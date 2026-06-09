汐止免費玩水秘境！隱藏版「野溪泳池」還有救生員駐守

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

「柯子林天然游泳池」位於新北市汐止是許多在地人私藏的野溪泳池，夏天哪裡有免費玩水的地方？免費新北玩水秘境推薦可以來這裡，這裡不僅溪水清澈環境乾淨，由柯子林晨泳會管理且有救生員駐守，還能看見小魚悠游在水中，絕對是夏天避暑放鬆的北部玩水景點，這裡鄰近五指山古道，不僅可以玩水，這裡也是登山健行的熱點。

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在哪裡？

想要前往可以直接導航設定「柯子林游泳池」，開車的朋友看到這條小路可以開車進去，但裡面的車位不多建議早點去，或者是停在柯子林茶莊外的白線區域，再步行約5分鐘即可抵達。

開放時間

雖然這裡是全天開放的天然溪流戲水區，但主要因為地處在山區，夏天午後容易出現雷陣雨，所以建議大家上午或中午前造訪比較安全，現場會有蘆五救生隊以及晨泳協會人員會在現場駐守擔任救生員，但仍須自行注意安全。

天然游泳池就在柯子林茶莊後方

是由私人地主開放並且有蘆五救生隊以及晨泳協會駐守的免費野溪泳池，溪水深度最深可達3公尺，另有淺水區可以提供小朋友戲水，溪水冰涼透徹，周邊環境維護得不錯。

注意事項

由於這裡水域深淺不一，部分區域深度可達3公尺，所以還是建議大家攜帶浮具或者是泳圈，並穿著合適的泳具在下水，另外在泳池邊石頭濕滑，所以在下水或者是上岸時都要小心行走避免跌倒，另外提醒這裡是私人免費開放的天然環境，所以嚴禁烤肉，還有垃圾記得都要帶走。

天然溪水池

區域溪水深度有所不同，最淺就是可以泡泡腳清涼消暑一下，最深完全可以好好游泳沒問題，溪水清涼透徹，泡在水中瞬間消暑，水深則是可以練習游泳或者自由漂浮變成漂漂河，有時候還會看到小魚從腳邊游過超放鬆。

下游淺灘區

帶寵物來可以在下游玩水，在天然泳池的淺灘區水位只有到膝蓋，安全性較高，適合全家大小一起玩水，在岸邊也有樹蔭提供遮涼休憩的空間。

好玩嗎？

「柯子林天然游泳池」絕對是超棒的新北汐止免費玩水秘境，天然野溪清澈溪流，夏天來玩水消暑涼爽，不論是親子同樂或者是帶毛小孩出遊，這裡都是絕佳選擇，提醒來這裡玩水別忘了帶上泳具浮具，還有記得要把垃圾隨手帶走，一起保持維護這片天然游泳池吧。

柯子林天然游泳池

地址：新北市汐止區汐萬路三段308巷5號（導航設定柯子林游泳池）

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