高雄德民黃昏市場必吃清單！15元佛心肉圓、花椒香麻辣鴨血

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文／ReadyGo

說到高雄楠梓美食，小編私心覺得最有生活感、也最容易吃到「在地人日常」的地方，就是德民黃昏市場。它不像夜市那樣主打觀光，反而更像一個把下班後的幸福感塞滿的地方：走道很熱鬧、香味一直飄過來，看到大家手上都提著一袋一袋，就會忍不住跟著買起來。這次小編挑戰「300元可以買什麼」，直接用一條順路走法，把鹹食、炸物、甜點一次收齊——而且每一樣都超有記憶點。

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阿Q肉圓

第一站小編一定先衝阿Q肉圓，因為它就是那種「價格佛到你會懷疑自己是不是穿越」的攤位。肉圓一顆15元，外皮Q彈、咬下去有回彈感，內餡偏瘦不肥膩，配上醬汁後鹹甜很順口。

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市場系最強開場

再搭一碗四神豬肚湯真的很加分，湯頭溫潤、豬肚香氣很到位，跟肉圓一起吃就是剛剛好的一套。現場生意很好，小編的心得是先找位子再點餐，不然端著碗在人潮裡穿梭會有點忙。

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阿Q肉圓

地址：高雄市楠梓區中昌街65號

營業時間：10：30－20：00（周日休息）

麻辣風暴

第二站小編會接著買麻辣風暴，它在市場裡走「一包一包帶走」的路線，很適合當宵夜或回家追劇配。店家是每天現煮現熬，鴨血跟豆腐都要滷很久，所以吃起來不是只有表面辣，而是整塊都很入味。

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花椒香＋微辣很涮嘴

豆腐是那種軟嫩但不會爛掉的口感；鴨血孔洞細、但吸湯很強，入口是微辣、花椒香，吃到後面會忍不住一直想再夾一塊。這攤小編很推薦「買完先放包包」，最後再一起帶回家，當天晚上直接多一輪幸福。

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麻辣風暴

地址：高雄市楠梓區德民路977號（三街5號）

營業時間：14：30－19：30

王炸地瓜球（德民店）

第三站就是小編心中的炸物主角——王炸地瓜球。它不是那種小小顆、空心偏多的地瓜球，而是每顆都大顆飽滿，外皮炸到酥、裡面又Q又軟，最扯的是地瓜香真的很濃，咬下去會覺得「這就是地瓜本人」。一定要再多帶一包厚切薯條，看得出來是原型馬鈴薯切下去炸的，吃起來很實在，難怪許多人說真的會吃到停不下來。

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王炸地瓜球（德民店）

地址：高雄市楠梓區德民路977號

電話：0908－085131

營業時間：14：30－18：30

超便宜麻吉

最後一站小編一定用超便宜麻吉收尾。它是那種你看到價格會先笑出來的攤，然後吃到會覺得「也太真材實料」。麻糬皮很Q，內餡給得不小氣，吃起來是很傳統、很踏實的那種幸福感。

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甜點收尾就靠它

如果你跟小編一樣喜歡經典口味，很推薦芝麻，香氣濃郁而且餡料給得很足。另外紅豆跟花生真的很古早味：紅豆綿密不膩、花生香在嘴裡散開，邊走邊吃會有種「今天逛市場逛對了」的滿足。

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超便宜麻吉

地址：高雄市楠梓區德民路977號

營業時間：14：30－19：30

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