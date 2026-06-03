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王品瘋美食App串接Uber Eats　線上消費即享專屬優惠

▲王品與Uber Eats 8月起會員串接。（圖／王品提供）

▲王品與Uber Eats 8月起會員串接。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

擴大外送經濟，王品集團除了再度與Uber Eats合作外，8月起兩邊APP串接，完成綁定後即可享有專屬優惠。此外，王品6月17日起除了集結19個品牌推出外送限定「主餐買1送1」外，輸入優惠碼「我愛王品」再折150元。

王品瘋美食APP目前累積超過580萬名會員，因旗下餐廳類別豐富、品牌與店數眾多，且於門市消費時，會員點數1點即可折抵1元，折抵金額無上限，被消費者公認優惠最有感，8月起將串接Uber Eats APP，線上消費任一間王品旗下的餐廳美食，都能享有會員專屬優惠。

此外，王品歡慶與Uber Eats合作滿月，集團集結旗下19個品牌，6月17日至6月30日再推出限定「主餐買1送1」，有「王品牛排」香烤豬大排、「聚 日式鍋物」和風昆布雪花豬肉鍋等21款好料，每組價位從189到418元，每份平均95到209元。Uber Eats App新用戶輸入優惠碼「我愛王品」，單筆消費不限金額再享現折150元。

▲海底撈推「香菜火鍋」挑戰味蕾極限。（圖／海底撈提供）

近期餐飲界掀起一股香菜風潮，海底撈火鍋也跟進打造「香菜火鍋」，目前已於全台9家指定門店正式供應。此外，為了回饋南部撈粉的期待，高雄大遠百店更領先全台分店推出「蒸的海鮮」吃法，可體驗「上蒸下煮」的不同風味。

海底撈表示，香菜已從調味料轉變為一種個性化的口味標籤，而且消費者對於風味的追求日益細分且具話題性，因此將這份「綠色力量」轉化為溫潤的湯頭體驗，新登場的「香菜火鍋」以清爽甘甜的湯頭為基底，並融入香菜的精華與芬芳。隨著鍋底沸騰，香菜特有的清新草本香氣充分釋放並交織於湯頭中。

關鍵字： 美食雲 王品

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