萬華「百年肉圓」酥脆外皮超像炸荷包蛋！2026必比登新入選

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

要說米其林，其實我更愛的是必比登，固然我覺得可以兩者兼得。之前必比登，我更喜歡追尋那些老店，套句我常說的，一家可以生存超過50年的小吃，肯定有它的過人本事，而萬華大概是密集度最高的，光是西門、龍山寺一帶就有近十家。

不廢話，先說這篇的結論，這家是今年入選2026米其林必比登。脆皮真的很脆很Q，內餡十足十新竹肉圓風，醬汁微甜討喜；乾麵有點像基隆(韮菜、油蔥），餛飩內餡扎實我喜歡。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

川業，這個名字有一點熟卻又有一點陌生，倒是原址好像是我2016年曾寫過的「新竹肉圓」。根據官方FB的說法，這家傳承四代超過百年（西元1910年創立）的肉圓店，創始於新竹老街，後來好像在「兩喜號」旁，而後又搬到這。

內用環境

店裡也像是重新裝潢過，乾淨、舒適又有冷氣，倒讓我想去原本也在附近的「露店 蘇來傳」（原蘇家肉圓），也是重新裝潢後就得到2025米其林必比登的肯定。說來，兩家的肉圓倒是不同路數。

菜單

看了菜單中肉圓分炸的、蒸的，不難理解，但另外有一個酥炸肉圓倒是引起我的好奇。查了一下，這肉圓好像是新的，2025媒體、部落客、網紅寫時都沒有，於是點了一份。另外，點了跟兩喜號差不多的綜合羹，還有一碗42萬人「大台北美食地圖」團員推薦的乾麵，三種肉圓都是55元。

餐點

乾油麵45元

有時挺懷念以前帶鹼味的油麵，點油麵時都不禁希望還是那種傳統的油麵，可惜多半失望。這一碗的調味是肉燥，加了韭菜和豆芽，這點跟基隆有一點像，但味道重多了，整體來說除了肉燥外還多了油蔥香，吃起涮嘴油香滿嘴，單純來吃乾麵也很可以。

綜合羹（小）90元

裡面的料蠻多的，也都有一定的水準，比較吃不習慣的是蝦仁羹，但加了九層塔就是加分，湯底大抵上是沙茶魷魚羹那種，味道算是中規中矩。

酥炸肉圓55元

這外皮像極了炸過的荷包蛋，我吃遍全台的肉圓第一次看到肉圓長這樣，超特別的。肉圓皮夾起來超厚實，外層大概是我吃過的肉圓中最酥的，酥中帶點脆Q，又不至於咬不動，個人非常喜歡，雖說我還是偏好基隆那種低油泡軟綿口感的肉圓。另外，醬汁就是標準的新竹風，甜中透著微辣。

最後是肉餡，同樣標準的新竹風，紅糟肉和筍丁，但紅糟肉切得比較厚，肉瘦而不乾柴，筍丁脆甜，但感覺沒和紅糟肉混得很熟。

川業肉圓

地址：台北市萬華區廣州街165號1樓

電話：02－23081641

營業時間：10：00－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►千葉大原漁港深度遊！吃龍蝦蛋糕捲＋當地漁師所開秘境食堂

►中山國小站隱藏版魷魚羹！還有澎湃綜合版體驗一碗四吃

►網友激推樹林車站隱藏版肉粥店！「紅燒肉＋雞捲」老客人必點