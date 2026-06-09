日和旅行社獲頒「山形縣觀光大使」　攜手日本女將深化日本東北高端慢旅

▲山形縣副知事高橋徹(圖右)特地來台，頒發日和旅行社總經理蔡勝智「山形縣觀光大使」榮銜。（圖／日和旅行授權提供）

文字／黃凱翊、攝影／施學彰

當台灣旅客赴日旅遊逐漸從東京、大阪等熱門城市，轉向追求更深入的地方體驗時，日本東北地區正成為近年最受矚目的新興旅遊目的地。日本東北的山形縣副知事高橋徹，6月2日特地造訪高雄，頒發日和旅行社「山形縣觀光大使」榮銜，肯定其長期推廣山形縣與日本東北地方旅遊；此次授證不只是官方認可，也象徵台日地方觀光交流進一步深化。

隨著越來越多旅客追求深度旅行與在地文化體驗，近年日本東北旅遊熱度持續升溫，其中有「神隱少女場景原型之一」美譽的銀山溫泉，更成為許多台灣旅客赴日旅遊的夢幻清單。

▲山形縣副知事高橋徹肯定日和旅行設在山形縣深耕多年的努力。（圖／記者施學彰攝）

在授證典禮上，山形縣副知事高橋徹表示，日和旅行社總經理蔡勝智多年來持續向台灣旅客介紹山形縣的魅力，也成功吸引許多台灣民眾親自前往當地旅遊。高橋徹表示，「蔡總經理一直向台灣朋友們介紹山形縣的魅力，並且帶來許多台灣旅客前往山形觀光。對於這份熱忱的心意，以及對山形深厚的喜愛，我們感到非常欣慰與感激，因此特別任命他擔任山形縣觀光大使。」

▲日本銀山溫泉。（圖／ETtoday資料照）

銀山溫泉爆紅背後 其實是日本最難訂的溫泉街之一

談到近年最受台灣旅客喜愛的山形景點，銀山溫泉無疑是代表之一。沿著銀山川而建的溫泉街，保留大正時代木造旅館風貌，冬季雪景搭配煤氣燈點亮街道，充滿濃厚懷舊氛圍，也讓不少旅客慕名而來。不過蔡勝智指出，銀山溫泉之所以珍貴，正是因為其規模極為有限。

蔡勝智提到，「整個溫泉街大概只有十家旅館左右，每間旅館平均約13間房，一天大概只有130間客房。一整個冬季三個月，真正能住進銀山溫泉的人其實只有兩萬多人。」他表示，大型旅行社往往認為市場規模太小，不願投入；一般旅行社又因成本與資源限制難以操作，反而給了專注精緻旅遊的小型業者更多機會。也因此，日和旅行多年來透過與當地旅館及觀光單位建立長期合作關係，最終取得當地業者信任，讓旅客能保證真正入住銀山溫泉，而不只是匆匆停留拍照打卡。

▲日和旅行社總經理蔡勝智主打日本深度旅遊，希望讓遊客留下不一樣的回憶。（圖／記者施學彰攝）

不只賣行程 一年四季都能「遇見日本」

與傳統旅遊產品不同，日和旅行近年主打「走進地方，遇見真正的日本」。在規劃日本旅遊時，日和旅行並非單純販售景點，而是以四季為核心設計旅行提案。「其實我們不只是選了一個賽道，我們選的是春夏秋冬。」蔡勝智指出，日本最大的魅力就在於季節變化，因此團隊希望透過不同季節主題，帶領旅客看見不一樣的日本風景。春季除了櫻花之外，特別將主題定調為紫藤花，其中日本知名紫藤花景點更曾被CNN列入「一生必訪景點」之一；夏季則主打避暑旅行，安排前往有「神居之地」美譽的上高地，欣賞海拔1500公尺高山溪流與森林景觀，在炎炎夏日感受截然不同的清涼體驗。

▲山形縣知名的旅遊景點之一，藏王樹冰。（圖／翻攝日本觀光局）

進入秋冬後，日本東北則展現另一種迷人風貌。秋天可欣賞山形沿海地區成片紅葉與銀杏交織的壯麗景色；冬季則迎來最具代表性的藏王樹冰。由日本海水氣與西伯利亞冷氣團交會形成的樹冰奇景，被譽為世界少見的自然景觀，每年吸引大量旅客朝聖。蔡勝智認為，光是一個山形縣，就能完整體驗四季流轉的不同魅力，也正是日本地方旅遊最吸引人的地方。

不只有溫泉 還有日本人的精神原鄉

除了自然景觀外，山形也是日本重要的信仰文化重鎮。蔡勝智特別提到有「東北聖地」之稱的出羽三山，在日本流傳著「西有伊勢神宮，東有出羽三山」的說法，其地位足以與供奉天照大神的伊勢神宮相提並論。數百年來吸引無數信徒前往朝聖，也讓山形成為許多日本人心中的精神原鄉，展現不同於一般觀光景點的人文底蘊。

從旅遊推廣者到觀光大使 肩負更大的責任

獲頒山形縣觀光大使後，蔡勝智表示，這份榮譽也代表著更多責任與使命感。「不只是帶著台灣人去到山形，更希望把山形的美好帶回台灣。」他認為，日本仍有許多值得深入探索的地方，而山形正是一個能同時體驗自然景觀、溫泉文化與歷史信仰的目的地。未來也將持續推動台灣與山形之間的觀光交流，讓更多旅客看見日本東北不同於大城市的獨特魅力。

▲日和旅行社獲頒「山形縣觀光大使」，前排左一為日本旅館資深女將篤由貴絵。（圖／日和旅行授權提供）

活動現場同步宣布，日本旅館服務專家篤由貴絵女士正式加入日和旅行社團隊。篤由貴絵曾長年服務於山形縣知名溫泉旅館「萬國屋」，熟悉日本旅館文化與接待精神，未來將協助深化台日交流、提升旅客服務品質，並將日本「おもてなし（款待之心）」的精神融入旅遊服務之中。隨著日和旅行獲頒山形縣觀光大使，也讓台灣旅客未來有更多機會透過深度旅行的方式，看見日本東北不同於大城市的另一面。