ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中唯一國際滑冰場7月開幕！平日200元　提供全套護具租借

商妮吃喝遊樂

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼北屯國民暨兒童運動中心。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳品勻

台中北屯運動中心終於要開幕了！萬眾矚目的「北屯國民暨兒童運動中心」（又稱北屯運動中心）已經完工，6月26至7月2日冰上樂園試營運、7月3日全館正式營運！

這棟現代感十足的流線型彩色建築，包含體適能中心、溫水游泳池、綜合球場、兒童專屬運動空間、SPA舒壓設施及商業空間，為台中北屯最具指標性的複合式公有運動場館，最大的亮點就是「中部首座國際標準冰刀滑冰場」！自從完工後就吸引超多台中市民關注，媽媽們準備幫孩子放電、或是想要雕塑身材的朋友，或是想體驗刺激的滑冰與冰上樂園，這裡通通能滿足。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置
運動中心的位置非常好找，就在北屯區公所正對面。開車的朋友從74快速道路至崇德交流道下閘道口轉崇德路直行約2.1公里即可抵達，門口及館內規劃有地下停車場（汽車20元／小時；機車免費），交通非常便利。
►公車：北區行政大樓：12崇德幹線、28、58副線、65延、105、105區間車2、127、700崇德幹線、58、65、65繞四張犁、105副線、105延、127延、12延（明德高中－豐原鎮清宮）、700跳蛙公車（步行約2分鐘，150公尺）。松竹崇德路口：8、28、88、651、922（步行約2分鐘170公尺）。
►捷運：文心崇德出站後左轉崇德路二段，直行1.2公里約17分鐘即可抵達。
►iBike：北屯區公所，步行約2分鐘，180公尺。

▲▼北屯國民暨兒童運動中心。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼北屯國民暨兒童運動中心。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

樓層簡介
這棟建築由中國青年救國團受委託經營，動線規劃與硬體設備都非常專業，不只適合大人，更是為兒童打造了專屬空間。
►「B1 冰上樂園（冰宮）」： 這是全台中的驕傲！擁有符合國際標準的專業滑冰場與觀眾席。不論是想體驗滑冰，或是未來觀賞花式滑冰、冰球等精彩賽事都非常棒！
►「1F 溫水游泳池＆商業空間」： 高規格的溫水游泳池，並附設水療SPA設備，游完泳出來還有舒適的空間可以休息，夏天泡在水裡最消暑。
►「2F 兒童專屬運動空間＆體適能中心」： 專為兒童體能發展打造的繽紛空間，結合兒童體適能。同時也規劃了大人最愛的健身房，器材非常新穎！
►「3F 多功能綜合球場」： 寬敞挑高的室內球場，不論是想打羽球、籃球、排球都沒問題，吹著冷氣打球就是過癮，再也不怕外頭大太陽或下雨。

▲▼北屯國民暨兒童運動中心。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

B1「冰上樂園」票價與常客好康
相信大家跟我一樣，最想知道冰上樂園怎麼收費？我把官方公布的標準收費幫大家列出來囉！（每次使用時間為2小時，含冰面整理30分鐘）：
►全票（假日）：220元／2小時、全票（平日）：200元／2小時、學生票／幼童票（6歲以下）：150元／2小時（注意：未滿12歲之兒童，必須至少有一名成人購買參觀票陪同進場喔！）、優待票（65歲以上長者）：100元／2小時、參觀票（不進場滑冰、僅看台陪同）：30元／3小時、超時補票：45元／半小時、器材租借費：200元／次（包含：冰鞋、安全帽、護膝、護具、護腕、護肘，設備相當齊全，雙手空空來也能輕鬆體驗！）
►想常去的人買這個最划算（常客定期票）：20次票（90天內用畢）：2500元、30次票（90天內用畢）：3000元。

