台中唯一國際滑冰場7月開幕！平日200元　提供全套護具租借

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳品勻

台中北屯運動中心終於要開幕了！萬眾矚目的「北屯國民暨兒童運動中心」（又稱北屯運動中心）已經完工，6月26至7月2日冰上樂園試營運、7月3日全館正式營運！

這棟現代感十足的流線型彩色建築，包含體適能中心、溫水游泳池、綜合球場、兒童專屬運動空間、SPA舒壓設施及商業空間，為台中北屯最具指標性的複合式公有運動場館，最大的亮點就是「中部首座國際標準冰刀滑冰場」！自從完工後就吸引超多台中市民關注，媽媽們準備幫孩子放電、或是想要雕塑身材的朋友，或是想體驗刺激的滑冰與冰上樂園，這裡通通能滿足。

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交通位置

運動中心的位置非常好找，就在北屯區公所正對面。開車的朋友從74快速道路至崇德交流道下閘道口轉崇德路直行約2.1公里即可抵達，門口及館內規劃有地下停車場（汽車20元／小時；機車免費），交通非常便利。

►公車：北區行政大樓：12崇德幹線、28、58副線、65延、105、105區間車2、127、700崇德幹線、58、65、65繞四張犁、105副線、105延、127延、12延（明德高中－豐原鎮清宮）、700跳蛙公車（步行約2分鐘，150公尺）。松竹崇德路口：8、28、88、651、922（步行約2分鐘170公尺）。

►捷運：文心崇德出站後左轉崇德路二段，直行1.2公里約17分鐘即可抵達。

►iBike：北屯區公所，步行約2分鐘，180公尺。

樓層簡介

這棟建築由中國青年救國團受委託經營，動線規劃與硬體設備都非常專業，不只適合大人，更是為兒童打造了專屬空間。

►「B1 冰上樂園（冰宮）」： 這是全台中的驕傲！擁有符合國際標準的專業滑冰場與觀眾席。不論是想體驗滑冰，或是未來觀賞花式滑冰、冰球等精彩賽事都非常棒！

►「1F 溫水游泳池＆商業空間」： 高規格的溫水游泳池，並附設水療SPA設備，游完泳出來還有舒適的空間可以休息，夏天泡在水裡最消暑。

►「2F 兒童專屬運動空間＆體適能中心」： 專為兒童體能發展打造的繽紛空間，結合兒童體適能。同時也規劃了大人最愛的健身房，器材非常新穎！

►「3F 多功能綜合球場」： 寬敞挑高的室內球場，不論是想打羽球、籃球、排球都沒問題，吹著冷氣打球就是過癮，再也不怕外頭大太陽或下雨。

B1「冰上樂園」票價與常客好康

相信大家跟我一樣，最想知道冰上樂園怎麼收費？我把官方公布的標準收費幫大家列出來囉！（每次使用時間為2小時，含冰面整理30分鐘）：

►全票（假日）：220元／2小時、全票（平日）：200元／2小時、學生票／幼童票（6歲以下）：150元／2小時（注意：未滿12歲之兒童，必須至少有一名成人購買參觀票陪同進場喔！）、優待票（65歲以上長者）：100元／2小時、參觀票（不進場滑冰、僅看台陪同）：30元／3小時、超時補票：45元／半小時、器材租借費：200元／次（包含：冰鞋、安全帽、護膝、護具、護腕、護肘，設備相當齊全，雙手空空來也能輕鬆體驗！）

►想常去的人買這個最划算（常客定期票）：20次票（90天內用畢）：2500元、30次票（90天內用畢）：3000元。

1F 室內溫水游泳池



2F 體適能中心（健身房）



3F 多功能球場－羽球



3F 籃球／排球場



北屯最大運動中心

等了好久，北屯終於迎來這座功能超強大的運動中心！由經驗豐富的救國團團隊營運，品質有保障。不僅滿足了市民日常的游泳、健身需求，還破天荒引進了全台中唯一的標準滑冰場，2樓更貼心打造兒童運動區，真的是全家大小放電、吹冷氣運動的最新神隊友。目前已公告6月26日至7月2日冰上樂園試營運；7月3日全館正式營運！熱門時段的健身房、游泳池跟冰宮都有人數容留上限，大家出發前建議先上官網查看即時人數公告，才不會現場排隊等太久！

台中北屯國民暨兒童運動中心

地址：台中市北屯區崇德路三段55號

電話：04－22476666

營運時間：06：00－22：00

商妮吃喝遊樂

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部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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