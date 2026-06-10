南屯排隊水煎包餡厚汁多！雙面煎至金黃焦脆　每天只賣4小時

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

這間位於台中南屯「大墩十一街水煎包」，絕對是連在地人都捨不得分享的「隱藏版人氣小吃」！每天下午只賣4小時，每每一開賣就大排長龍，這裡的兩大必點招牌，爆餡韭菜水煎包與脆甜高麗菜水煎包，內餡塞得像座小山，一咬下就爆餡！這可是南屯銅板美食的代表作，難怪老顧客都說：「沒人只買一顆，一買就是五顆起跳！」

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水煎包的具體位置就位在台中南屯大墩十一街與大進街口，地標相當顯眼好找，轉角處緊鄰著文青麵店「橘起麵店」的隔壁，每到下午營業時間，遠遠就能看到那般誇張的排隊人潮，醒目的紅字水煎包攤車前總是擠滿了等待剛出爐水煎包的老饕，不論是開車或騎車前來尋找大墩路商圈美食的朋友，只要認明大進街路口與長長的排隊人龍，就絕對不會錯過這家南屯必吃下午茶點心！

手工現包、現點現煎

這裡堅持「手工現包、現點現煎」的新鮮滋味！每天下午開賣，現場的大姐們雙手幾乎沒停過，純手工捏製出一顆顆圓滾滾、飽滿紮實的麵糰。

▲接著將這些白胖的水煎包整齊排入大油鍋中，隨著滋滋作響的油煎聲與蒸氣散發出濃郁麵香。

金黃水煎包

剛出爐的水煎包雙面都煎到金黃酥脆、帶有誘人的微焦色澤，這種現做現煎的傳統小吃，外皮Q彈有嚼勁，更多了手作的溫度與多汁口感，難怪即便是現點現等，老饕們也甘願在現場耐心等候。

菜單



高麗菜包 23元

拿到手時真的沉甸甸的，個頭碩大飽滿，剛出爐用紙袋裝著還熱騰騰的，外皮金黃帶點微脆，內餡塞了滿滿的清甜高麗菜。高麗菜切得帶有厚度，吃起來非常爽脆甜美，中間還拌入了適量的粉絲與豆皮提味，不僅增添了整體的層次感，每一口還能吸附滿滿的鮮甜蔬菜原汁。

韭菜包 23元

在外觀上，店家非常貼心地在韭菜包的外皮點上紅點做標記，方便大家跟高麗菜包區隔，這款韭菜水煎包和高麗菜包一樣沒有加蝦米！帶有厚度且金黃酥脆的雙面煎皮，內餡翠綠的韭菜內餡多到快要滿出來，裡頭還拌入了Q彈冬粉與帶有油香的豆皮，不過整體吃起來稍微偏鹹了一些。

心得感受

這次來朝聖這間隱身在台中南屯的「大墩十一街水煎包」，不管是爆餡高麗菜包，還是濕潤多汁的韭菜包都還不錯吃，兩款都沒有蝦米，每天下午只賣4小時，那金黃酥脆的雙面煎皮與飽滿內餡，真的會讓人忍不住一口接一口，難怪是在地人天天報到的南屯必吃銅板下午茶推薦！下次路過大墩十一街與大進街口，看到那誇張的排隊人龍，記得趕緊加入隊伍，多帶幾顆回家當點心吧！

大墩十一街水煎包

地址：台中市南屯區大墩十一街152號

電話：04－23254435

時間：14：00－18：00（周日公休）

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