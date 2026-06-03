運動社交、匹克球正夯　Club Med揭新趨勢：成人系旅客增4成

▲從運動旅遊延伸出的「運動社交」逐漸興起。（圖／Club Med提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

近年結合運動、社交與生活體驗的「運動旅遊」快速崛起，並被視為高度成長的全球旅遊趨勢之一。全包式假期品牌「Club Med」作為「全球最大運動學校」因應此趨勢，持續升級海島度假村運動體驗，其中，兼具低門檻、高互動性與社交屬性的新興運動匹克球，成為 Club Med 海島度假村的運動新亮點。

▲兼具運動和社交功能的「匹克球」在全球掀起熱潮。

▲Club Med台灣珂境總經理江佩書。（圖／記者蔡玟君攝）

「運動社交」趨勢興起 匹克球掀全球熱潮

Club Med台灣珂境總經理江佩書指出，運動旅遊興起，越來越多旅客將日常興趣帶進出國行程規劃中，而非視為旅遊中的附屬行程。現在更衍伸出「運動社交」旅遊新趨勢，例如低門檻、兼具高互動和社交性的新興運動「匹克球」在全球掀起熱潮，不僅亞洲市場已有超過8億人曾接觸此運動，台灣的匹克球場數量更突破200座。

業者目前亦在印尼民丹島、峇里島、泰國普吉島等度假村設有球場，不僅能體驗還有固定交流賽，讓旅客透過運動認識來自不同國家的新朋友。

▲台灣市場「成人系旅客」崛起。

台灣市場觀察：「成人系旅客」成長超過4成

過去，Club Med帶給大眾印象多與親子相關，但江佩書以最新台灣市場銷售業績為例，截至今年4月為止，屬於情侶、雙人與個人的「成人系旅客」（Kid-Free）客群成長超過4成，甚至超越家庭客群，也反映Club Med近年積極拓展多元度假型態需求成果，她也認為品牌逐漸從過去外界印象中的親子度假村，轉型為涵蓋不同類型旅客的度假生活目的地。

此外，內部觀察也指出，透過旗下每座度假村平均提供40至50種以上水陸運動與體驗選擇，說是「全球最大運動學校」也不過，且多數旅客在住宿期間平均會體驗約20種活動，大部分課程均可直接參加，不需自行準備裝備或額外安排，降低體驗門檻，也提高旅客接觸新興運動的意願。

▲▼Club Med馬來西亞沙巴婆羅洲度假村今年11月開幕。

沙巴新度假村2026年11月開幕 打造雙客群定位

Club Med也宣布，馬來西亞沙巴婆羅洲度假村將於今年11月開幕。新度假村坐擁4公里沙灘與熱帶雨林景觀，同時鄰近印尼與汶萊，旅客可延伸規劃跨國旅程，體驗東南亞多元文化魅力。

新度假村共規劃400間客房，並分為兩大區域，包括鎖定12歲以上旅客的Exclusive Collection謐境探索系列，與主打家庭市場的Premium Family。

其中謐境探索系列區域僅規劃39間套房，設有專屬泳池、酒吧與休憩空間，並提供日落香檳等專屬服務；Premium Family則以家庭旅客為主，搭配兒童俱樂部及親子活動規劃。

業者表示，馬來西亞沙巴婆羅洲度假村不僅擁有豐富的熱帶雨林景觀、多元民族文化，也緊鄰印尼與汶萊，旅客還可安排一次玩雙國體驗，增添旅程豐富度。業者亦透露，接下來在泰國蘇美島、印尼美娜多都有新度假村推出。

▲全球頂級奢華全包式度假品牌「Ikos Resorts」首度進駐希臘克里特島。（圖／翻攝自Ikos Resort官網）

而全球頂級奢華全包式度假品牌「Ikos Resorts」，首度進駐希臘克里特島打造全新度假村「Ikos Kissamos」，日前已正式開幕，更是該島迄今規模最大的豪華飯店開發案。

「Ikos Kissamos」坐落於克里特島西北部基薩莫斯灣沿岸，擁有長達600公尺的原始海灘。度假村佔地超過53英畝，規劃為四大區域，包括 Main Village、River Village、Dunes Village 與 Deluxe Collection，並擁有8種不同主題景觀花園。

▲Ikos Kissamos主建築。（圖／翻攝自Ikos Resort官網）

建築設計融合克里特傳統文化與現代波希米亞風格，採用木材、石材與天然編織素材等元素，低樓層建築巧妙融入自然環境，營造寧靜且開闊的度假氛圍。餐飲方面，度假村設有7間餐廳，由米其林星級主廚共同規劃菜單，其中全新餐廳「Kriti」更是品牌首創，以克里特島在地食材與傳統料理為主軸，呈現濃厚地方特色。

旅客除了享受度假村設施，也能透過「Local Discovery」計畫深入探索克里特島，包括免費使用 MINI Countryman、參與精選文化體驗，以及到指定在地餐廳享用特色美食的 Dine Out 計畫。鄰近景點包括有「海盜島」之稱的格拉姆武薩島（Gramvousa）、以碧藍海水聞名的法拉薩納海灘（Falassarna Beach），以及被譽為地中海最美景點之一的巴洛斯潟湖（Balos Lagoon）。