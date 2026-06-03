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暑假衝台東！免費光雕秀點亮舊站　鹿野高台看吉伊卡哇熱氣球

▲▼台東舊站光雕。（圖／台東縣政府提供）

▲台東舊站免費光雕秀將於7月底登場。（圖／台東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2026台東博覽會將於7月3日至8月20日登場，除了白天展區活動外，今年特別規劃夜間免費光雕展演《台東線：夢的路線（Taitung Dreamline）》，以台東舊站建築為舞台，透過光影、動態影像與音樂，帶領民眾展開一場結合鐵道記憶、山海風景與在地文化的夜間旅程。

台東縣政府表示，台東舊站曾是旅人進出台東的重要門戶，也承載許多在地人的共同回憶。本次光雕展演以車站為核心概念，將舊站化身為一座「夢的售票口」，以列車旅程為主軸，串連台東不同面向的生活樣貌。從東海岸、山巒與海洋景色出發，到棒球、衝浪、單車與稻浪等在地日常，再延伸至飛魚、鯨魚、南島文化、熱氣球、雲海與嘉明湖等代表性元素，透過光影敘事呈現出台東獨有的慢活節奏與自然魅力。

《台東線：夢的路線－夜間光雕展演》將於7月3日至8月20日在台東舊站演出，每日晚間19:30至20:00、20:30至21:00共兩場，免費開放觀賞，民眾規劃參加台東博覽會時，不妨將這場夜間限定展演一同列入行程。 

▲▼台灣熱氣球嘉年華有吉伊卡哇。（圖／台東縣政府提供）

▲今年台灣熱氣球嘉年華有吉伊卡哇造型球。（圖／台東縣政府提供）

▲▼台灣國際熱氣球嘉年華吉伊卡哇無人機主題。（圖／記翻攝自灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）

▲今年活動將可看到吉伊卡哇無人機主題。（圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於暑假7月底全台上映，台東縣政府宣布，今年台灣國際熱氣球嘉年華聯名吉伊卡哇與好朋友，活動自7月4日起開跑，民眾屆時可看到吉伊卡哇化身熱氣球躍上天際。

同時，縣府也推出8場次熱氣球光雕音樂會，包括7月5日開幕、8月20日閉幕，以及活動期間的每周四都有，地點分別在鹿野高台、大坡池和台東國際地標，結合吉伊卡哇主題無人機展演、熱氣球光雕音樂會和煙火表演，在太麻里亦有曙光音樂會。

關鍵字： 台東旅遊 台東博覽會

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