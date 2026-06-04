長江三峽新河輪9月首航　麗晶七海豪華郵輪完成翻新

▲全新旗艦船「世紀夢想號」將於9月21日首航，投入重慶至宜昌三峽航線。（示意圖／世紀遊輪提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

全球郵輪旅遊市場持續朝高端化發展，無論是內河河輪或海洋郵輪，近期都以新船下水、船隊翻新及沉浸式體驗升級搶攻高端客群。其中，世紀遊輪宣布全新旗艦船「世紀夢想號」將於9月首航長江三峽；麗晶七海郵輪則完成「七海航海家號」全面翻新工程，以嶄新設施重新見客。

▲行政套房。



深耕內河遊輪產業30多年的世紀遊輪，旗下最新旗艦「世紀夢想號」被定位為最高規格的榮耀級Pro河輪，總噸位達1.5萬噸，共設7層甲板、236間客房，可搭載650位旅客，預計9月21日首航重慶至宜昌的長江三峽航線，旅客從重慶登船為4天3夜行程，或在宜昌登船，則開啟5天4夜旅程。據查，純船艙價格，約4,800元人民幣起。

▲豪華標準房。



新船客房以「移動式江景宅」為概念，全數江景房配備180度獨立觀景陽台，並導入新一代電力推進系統及降噪技術，提升航行穩定度與舒適性。餐飲方面，結合川渝料理、潮汕海鮮及長江特色魚鮮，另規劃24小時餐飲服務及VIP私廚空間，打造兼具在地文化與奢華享受的河輪體驗。

▲▼火鍋餐廳；電影院空間。



除了硬體升級外，世紀夢想號也強調沉浸式旅遊概念，透過互動劇場《船說・長江》，結合NPC角色演出與情境體驗，讓旅客在航程中化身故事參與者，重新詮釋長江三峽旅遊。世紀遊輪表示，品牌近年除深耕長江市場，也同步布局歐洲河輪與埃及尼羅河航線，積極拓展國際市場版圖。

▲麗晶七海郵輪旗下「七海航海家號」已完成翻新。（圖／麗晶七海郵輪提供，下同）



另一方面，被譽為全球最奢華郵輪品牌之一的麗晶七海郵輪，則完成旗下「七海航海家號」歷時25天、耗資數百萬美元的翻新工程。船上所有套房全面升級，包括家具、燈飾、地毯及衛浴設備更新，其中多款高階套房更重新規劃浴室空間，增設獨立淋浴間與全新浴缸。

▲航海家套房。



公共空間同樣煥然一新，包括主中庭、特色餐廳、圖書館及咖啡館等區域皆完成改造，其中Pool Grill更引入全新薄餅概念，提供更豐富的餐飲選擇。最受矚目的新設施則是「美食家體驗工作室」，以目的地文化為靈感設計互動課程與料理示範，加深旅客對停靠港口的認識與連結，預計在6月28日起投入服務。

▲七海套房。



完成翻新的七海航海家號目前已展開12晚東地中海航程，造訪克羅埃西亞、黑山及希臘群島等熱門目的地，後續也將前往北歐地區，航行英倫三島、冰島與斯堪地那維亞半島。