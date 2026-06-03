六福村水樂園6/19開玩　整個夏天「不限次入園999元」超省

▲搭乘六福村人氣設施「火山歷險」從高處俯衝而下，激起沁涼水花，是消暑首選。（圖／六福村提供）



記者彭懷玉／綜合報導

炎炎夏日來臨，位於新竹關西的六福村宣布，旗下六福水樂園將於6月19日正式開園，並同步推出限時「無限暢遊季票」，最低999元即可在營運期間內不限次數入園玩水，主打高CP值，搶攻親子與年輕族群市場。

▲充滿希臘風情的「碧海藍天」造浪池。（圖／六福村提供）



六福村表示，隨著暑假腳步接近，不少學生族、親子家庭及好友出遊需求升溫，今年除了開放多項水上設施供遊客體驗滑水道、戲水池等消暑樂趣外，也推出季票方案，讓民眾可依需求選擇多次入園，不必擔心單次門票負擔。

此次推出的季票分為水樂園及水陸雙園兩種版本，其中水樂園季票售價999元，可於6月19日至8月30日，以及9月指定假日期間使用；若想同時暢玩主題遊樂園與水樂園，則可選擇售價1,599元的水陸雙園季票，享受更多元的遊樂體驗。

▲乘坐泳圈在「激流勇士」享受水花四濺的清涼快感。（圖／六福村提供）



除了水樂園優惠外，六福村主題遊樂園也同步祭出多項限定方案。自6月1日至8月30日期間，穿著完整學校制服（含校名LOGO，不限制服或體育服）的學生，可享699元優惠票價；此外，風象星座（水瓶座、雙子座、天秤座）及土象星座（摩羯座、金牛座、處女座）民眾，只要出示身分證件，也能以699元優惠價入園。

另外，設籍台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣市，或身分證字號首字母為B、L、M、N、P、Q、I的民眾，本人可享699元優惠票，並可攜帶最多4位親友以799元同行入園。至於警政、消防相關從業人員及科系師生，以及商場、社區與企業保全人員，6月30日前出示相關工作證或學生證，本人可享599元專案價，同行親友最多4人則可享799元優惠。

值得注意的是，六福水樂園今年預計開放至9月底，但僅開放9月份節假日（9月5日、9月6日不適用）。限時季票優惠自6月1日起販售至6月30日止，採實名制使用，入園時須出示本人證件查驗，提醒有意購買的民眾把握優惠期間。

▲麗寶樂園渡假區旗下水樂園「馬拉灣」早在4月3日開園。（圖／業者提供）



另外，台中麗寶樂園渡假區則在端午連假推出「一票玩兩園」水陸雙園免費升等優惠，6月19日至21日期間，現場購買探索世界或馬拉灣任一園區門票，即可免費升等，當天不限次數暢玩水陸雙園。