▲▼北屯國民暨兒童運動中心。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

1F 室內溫水游泳池

▲▼北屯國民暨兒童運動中心。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

2F 體適能中心（健身房）

▲▼北屯國民暨兒童運動中心。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

3F 多功能球場－羽球

▲▼北屯國民暨兒童運動中心。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

3F 籃球／排球場

▲▼北屯國民暨兒童運動中心。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

北屯最大運動中心
等了好久，北屯終於迎來這座功能超強大的運動中心！由經驗豐富的救國團團隊營運，品質有保障。不僅滿足了市民日常的游泳、健身需求，還破天荒引進了全台中唯一的標準滑冰場，2樓更貼心打造兒童運動區，真的是全家大小放電、吹冷氣運動的最新神隊友。目前已公告6月26日至7月2日冰上樂園試營運；7月3日全館正式營運！熱門時段的健身房、游泳池跟冰宮都有人數容留上限，大家出發前建議先上官網查看即時人數公告，才不會現場排隊等太久！

▲▼北屯國民暨兒童運動中心。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）▲▼北屯國民暨兒童運動中心。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

台中北屯國民暨兒童運動中心

地址：台中市北屯區崇德路三段55號
電話：04－22476666
營運時間：06：00－22：00

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
部落格《商妮吃喝遊樂》粉絲團「Sunny吃喝遊樂」IG

【你可能也想看】

►古早味溫體雞排只要65元皮酥肉厚！台中向上市場4.9星炸物攤
►免費洗衣烘衣＋24hr點心吧！老爺旗下高CP值台北日式飯店
►台中美術館商圈「小圓法漢堡」　外酥內綿還能搭台式鹹豬肉

關鍵字： 北屯國民暨兒童運動中心 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 商妮吃喝遊樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【奶兇奶兇】黃金獵犬護食模式好兇又好可愛♥

推薦閱讀

慢火熬煮8小時！台中膠質雞湯火鍋吃到飽　含自助吧400有找

慢火熬煮8小時！台中膠質雞湯火鍋吃到飽　含自助吧400有找

台中牛排館150元起含自助吧吃到飽！滷肉飯、關東煮無限供應

台中牛排館150元起含自助吧吃到飽！滷肉飯、關東煮無限供應

2026台中燈會姆明家族來了！7大展區亮點　看全台最高嚕嚕米

2026台中燈會姆明家族來了！7大展區亮點　看全台最高嚕嚕米

台中炭火燒肉「超過30種肉品海鮮」吃到飽！不分平假日千元有找

台中炭火燒肉「超過30種肉品海鮮」吃到飽！不分平假日千元有找

仁川－花蓮直航　韓網紅有媛花蓮踩線休閒農業區

仁川－花蓮直航　韓網紅有媛花蓮踩線休閒農業區

嘉義玩水新地標開幕　有8米高滑水道

嘉義玩水新地標開幕　有8米高滑水道

汐止「野溪泳池」還有救生員駐守

汐止「野溪泳池」還有救生員駐守

小小兵攻佔爭鮮！今起吃11款聯名餐

小小兵攻佔爭鮮！今起吃11款聯名餐

即／太平山專一線落石　明延至上午8時開園

即／太平山專一線落石　明延至上午8時開園

台中唯一「國際滑冰場」7月開幕！

台中唯一「國際滑冰場」7月開幕！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中金典「港點吃到飽」延長至6/30

基隆人氣文旅7/15熄燈

鳥貴族「899元吃到飽」再增南西店

COMEBUY聯名《鳴潮》　買「輕麥決明系列」送限量周邊

「養心茶樓mini」進駐台北101美食街

超豪邁「香菜蒜蒜包」三重限定！

全台4處《玩具總動員5》造景搶先登場

台中北屯「日本零食」專賣店！

機票價格鬆動　業者點名最划算航點

高雄承億「賀鴨郎中餐廳」推港點吃到飽

熱門行程

最新新聞更多

仁川－花蓮直航　韓網紅有媛花蓮踩線休閒農業區

嘉義玩水新地標開幕　有8米高滑水道

汐止「野溪泳池」還有救生員駐守

小小兵攻佔爭鮮！今起吃11款聯名餐

即／太平山專一線落石　明延至上午8時開園

台中唯一「國際滑冰場」7月開幕！

八里城市沙雕8/1登場！新北夏季活動懶人包　淡水有3場煙火秀

故宮端午連假推《楚辭》特展　屈原、龍舟、神獸一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366