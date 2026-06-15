主打一碗一碗大火現炒現煮！八里鍋氣什錦麵　未開門先排隊

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

想找八里美食、八里什錦麵，這間「正宗一碗一碗煮什錦麵」真的好吃！沒有華麗裝潢，卻靠著一碗一碗現煮的什錦麵吸引滿滿人潮，還沒營業就開始排隊。營業時間只有中午3個半小時，晚上吃不到，菜單就賣什錦湯麵跟什錦炒麵，也有米粉可以點，很多八里在地人來買午餐外帶都會先打電話預訂，現場排隊內用會比較快。

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停車場

騎機車前往比較方便，開車可以停在旁邊收費停車位，距離不到一分鐘，汽車停車費一小時30元，很方便。大眾運輸可以搭乘公車到八里中山路一帶，再步行進入巷弄。

菜單

主打什錦麵，沒有紙本菜單，點餐時，店員會問要湯麵還炒麵，也有人會點米粉，每碗110元。

十點半一到去排隊，很多人都是營業前來等候，生意超好。很多人直接騎機車停在旁邊，中午用餐時間排隊人潮更長，在地人不想等的都會先打電話外帶，老闆會給時間再來取餐。

▲大概排了15分鐘，內用快輪到我們了！

▲老闆要煮什錦麵又要接電話，真的超忙，聽到很多八里在地人都先打電話預訂好幾份。

▲八里在地人幾乎都是外帶比較多。

開放式廚房區最吸睛的就是大火快炒的畫面，老闆一鍋一鍋現煮，火焰竄起時真的很有氣勢，靠火候、鍋氣跟食材一起堆出來的味道。

▲等餐時看著廚房忙進忙出，反而更期待等等端上桌的那碗什錦麵。雖然很忙，但店家的態度超好，真的大加分。

▲內用空間就是傳統小吃店的樣子，有冷氣不會悶熱，自助區有提供辣椒和蒜頭，很多人都會加在什錦麵提味。

餐點

什錦麵 110元

主打一碗一碗現煮的什錦麵，所以會稍等一下。什錦麵配料有蝦子、丸子、豬肝、魷魚、木耳、青菜與洋蔥等，湯頭看起來是偏濃郁的黃褐色，不是清湯路線，而是帶著炒過食材後的香氣。不是只有湯有味道，連麵條、配料都一起吸進湯香，真的超好吃！是我目前吃過最強的什錦麵，難怪生意這麼好！

湯的鮮味明顯，尾韻有一點海鮮和蔬菜甜味，越喝越順口。麵條是傳統的黃麵，帶著湯汁，入口有彈性，不會軟爛，蝦子帶有鮮甜感，豬肝口感厚實鮮嫩，原本以為會煮過頭偏硬，沒想到不會，這碗什錦麵很實在、很飽足，難怪大家願意排隊，也不枉費我特地來八里吃這一碗什錦麵了！

心得

靠的是一碗一碗現煮的真功夫，湯頭有鍋氣、配料豐富、麵條吸湯，吃起來熱騰騰又很有飽足感，搜尋八里小吃推薦、八里午餐、八里什錦麵、八里排隊美食，這間巷弄裡的古早味麵店可以放進口袋名單。

正宗一碗一碗煮什錦麵（八里）

地址：新北市八里區訊塘里中山路二段500巷7號

電話：0935－269488

營業時間：10：30－14：00（周六、日公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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