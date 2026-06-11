玩南澳必存溯溪路線！近看30公尺大瀑布、穿梭峽谷峭壁超震撼

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撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭南澳溯溪景點推薦兩個超美秘境：金岳瀑布、碧旦峽谷，建議跟著專業教練團隊「南澳蔚藍秘境溯溪」，套裝行程幫你買溯溪裝備、午餐等都準備好，安全也更有保障。大家可依照體力、時間選擇半程或全程，唯有實際深入山林溪水之中，才能完整感受台灣的大自然有多美！

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宜蘭南澳溯溪景點推薦

「南澳」絕對是宜蘭最適合體驗溯溪的地方，三大經典溯溪路線為：金岳瀑布、碧旦峽谷、扇子瀑布，其中又以「金岳瀑布」的人氣最高，不僅可以欣賞山林溪谷之美，還能體驗刺激的攀岩、跳水、滑水道，難易度相對容易，即使第一次溯溪的新手、小朋友都能參加，是很多專業教練心中，宜蘭CP值最高的溯溪景點。

套裝行程

如果想要體驗宜蘭南澳溯溪，建議還是要有專業教練帶領，才能玩得安全又安心。我們這次是四位好友出遊，報名的是「南澳蔚藍秘境溯溪」的「金岳瀑布」團，在網路上評價可是完美的5.0分。而且教練是土生土長在地人，從小就是在這裡玩水長大，對於地形非常熟悉，專業度讓人相當放心。

費用價格

全程2,100元／人：早上9點集合，全程約4－5小時，會抵達金岳瀑布（大瀑布）

半程1,500元／人：早上9點／下午1點半集合，全程約2－3小時，不會抵達金岳瀑布（大瀑布）

費用包含：教練費用、防寒衣、安全頭盔、救生衣、溯溪鞋、午餐、礦泉水、保險

集合地點

可直接Google Maps導航「南澳蔚藍 金岳瀑布溯溪」，最方便的交通方式，當然是自行開車、騎車前往，集合處設有免費停車場，不用擔心停車問題。如果沒有自備交通工具的話，可以搭火車站南澳車站，再轉乘計程車前往，如果要請教練載的話，可於報名時詢問相關服務及費用。換裝、穿戴裝備的地點也在這裡，現場可以做簡單盥洗，但畢竟是在戶外山上，當然無法要求太多。

金岳瀑布溯溪行程

從集合地點出發後，大約走個兩分鐘就能來到金岳瀑布溯溪入口，教練會先讓大家在水中適應這天的水溫。還有一點很棒的服務是，全程都會幫客人拍照、錄影，而且哪裡美、怎麼拍好看，教練們都非常清楚，溯溪還有美照可做紀念，很符合現代人喜歡打卡的社群習慣。

金岳瀑布溯溪為由下而上，沿著鹿皮溪前往盡頭的大瀑布，沿途有瀑布溪谷、岩石峭壁，在山與水環繞的自然景觀裡溯溪，景色真的美到讓人驚艷。

要玩溯溪當然還是要有一定體力，但難度不會太高，只要平常有運動習慣的人應該都能走完。需要注意的是，即使看似平靜的溪水，還是有可能暗藏危機，所以才說一定要有專業教練帶領才安全。教練對這片水域非常熟悉，隨時會提醒哪邊需要特別留意，讓你可以避開落石區，也能更輕鬆掌握溯溪技巧。

單程終點會來到高達30公尺的大瀑布，由高空落下的水花，視覺效果非常震撼。大家可以自由在瀑布旁的潭水中休息、拍照，此時教練就會開始幫大家準備午餐了。

午餐餐食

走了近兩個小時的路程，上山下海耗費掉不少體力，這個時候可以在大自然中，吃到熱騰騰的大鍋菜，此時的幸福感真的難以用言語形容。除了滿滿火鍋料外，居然還有青菜、肉片，朋友笑說這是他此生吃過最好吃的泡麵，果然勞動過後食物都會變得特別美味。

金岳瀑布跳水

溯溪是原地折返，但部分路線教練會帶領走不同的路，回程可以挑戰跳水，高度大約5公尺，如果怕高不敢跳的話，教練會帶你走山路下來不用擔心。接下來還有一個滑水道可以玩，不敢玩同樣有替代方案，教練人都非常親切，會顧及參加者的心情和意願。

金岳瀑布溯溪值得去嗎？

我實際體驗過的答案，當然是：值得！金岳瀑布溯溪難度適中，會需要基本的體力但不會太困難，這條路線能同時滿足你想看自然景觀，又想挑戰刺激運動的欲望，難怪很多專業教練都這麼推薦這條路線。當然無論從事哪項運動，最重要的絕對是「安全」，我們這次報名的南澳蔚藍秘境溯溪就很推薦，還會協助拍照錄影做紀念。

碧旦峽谷溯溪行程

南澳蔚藍秘境溯溪還有另一條溯溪路線：碧旦峽谷。費用為2,500元／人，集合時間為早上9點，全程約5－6小時。看教練分享的「碧旦峽谷」溯溪照片，讓人不禁讚嘆峽谷溪流也太美了吧，之後有機會也要再去挑戰！

宜蘭南澳秘境溯溪體驗

地址：宜蘭縣蘇澳鎮南強里南澳路16號

電話：0977－429889

營業時間： 09：00－16：00

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