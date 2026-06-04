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台中人氣布丁店宣布「7月結束營業」　網不捨：太突然了

▲▼OR PUDDING。（圖／翻攝OR PUDDING IG）

▲台中人氣布丁品牌「OR PUDDING」宣布結束營業。（圖／翻攝OR PUDDING IG）

記者蕭筠／台北報導

台中人氣布丁品牌「OR PUDDING」去年爆紅，採預訂制販售每天僅開放晚上2小時取貨，仍吸引大批甜點控朝聖。沒想到業者無預警宣布將於7月初結束營業，且未來沒有再營運的計劃，消息一出讓網友不捨直呼「太突然了」、「布丁很好吃欸，怎麼這樣」。

▲▼OR PUDDING。（圖／翻攝OR PUDDING IG）

▲OR PUDDING表示原本品牌就是以快閃為主。（圖／翻攝OR PUDDING IG）

「OR PUDDING」官方IG發出「再見公告」，內容提到「從第一顆布丁開始，OR PUDDING一直都是一場快閃計畫，只是我們從來沒有特別說。」品牌預計僅營業至7月初，未來也沒有再營業的計劃。業者表示十分感謝每一位曾經購買、分享、推薦過的消費者，最後一個月因產能有限，也將維持一貫的預訂模式。

消息曝光引來大批網友不捨留言「以後吃不到怎麼辦」、「太難過了，只好多塞幾顆記住味道了」、「布丁很好吃欸，怎麼這樣」、「我還沒吃到」。

「OR PUDDING」去年12月在Threads上爆紅，全採預訂制，門市營業時間僅限晚上8點至10點，每逢IG開放預訂幾乎秒殺，擁有超高人氣。

吃過的網友也分享「布丁口感超滑順，微焦糖苦甜剛剛好，完全不膩」、「第一口是濃郁的焦糖香，帶著一點微苦口感，再來是滑順奶香慢慢湧上在嘴裡化開，超級綿密」、「老闆推薦把布丁翻過來，讓焦糖瀑布式淋下，苦甜焦糖完整包裹布丁，口感最佳」。

▲享鴨台中公益店。（圖／王品提供）

▲享鴨台中公益店。（圖／王品提供）

另外，享鴨台中公益店近日在Google地圖上顯示暫停營業，遭網友誤以為是歇業。對此，王品表示，該店6月1日起進行內部整修，並沒有要收掉，預計7月下旬重新開幕。

享鴨目前全台已有10家分店，其中2020年年底開幕的台中公益店，因為6月1日起進行內部整修不營業，預計7月下旬重新開幕。由於Google地圖上顯示「暫停營業」，讓網友一度誤以為是要收掉，得知僅是重新裝修後，放心的說「好險只是整修」、「父親節時還可以去吃」。

▲享鴨主打烤鴨料理，選用花東縱谷飼養75天的櫻桃鴨。（圖／王品提供）

對此，王品表示，台中公益店享鴨僅是進行內部整修，並沒有要收掉，7月下旬重新開幕時，預計推出優惠活動，只要消費多人套餐、出示與鴨鴨合照，可免費吃陳釀梅子雞。

享鴨主打烤鴨料理，選用花東縱谷飼養75天的櫻桃鴨，這種體型與脂肪比例最佳，肉質細緻；處理好的鴨隻，先用8種中華香料為基底醃製，接著再透過吊掛風乾24小時，讓表皮緊實，後續淋上麥芽糖為基底的糖水，讓鴨皮呈現琥珀色澤且口感酥鬆。

除了烤鴨，享鴨也供應多種中華料理，例如瑤柱醬爆蘿蔔糕是以主廚特製XO醬爆炒炸得酥脆的蘿蔔糕，鹹香微辣的XO醬汁，搭配大量青蔥的香氣；佐上花生粉與酸菜的炸芝麻湯圓，別有一番風味。

關鍵字： OR PUDDING 結束營業

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