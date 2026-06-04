吉豚屋松江旗艦店今開幕　豬排丼特價199元「連推4天」

▲吉豚屋「吉豚豬排丼」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自日本的人氣豬排品牌「吉豚屋」插旗台北行天宮商圈，松江旗艦店今（6/4）日正式開幕，6月7日前祭出優惠活動，豬排丼特價199元，里肌豬排定食及豬排咖哩也現省30至40元。

1998年創立的吉豚屋，目前在全球店數已超過550間，為日本與全球第一的連鎖豬排店，2015年首度登台，目前已有7家分店，「快速、美味、平價」是吉豚屋的3項堅持，每家店都有自動炸豬排機，平均炸一塊豬排只要3.5分鐘，5分鐘就可以端出一碗豬排丼。

▲吉豚屋松江旗艦店今日正式開幕，6月7日前3款人氣餐點特價，現省30至40元。（圖／記者黃士原攝）

今日全新開幕的「松江旗艦店」是台灣第8家店，落腳於松江路上的「CHECK inn 雀客旅館」樓下，距離捷運行天宮站步行僅1分鐘，這也是吉豚屋首次與連鎖飯店合作。業者表示，未來雙方將緊密合作，預計推出新型態的餐點。

▲豬排咖哩。（圖／記者黃士原攝）

松江旗艦店歡慶開幕，6月7日前，人氣招牌「吉豚豬排丼（梅）」優惠價只要199元（原價239元，省40元）、「里肌豬排定食」特價239元（原價269元，省30元），大人小孩都愛的「豬排咖哩（竹）」特價249元（原價289元，省40元）。

吉豚屋也再加碼推出會員限定抽獎活動，7月31日前，會員於松江旗艦店單筆消費滿500元，即可獲得1次抽獎資格，有機會將人氣車款—台鈴SUZUKI SUI 125騎回家。

▲貴族世家安平永華店6/6開幕，400元即可吃到飽。（資料照／記者黃士原攝）

另外，貴族世家是台灣平價連鎖牛排館，近期恢復展店動能，繼去年7月開出全台最大的板橋店後，接下來則是重新回歸台南市區，地點落腳安平區的永華路上，6月6日開幕。店型與台南佳里店、新營店同樣是提供自助餐檯吃到飽，各式熱食加上飲料、甜品、冰品，80種品項全都無限享用。

價格部分，排餐450元起至670元（兒童390元），有板腱牛排、小丁骨牛排、菲力牛排、紐約客牛排、肋眼牛排等，不吃牛的民眾有海鮮、雞排、豬排及羊排可選。如果怕吃了排餐就無法盡情享用其他菜色，也可以選擇單點自助吧，每人400元。