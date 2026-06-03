台北六福萬怡港點吃到飽回歸　近50道粵菜港點無限供應

▲六福萬怡港點吃到飽7/9回歸。（圖／台北六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

台北六福萬怡酒店的港點吃到飽再度回歸，7月9日至8月31日於9樓的宴會廳（水晶雲風光廳）登場，近50道料理與甜品都能無限享用，紅茶、可樂等飲品也能喝到飽。

台北六福萬怡酒店7月9日至8月31日於9樓的宴會廳（水晶雲風光廳），推出「2026飲茶尋飽去」港點吃到飽活動，多款人氣港點與港式熱菜及飲品無限享用，冷菜有蘋果醋拌雲耳、蔥香玫瑰油雞腿、萬怡掛爐烤鴨，小炒有避風塘椒鹽白蝦、松露蝦仁滑蛋、豉汁炆龍膽魚球，主食有砂鍋粥、烏龍麵及撈麵。

▲蔥香玫瑰油雞腿。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

港點則有11道，包含鮑魚魚子燒賣、鮮筍海棠果、香煎蘿蔔糕、錦繡魚冠餃、糯米珍珠雞、韭菜鮮蝦餃、藜麥珍珠丸、蠔皇叉燒包、腐皮牛肉丸、海鮮韭菜煎餅及晶瑩蝦餃皇。

台北六福萬怡酒店港點吃到飽去年在「粵亮」廣式餐廳舉辦，周一至周五午餐限定，今年改到9樓的宴會廳（水晶雲風光廳），而且平假日都供應，午餐時間為11:30至14:00，晚餐17:30至20:30，餐價1080元+10%；假日則是從12:00至20:30，中午不休息，餐價1280元+10%。活動須提前3天預約，2位以上即可訂位。

▲板橋凱撒大飯店蓮花餐廳「南洋單點吃到飽」6/30結束。（圖／板橋凱撒提供）

另外，板橋凱撒大飯店蓮花餐廳「南洋單點吃到飽」6月30日結束，活動期間的每周一、周二與周日午晚餐供應，以桌邊單點形式提供，根據官網提供的菜單，共有22道菜，包括有馬來風炒粿條、傳統辣醬炒飯、喀拉拉咖哩牛肉、仁當牛肉、金錢蝦餅、坦都里雞、饢烤餅、清蒸檸檬魚等。此外，自助沙拉吧、甜點飲品也是無限供應。菜單點我。