古法熬製蜜鳳梨香甜不割舌！桃園三輪車剉冰　堆滿料只賣70元

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳品勻

夏天到了，熱浪陣陣，真的是讓人苦不堪言。這時候，冰品就是最大的救贖了！這次剛好有事情去桃園藝文特區一趟，就剛好看到多年以前，那個在中埔六街擺著三輪車開賣的「三寶鳳梨冰」，如今，他們在慈文路上開了店面囉！

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從餐車做到開店面

這家鳳梨冰，早在好幾年前，他們還在中埔六街，還只是小餐車時，我就有注意到，但那時候的出攤時間我就是沒碰上，到後來他們搬到了店面，我也就忘了他們家，要不是我剛好有從慈文路開車經過，我就真的不會想到。

依舊還是三輪車攤

雖然有了個店面可以遮風避雨，但是，當年的三輪車依舊佇立在店門口前，頗為不忘本的意涵，也讓之前的老顧客們可以一看到這台車，就知道，鳳梨冰在這裡啦！

夏日滋味：密鳳梨

他們家的冰品其實很簡單，就是剉冰加上古早味熬煮的蜜鳳梨，然後就沒了！就這麼簡單，真心覺得，這就是我要的古早味，越簡單越好。

職人剉冰

老闆娘為什麼要到下午兩點才開店呢？因為他們就是每天都要熬煮這個蜜鳳梨，一定要熬煮好幾個小時，純古法照比例跟時間去熬煮它，所以時間上不可能速成，我個人是覺得，有點職人的意味。

鳳梨冰 70元

不騙你，他們家的鳳梨香氣真的很濃郁，那一碗鳳梨冰端到桌上時，你真的會聞到陣陣的鳳梨香氣，這個是香精做不到的，那個香氣，一聞就讓人覺得，這個一定很威。

不會割舌頭的鳳梨

我是個很不愛吃鳳梨的人，因為我非常容易因為吃鳳梨而割到舌頭，就算是金鑽鳳梨也一樣，但三寶的蜜鳳梨做得甚好，不會割到我的舌頭，吃下去的鳳梨會回甘，是生津解渴的天然好味道，非常耐吃。

鳳梨糖水太美味

加了熬煮好的鳳梨糖水，那個粗體剉冰也好讚！好想要老闆娘可以推出只有單純的鳳梨汁的碎冰水，可是她說沒辦法，因為一次熬煮的量就是這麼多，沒辦法單賣，比例也會不對。

三寶冰 70元

如果你跟我一樣，第一次去嘗鮮的人，那麼我會建議你先點個三寶綜合冰試試，所謂的三寶，就是蜜鳳梨、粉圓、粉粿三種食材，都是老闆娘自己煮的，手工粉粿很特別，是老闆娘他們自己做的，不是從工廠批發的喔！

料多到滿出來

不得不說，我看到這一碗滿滿的料，我真的看傻了，我想說是不是老闆娘看我在拍照，所以多給我，可是我後來看其他人的冰，也是這麼多，都多到要滿出來了！老闆娘說，也只有內用才會這樣死命的加，想說給大家吃開心點，如果覺得剉冰不夠，想要加冰的話，也是沒問題的，真的好佛心。

三種料一次滿足

手工粉粿真的很棒，完全不像工廠批發的那樣軟爛，QQ的好好吃，這個手工粉粿做得很有水準，所以拜託來這邊吃三寶冰，一次三種食材都吃到，最划算了！夏天就是想要吃冰，來吃一碗古早味的鳳梨冰，真的非常過癮又天然的回甘。

三寶鳳梨冰

地址：桃園市桃園區慈文路283號

電話：0989－914181

營業時間：14：00－21：30

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