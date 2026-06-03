新北「2處荷花綻開」6月中更美　免費一日遊明早開搶

▲三芝山豬堀的牡丹蓮花開5-6成。（圖／翻攝自賞花快報粉專）



記者彭懷玉／綜合報導

新北市兩處荷花陸續盛開！其中雙溪上林荷花田目前花況約2成，預計6月中旬進入最佳觀賞期；而三芝山豬堀的牡丹蓮則約5-6成，一朵朵粉白色重瓣花朵綻放水面，猶如夏日風情畫，吸引不少民眾駐足拍照。

▲雙溪區上林荷花田超過7公頃，是新北市規模最大的友善荷花田，目前花況約2成。（圖／翻攝自賞花快報）



位於雙溪區上林里的荷花田，由廢耕地重新整理而成，採天然有機方式栽種，占地超過7公頃，是新北市規模最大的友善荷花田。每到夏季，大片荷花與周圍山巒相互輝映，勾勒出宛如田園畫般的景致。

▲雙溪上林荷花田目前花況約2成，預計6月中旬進入最佳觀賞期。（圖／翻攝自賞花快報）



除了荷花田之外，現場還規劃睡蓮池區，白天可漫步賞花、拍攝倒影美景；夜晚則有球燈點綴其間，在微風徐徐的夏夜中展現浪漫氛圍。新北市景觀處表示，目前荷花已開約2成，一年一度的「2026戀戀雙溪荷花節」將於6月13日登場，預估6月中下旬迎來最美花況。

▲雙溪區公所6月13日規劃上林荷花園、雙溪老街及三貂嶺隧道免費一日遊。點圖放大。（圖／翻攝自賞花快報）



配合荷花節，雙溪區公所將推出系列活動，包括6月13日規劃上林荷花園、雙溪老街及三貂嶺隧道免費一日遊，明（4日）早上9點開放預訂，還送限量摺扇，名額有限。此外還有市集、手作DIY體驗及夜間點燈等內容，並規劃免費接駁車與抽獎活動。

▲三芝區山豬堀牡丹蓮花海花況已達5-6成。（圖／翻攝自賞花快報）



另一處賞荷點則位於三芝區山豬堀。當地知名的牡丹蓮花海近期花況已達5成多6成左右，盛開的重瓣荷花層層疊疊，花型圓潤飽滿，外型神似牡丹，因此被稱為「牡丹蓮」，粉色及白色大肆綻開，在陽光照射下更顯柔美。

▲三芝山豬堀共有4塊荷花田，目前開花區域以左右兩側種植的牡丹蓮為主。（圖／翻攝自賞花快報）



三芝山豬堀共有4塊荷花田，目前開花區域以左右兩側種植的牡丹蓮為主，新北市景觀處指出，花期預估可到7月初，主要還是取決於之後的天氣情況。建議民眾把握早上時段前往賞花，此時花朵開展最完整。賞花之餘，也別忘了做好防曬、防蚊措施，並遵守農地禮儀，共同維護賞花環境。