星野集團「界 草津」將開幕！專屬隧道直通溫泉街　6大亮點搶先看

▲界 草津隱身在草津溫泉一處高地上，並設有一座來往於旅宿和溫泉街的旅客專屬隧道。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

星野集團旗下精品溫泉旅館品牌「界」宣布，全新溫泉旅館「界 草津」將於6月7日在日本群馬縣正式開幕。飯店最大亮點是打造一條住客專屬隧道，一端連接熱鬧溫泉街，另一端則通往靜謐旅宿空間，讓旅客自由穿梭於兩種截然不同的度假氛圍之間。

位於草津白根山麓高地的「界 草津」，以「隧道相連的林間溫泉旅館與溫泉街」為設計概念，並融入草津獨特的自然景觀與染織文化。飯店整理出6大特色，提供全新的草津溫泉住宿體驗。

▲▼入住界 草津可以體會浸泡2種不同泉質的溫泉。

特色1：雙泉質溫泉體驗

大浴場引入草津代表性高溫且呈強酸性「萬代礦源泉」與少數設施才能引流、性質較為溫和且稀有的「西之河原源泉」，設有3座不同溫度與泉質浴池，讓旅客在館內就能享受宛如溫泉巡禮般的泡湯樂趣。

▲▼壁爐休息室。

特色2：壁爐休息室

泡湯後可前往壁爐休息室放鬆，壁爐休息室分為4個空間，特別是在中央環繞壁爐的空間裡，聽著柴火燃燒發出的劈啪聲，全身將被舒適的溫暖溫柔包圍；此處同時兼具旅行圖書館的功能，可以翻閱關於群馬或草津文化與自然的書籍。

▲▼館內的絲綢藝術之房。

特色3：在地特色客房「絲綢藝術之房」

界 草津共有94間客房，其中包括18間附露天溫泉客房。客房設計呼應群馬縣養蠶與織品文化，運用大型布藝作品呈現草津溫泉蒸氣與山景意象，以及使用絲線與蠶繭材質製成的燈罩、與呈現草津高山植物為意象的抱枕、床旗等室內裝飾，營造舒適空間。

▲▼旅客可以跟著《草津巡禮指南》漫步溫泉街。

特色4：溫泉街漫步組合

為了讓旅客能深度探索在地，飯店特別推出專屬的「界 草津 溫泉街漫步組合」。可憑藉套組中的「三湯巡禮手牌」，探訪草津溫泉遠近馳名的三處經典外湯，享受完泉水滋養後，再悠閒漫步至充滿文青氣息的「裏草津」咖啡廳稍作憩息。

套組內更貼心附上由界員工私房推薦、揉合在地玩法的原創手冊《草津巡禮指南》，這是唯有入住「界 草津」才能享有的專屬街區巡禮。

▲▼在館內可以體驗群馬染織文化。

特色5：體驗群馬染織文化

每間「界」都會推出結合在地文化的「當地樂」體驗。界 草津推出「紡紗上州座繰」活動，旅客能仿效江戶時代流傳至今的手工技藝，使用木製的座繰機從蠶繭中抽絲，製作出的絲線可以做成流蘇帶回家作為紀念。

▲旅客可以在半開放的包廂內享受上州豐傳會席料理。

▲也有品牌首次開放給當日往返旅客享用的「蕎麥割烹 SAI」。

特色6：多元餐飲選擇

在界 草津住宿期間的餐飲，您可以選擇在保有高度隱私感的半包廂餐廳內，細細品嚐活化在地飲食文化的日式會席「上州豐傳會席料理」；亦可前往館內的「蕎麥割烹 SAI」，享用以講究蕎麥麵為核心的「當地產純蕎麥粉手打蕎麥會席料理」。

其中「蕎麥割烹 SAI」是界品牌首度開放給當日往返客使用的創新設施，店內除了精緻會席，亦備有豐富的單點菜色與品嚐蕎麥麵前的精緻開胃小菜，讓饗宴呈現與傳統會席截然不同的風情。

▲▼大江戶溫泉物語 Premium松乃井將於8月開幕。（圖／大江戸温泉物語グループ提供）

此外，群馬縣另一知名溫泉勝地「水上溫泉」也有新溫泉旅宿將開幕。「大江戶溫泉物語 Premium 松乃井」將於8月7日開幕，即日起開放預約，旅宿位於利根川溪谷旁，從東京搭乘新幹線或開車約2小時即可抵達，可在群山環抱的自然環境中享受悠閒假期。

「大江戶溫泉物語 Premium松乃井」最大亮點之一為豐富的泡湯設施，館內擁有3座露天風呂與2座大浴場，並設有立湯、壺湯、寢湯等特色浴池，旅客可盡情體驗溫泉巡禮。此外，館方也提供5間貸切風呂，讓旅客能在私密空間內悠閒享受泡湯時光。

▲室內兒童樂園。

親子旅客則可使用全新打造的室內兒童樂園，園內規劃多種適合不同年齡層的遊具，即使遇到雨天也能盡情玩樂，另有夏季限定戶外泳池供旅客戲水消暑。

▲▼大江戶溫泉物語 Premium松乃井的Premium Lounge。

▲客房示意圖。

餐飲方面，飯店設有可眺望水上群山景觀的自助餐廳，提供豪華自助餐，除了現場料理區現做熱食外，還有溫泉蒸籠料理與群馬特色美食，如燉內臟、醬汁豬排丼等在地風味。館內同時設有Premium Lounge，提供咖啡、軟性飲料與酒精飲品無限暢飲。

客房則以水上町山岳景觀為設計靈感，提供和室、洋室及和洋室等多種房型，其中附設露天風呂的客房更可在專屬空間內享受天然溫泉。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）