南投濕地莊園獨角仙季！近看數十隻爬滿整棵樹　順遊山泉戲水區

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳莉玟

「岸境濕地莊園」是南投埔里的玩水秘境，地點就在埔里桃米休閒農業區，鄰近紙教堂、桃米親水公園等埔里景點。岸境濕地莊園內自然生態豐富，設有福利社輕食、庭園咖啡廳和山泉戲水區，不管是要玩水或是純喝咖啡都能很愜意地待上幾小時也不無聊。回程可以順路到附近免門票的水豚君咖啡館：享日啡啡，或是前往日月潭會經過的兩兄弟美式河粉。

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停車場

莊園大門入口處的斜坡請小心行駛，上方有2～3個停車格，沿著指標行駛到底有寬敞的停車場。下方的停車場規劃18個停車位，間隔大又平坦、停車便利。

收費標準（實際消費方式請依現場公告為主）

入園有三種方式，未滿三歲及身障者免收（可免費戲水）。

1、一般遊園，餐飲戲水4月3日至10月31日，收費180元、折抵餐飲120元。

2、預約生態導覽：自組10人以上出團

3、預約手作烘焙課程。

福利社

▲本身是間木造咖啡廳輕食店，木造房屋加上搶眼的窗框、綠蔭和藍天，怎麼拍照都很好看。

室內空間有冷氣強力放送，但屋簷上有通風設計，不要太期待整體溫度會很低，但還是比室外涼爽。莊園內生態豐富，所以室內偶爾也會小昆蟲出沒。

▲小朋友在戲水區玩水，大人們可以輪流在咖啡廳內休息恢復體力。

▲開放式的廚房空間可以看到料理過程，店家維持得乾淨整潔。

▲大多數的座位區有設置插座，對於3C重度使用者，算是一大福音，不用擔心手機、筆電沒電。

飲品使用外帶杯，可以在室內享用，也可以帶到戲水區旁的戶外座位區，邊喝邊關注小朋友。靠窗的位置剛好可以看到水池的狀況，家長們可以遠端監控孩子戲水，但還是建議要隨時注意孩子玩水的安全。

▲咖啡廳旁和戲水區旁皆有設置化妝室，不用為了化妝室來回奔波。

▲莊園內很多地方有設置桌椅，部分桌椅區地點滿隱密的，想不到連橋墩下方都有座位區。

菜單與價格

以庭園咖啡館或是景觀咖啡廳來說，岸境濕地莊園的價格接受度高，不玩水來這喝咖啡發呆放空也不用擔心傷荷包，甜點櫃中有店家自製甜點、冰淇淋。

自然生態區

岸境濕地莊園生態池本土種植物生態豐富，有鳥類、青蛙、蜻蜓和蝴蝶等，周圍有桃米生態園區的生態講解步道。荷花池中有保育類金線蛙出沒，沒有專人介紹還真的不知道這呱呱叫聲這麼稀有。

▲剛好遇到一隊生態導覽隊伍經過，許多家長和小朋友一同參加解說認識生態大自然。

這個季節剛好是獨角仙的生長繁殖季節，光蠟樹上有數十隻獨角仙群聚，數量龐大的獨角仙讓害怕昆蟲的妮妮閃得遠遠，但老闆說這還算少，之前一棵樹就能上百隻。請大人教導小朋友，用眼睛觀察就好，不要隨意抓走，請讓它們可以在這裡繼續繁衍生息。

山泉戲水區

岸境濕地莊園的一大特色，引自桃米山上的天然泉水，炎炎夏日這天然泉水依然冰心沁涼。或許是要收費的關係，或是知道的人不多，人潮沒有預期中的擁擠，小朋友玩起來更自在。

店家說山泉水有經過生態淨水處理，但如遇上下大雨過後，池水中難免混濁。如果很介意水質是否乾淨的人，還是到室內游泳池比較不煩惱。

▲泉水利用高低落差將水引流至戲水區中，如果可以利用地勢落差增加噴水等設施，會讓小朋友玩得更開心。

淋浴盥洗區

▲戲水區旁設有3間熱水沐浴間和化妝室，並提供吹風機，不用擔心小朋友戲水後著涼。

▲山泉戲水區旁設置很多區庭園咖啡座椅，幾乎都有樹蔭遮陽，休憩同時也能關注小朋友的一舉一動。

心得

岸境濕地莊園內可以玩水，也可以純喝咖啡，如果人多的話還可以算團體票，滿推薦兩三個家庭一起來玩比較優惠。玩累了想找個經濟實惠又好停車的餐廳用餐，推薦來金牛莊餐廳用餐，吃飽隔壁的木生昆蟲博物館散步就到。

岸境濕地莊園

地址：南投縣埔里鎮種瓜路5號

電話：0932－309313

營業時間：周五至周日10：00－21：00（周一、二、三、四公休）

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